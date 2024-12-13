Creatore di Video Istruzionali per l'Onboarding: Potenzia l'Apprendimento del Tuo Team

Fornisci documentazione video d'impatto per i nuovi assunti utilizzando avatar AI per garantire una formazione coerente e di alta qualità in tutto il tuo team.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di onboarding clienti di 60 secondi per un nuovo prodotto SaaS, presentando una guida chiara per la configurazione iniziale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno con registrazioni dello schermo, accompagnato da una voce calma e istruttiva, facilmente generata utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per aggiornamenti rapidi dei contenuti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video dinamico di 30 secondi che spiega un nuovo processo interno ai dipendenti esistenti, utilizzando musica di sottofondo vivace e una narrazione chiara. Questo video d'impatto dovrebbe sfruttare i modelli e le scene di video di onboarding di HeyGen per un aspetto raffinato e coerente, rendendo la creazione di materiale di formazione semplice ed efficiente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo coinvolgente di 40 secondi che mostra una caratteristica chiave del prodotto per i potenziali clienti, con personaggi animati e grafica ricca. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e informativo, arricchito da una voce professionale e sicura generata direttamente all'interno di HeyGen per semplificare la creazione di video e mantenere la coerenza del marchio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Nostro Creatore di Video Istruzionali per l'Onboarding

Crea rapidamente video di onboarding dei dipendenti coinvolgenti ed efficaci, materiali di formazione e guide pratiche con la nostra piattaforma potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci il tuo contenuto di onboarding come testo per generare istantaneamente un video professionale utilizzando la nostra avanzata funzione di creazione testo-a-video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI realistici e personalizza la loro voce per trasmettere il tuo contenuto istruttivo con un tocco umano.
3
Step 3
Applica Branding e Visuali
Personalizza facilmente il tuo video applicando il logo e i colori del tuo marchio, e arricchiscilo con elementi dalla nostra libreria multimediale per una facile personalizzazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di onboarding di alta qualità e utilizza opzioni flessibili di condivisione ed esportazione per distribuirlo su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Istruzioni Complesse

Chiarisci politiche aziendali intricate o guide di sistema, rendendo le istruzioni di onboarding complesse facili da comprendere per tutti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali per l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente video di onboarding dei dipendenti straordinari e professionali senza competenze avanzate di editing video, sfruttando avatar AI e funzionalità intuitive di testo-a-video. Questo semplifica l'intero processo, permettendo una produzione efficiente di materiale di formazione di alta qualità.

HeyGen può aiutarmi a creare video di onboarding visivamente sorprendenti e in linea con il marchio utilizzando modelli?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli e scene di video di onboarding professionali, permettendo una facile personalizzazione per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio e offrano visuali sorprendenti. Puoi personalizzare elementi come sfondi animati e controlli di branding per video d'impatto.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per rendere i video di onboarding più d'impatto?

HeyGen offre una gamma di avatar AI e personaggi animati, migliorando l'appeal visivo e il coinvolgimento dei tuoi video istruttivi di onboarding. Questi elementi AI generativi, combinati con grafica ricca e risorse musicali, ti aiutano a produrre video veramente d'impatto.

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione e aggiornamento della documentazione video per l'onboarding?

HeyGen semplifica la creazione e l'aggiornamento dei tuoi video istruttivi di onboarding attraverso la sua creazione di testo-a-video e le funzionalità di facile personalizzazione. Questa piattaforma AI generativa ti consente di convertire rapidamente i contenuti in video e aggiornare i video in qualsiasi momento, risparmiando ore di produzione.

