Generatore di Video Introduttivi per l'Onboarding: Crea Video Coinvolgenti
Crea video professionali per l'onboarding dei dipendenti con avatar AI, aumentando il coinvolgimento dei nuovi assunti e ottimizzando il tuo processo.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video coinvolgente di 30 secondi per i nuovi assunti, mostrando la vivace cultura del team e l'ambiente dell'ufficio. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando riprese dinamiche di veri dipendenti che interagiscono, accompagnate da musica di sottofondo ispiratrice. Questa esperienza di creazione di video per l'onboarding senza soluzione di continuità utilizza i modelli e le scene estese di HeyGen, consentendo una rapida personalizzazione da layout pre-progettati per accogliere efficacemente i nuovi membri del team.
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi rivolto ai dipendenti esistenti, introducendo una nuova politica aziendale o un aggiornamento software. L'estetica visiva è professionale e chiara, impiegando personaggi animati per semplificare informazioni complesse, il tutto supportato da una voce narrante nitida e autorevole. Questo video dimostra opzioni di personalizzazione complete, facilmente realizzabili utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per garantire che ogni dettaglio sia comunicato in modo preciso e coinvolgente come parte del processo di onboarding dei dipendenti.
Produci un video dinamico di 15 secondi per i nuovi assunti, riassumendo i principali vantaggi aziendali durante la loro orientazione iniziale. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante, con testo animato e musica di sottofondo energica, generato direttamente da un copione pre-scritto. Questa creazione efficiente sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video, trasformando il testo semplice in video di onboarding AI che catturano immediatamente l'attenzione e trasmettono rapidamente informazioni cruciali.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione dei Nuovi Assunti.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nell'onboarding dei dipendenti fornendo video di formazione interattivi e memorabili potenziati dall'AI.
Scala i Contenuti di Onboarding.
Crea e diffondi rapidamente una libreria completa di corsi di onboarding personalizzati a tutti i nuovi assunti a livello globale.
Domande Frequenti
Come rende HeyGen i video di onboarding AI più coinvolgenti e creativi?
HeyGen ti consente di creare video altamente coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti utilizzando avatar AI realistici e personaggi animati. Le sue funzionalità robuste permettono una personalizzazione completa, assicurando che la tua visione creativa prenda vita e lasci un'impressione duratura sui nuovi assunti.
Quali risorse sono disponibili in HeyGen per semplificare il processo di creazione di video di onboarding?
HeyGen offre una ricca libreria di modelli video professionali, insieme a una vasta gamma di risorse grafiche, video e musicali. Queste risorse semplificano il processo per qualsiasi creatore di video di onboarding, consentendo la rapida creazione di contenuti raffinati.
HeyGen può convertire i miei copioni esistenti in video introduttivi professionali?
Assolutamente, HeyGen eccelle come generatore di video introduttivi per l'onboarding, trasformando senza sforzo i tuoi copioni scritti in video coinvolgenti. La nostra piattaforma sfrutta le capacità di trasformazione del testo in video e la generazione di voiceover per creare video animati professionali con facilità.
HeyGen supporta la personalizzazione del marchio per i video di onboarding dei dipendenti?
Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di onboarding dei dipendenti si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente integrare il tuo logo, i colori del marchio e i font personalizzati per una personalizzazione completa di tutti i contenuti del tuo processo di onboarding.