Creatore di Video di Introduzione all'Onboarding: Crea Video Coinvolgenti
Crea facilmente video sorprendenti per l'onboarding e la formazione dei dipendenti con avatar AI professionali, anche se non hai competenze di design.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea una guida rapida di 45 secondi adatta per dipendenti esistenti e utenti del prodotto, concentrandoti su nuove funzionalità del prodotto o formazione interna del team, fornendo istruzioni concise e professionali. Con uno stile visivo pulito e informativo e una voce narrante autorevole, la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video offre un modo efficiente per trasformare i tuoi contenuti scritti in video formativi coinvolgenti senza una produzione estesa.
Sviluppa un messaggio introduttivo dinamico di 30 secondi per l'onboarding globale, rivolto a grandi organizzazioni e responsabili delle risorse umane che cercano di scalare gli sforzi di onboarding attraverso team diversi. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e d'impatto, con grafica chiara e una voce narrante adattabile, facilmente replicabile e localizzabile tramite la generazione di voiceover di HeyGen per video multilingue, garantendo un'esperienza di benvenuto coerente ed efficiente in tutto il mondo.
Che ne dici di un video introduttivo di onboarding coinvolgente di 90 secondi su misura per i proprietari di piccole imprese e il personale delle risorse umane non tecnico? Questo video può mostrare quanto sia facile creare contenuti professionali senza competenze di design o tecniche, utilizzando immagini luminose e accessibili e una narrazione amichevole e chiara. Sottolinea la facilità d'uso e l'accessibilità, ulteriormente migliorata dalla funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per rendere il messaggio universalmente comprensibile da qualsiasi nuovo membro del team.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Migliora il Coinvolgimento nell'Onboarding dei Dipendenti.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento dei nuovi assunti e migliorare la ritenzione delle conoscenze durante la fase critica di onboarding.
Scala i Contenuti di Onboarding e la Portata.
Produci senza sforzo un alto volume di video di onboarding diversificati, garantendo un messaggio coerente e raggiungendo tutti i nuovi assunti a livello globale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video di onboarding unici e coinvolgenti?
HeyGen offre una vasta gamma di modelli video personalizzabili, permettendoti di adattare facilmente video di benvenuto e video formativi con il tuo branding e messaggio specifico. Puoi personalizzare i video scegliendo tra varie scene, aggiungendo i tuoi media e sfruttando i nostri avatar AI professionali per un tocco personalizzato.
Ho bisogno di competenze di design o tecniche per creare video di introduzione all'onboarding professionali con HeyGen?
No, HeyGen è progettato specificamente per utenti senza competenze di design o tecniche. Il nostro creatore di video AI intuitivo semplifica l'intero processo di creazione, permettendo a chiunque di produrre facilmente video di introduzione all'onboarding di alta qualità e professionali.
Quali funzionalità AI offre HeyGen per semplificare la creazione di contenuti di onboarding dei dipendenti?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di trasformare il testo in video per semplificare la creazione di video di onboarding dei dipendenti coinvolgenti. Questo include la generazione di voiceover naturali e la generazione automatica di sottotitoli, migliorando l'accessibilità per l'intero team.
Come permette HeyGen alle aziende di scalare la produzione di video di benvenuto aziendali?
HeyGen ti consente di scalare efficacemente la produzione di video di onboarding utilizzando la sua potente tecnologia di creazione video AI e i vari modelli video. Puoi generare rapidamente video multilingue e trasmettere costantemente i messaggi della tua cultura aziendale ai nuovi assunti, indipendentemente dal volume.