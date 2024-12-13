Il tuo generatore di video istruttivi per l'onboarding
Genera video di formazione coinvolgenti senza competenze di design. Utilizza avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio e garantire un onboarding coerente e professionale.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un dettagliato video di formazione di 90 secondi per nuovi utenti di software, guidandoli attraverso un'interfaccia applicativa complessa. Impiega immagini chiare e passo-passo sullo schermo e una voce narrante AI calma e istruttiva, sfruttando appieno gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro e professionale. Questo video servirà efficacemente come un video di formazione completo generato da un generatore di video AI.
Produci un video di onboarding di 45 secondi di grande impatto, progettato per i dipartimenti HR e i responsabili della formazione, dimostrando quanto velocemente si possa creare contenuto personalizzato e con marchio. Il video dovrebbe presentare immagini aziendali dinamiche con musica di sottofondo vivace e una voce sicura, sfruttando i numerosi modelli e scene di HeyGen per semplificare il processo di creazione come un efficiente creatore di video di onboarding.
Crea un video di orientamento inclusivo di 75 secondi per team globali, fornendo informazioni essenziali sull'azienda con attenzione alla localizzazione. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e diversificato, accompagnato da una voce chiara e dai sottotitoli/caption di HeyGen in più lingue per garantire l'accessibilità a tutti i nuovi dipendenti. Questo assicura che i tuoi video di onboarding raggiungano un ampio pubblico.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Semplifica la creazione di contenuti di onboarding.
Crea rapidamente corsi di onboarding completi e raggiungi tutti i nuovi assunti a livello globale, migliorando il time-to-value.
Migliora il coinvolgimento nell'onboarding dei dipendenti.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e la fidelizzazione nei programmi di onboarding dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video di onboarding coinvolgenti senza competenze di design?
HeyGen ti consente di produrre video di onboarding professionali ed efficaci utilizzando strumenti intuitivi. Sfrutta diversi modelli di video, avatar AI e grafiche ricche, assicurando che il tuo video di onboarding per i dipendenti si distingua, anche senza esperienza precedente in animazione o design.
Quali funzionalità AI offre HeyGen per generare video di formazione?
HeyGen utilizza avanzate capacità AI per semplificare la creazione di video, trasformando il testo in video con voci narranti AI realistiche e avatar AI dinamici. Questa piattaforma AI generativa rende la produzione di video di formazione di alta qualità efficiente e scalabile.
Posso personalizzare il branding e il contenuto per i miei video istruttivi?
Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video istruttivi. Puoi facilmente integrare il tuo branding, modificare gli script e creare più versioni di video per riflettere aggiornamenti specifici o diversi pubblici, garantendo contenuti coerenti e pertinenti.
HeyGen supporta la creazione di contenuti di onboarding per team globali?
Sì, HeyGen è progettato per supportare team globali consentendo la localizzazione dei tuoi video di onboarding. Genera facilmente sottotitoli e voci narranti AI in varie lingue, assicurando che i tuoi video istruttivi siano accessibili e incisivi per i dipendenti in tutto il mondo.