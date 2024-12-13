Creatore di Video Guida di Onboarding per la Formazione dei Dipendenti

Accelera la creazione di video di onboarding utilizzando modelli e scene professionali per un'esperienza di brand coerente.

Produci un video animato di onboarding di 60 secondi progettato per i nuovi assunti in una startup tecnologica dinamica, utilizzando un avatar AI amichevole per introdurre la cultura aziendale e i passaggi iniziali chiave. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno con una voce narrante entusiasta e professionale generata tramite la funzione di generazione vocale di HeyGen, assicurando che tutte le informazioni essenziali siano trasmesse in modo accessibile.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo conciso di 45 secondi che funge da 'guida pratica' per i clienti esistenti, dimostrando una nuova funzionalità del software. Utilizza uno dei 'Modelli e scene' di HeyGen per assemblare rapidamente una sequenza visivamente accattivante con testo dinamico in video da script, mantenendo uno stile visivo e audio energico e chiaro per guidare gli utenti senza intoppi attraverso il processo.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di onboarding AI dettagliato di 90 secondi che mostri i benefici principali di una nuova piattaforma software interna per i team di vendita. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo aziendale e raffinato, sfruttando le capacità di 'Testo in video da script' di HeyGen per articolare le funzionalità e utilizzando il 'Supporto libreria multimediale/stock' per migliorare le spiegazioni visive con grafica pertinente, garantendo una presentazione informativa e coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione interna di 75 secondi per i membri del team che apprendono una nuova procedura di conformità, concentrandosi su chiarezza e ritenzione. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice e informativo, utilizzando la 'Generazione vocale' di HeyGen per una narrazione chiara e 'Sottotitoli/didascalie' per garantire accessibilità e comprensione, fornendo un'esperienza uditiva diretta e professionale.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Onboarding

Crea video di onboarding coinvolgenti senza sforzo con la piattaforma AI di HeyGen, trasformando informazioni complesse in guide chiare e accoglienti per i nuovi assunti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Incolla direttamente il tuo script di guida di onboarding in HeyGen. La nostra AI convertirà istantaneamente il tuo testo in un video dinamico, pronto per ulteriori personalizzazioni utilizzando la nostra funzione di testo in video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo video selezionando tra una vasta gamma di avatar AI. Scegli quello che meglio rappresenta la cultura della tua azienda per trasmettere il tuo messaggio di onboarding.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti e Branding
Genera voci narranti professionali dal tuo script con le avanzate capacità di generazione vocale di HeyGen, assicurando una narrazione chiara e coinvolgente per i tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Guida
Finalizza il tuo video guida di onboarding ed esportalo nel formato desiderato. Condividilo senza problemi con i tuoi nuovi membri del team per semplificare la loro esperienza di onboarding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Informazioni di Onboarding Complesse

Trasforma politiche e procedure aziendali complesse in spiegazioni video chiare e digeribili per una comprensione più rapida da parte dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video di onboarding AI, permettendoti di creare video di onboarding di alta qualità in modo efficiente. Inserendo semplicemente il tuo script, HeyGen trasforma il testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e voci narranti professionali, riducendo significativamente i tempi di produzione.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili in HeyGen per l'onboarding dei dipendenti con il brand?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per garantire che i tuoi video di onboarding dei dipendenti siano in linea con il tuo brand. Puoi utilizzare una varietà di modelli, incorporare i controlli del tuo brand come loghi e colori, e scegliere tra diversi avatar AI per creare un video guida di onboarding unico e professionale.

Posso trasformare rapidamente il testo in video guida di onboarding rifiniti con HeyGen?

Sì, HeyGen rende incredibilmente facile creare video guida di onboarding dal testo utilizzando le sue potenti capacità di testo in video. Con la tecnologia avanzata di sintesi vocale e la possibilità di aggiungere effetti visivi, puoi convertire gli script in video professionali in pochi minuti, eliminando la complessità del montaggio video.

Oltre all'onboarding dei dipendenti, quali altri tipi di guide pratiche posso creare utilizzando la piattaforma video AI di HeyGen?

La versatile piattaforma video AI di HeyGen è perfetta per creare una vasta gamma di guide pratiche e contenuti istruttivi oltre all'onboarding dei dipendenti. Puoi sfruttare le sue funzionalità per tutorial di prodotto, moduli di formazione, spiegazioni di marketing e altro ancora, tutto con personalizzazione senza soluzione di continuità e strumenti di editing video efficienti.

