Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo conciso di 45 secondi che funge da 'guida pratica' per i clienti esistenti, dimostrando una nuova funzionalità del software. Utilizza uno dei 'Modelli e scene' di HeyGen per assemblare rapidamente una sequenza visivamente accattivante con testo dinamico in video da script, mantenendo uno stile visivo e audio energico e chiaro per guidare gli utenti senza intoppi attraverso il processo.
Crea un video di onboarding AI dettagliato di 90 secondi che mostri i benefici principali di una nuova piattaforma software interna per i team di vendita. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo aziendale e raffinato, sfruttando le capacità di 'Testo in video da script' di HeyGen per articolare le funzionalità e utilizzando il 'Supporto libreria multimediale/stock' per migliorare le spiegazioni visive con grafica pertinente, garantendo una presentazione informativa e coinvolgente.
Progetta un video di formazione interna di 75 secondi per i membri del team che apprendono una nuova procedura di conformità, concentrandosi su chiarezza e ritenzione. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice e informativo, utilizzando la 'Generazione vocale' di HeyGen per una narrazione chiara e 'Sottotitoli/didascalie' per garantire accessibilità e comprensione, fornendo un'esperienza uditiva diretta e professionale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Aumenta il Coinvolgimento nell'Onboarding dei Dipendenti.
Utilizza l'AI per creare video di onboarding dinamici che aumentano significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze fin dal primo giorno.
Scala la Produzione di Contenuti di Onboarding.
Genera rapidamente guide video di onboarding estese, raggiungendo ogni nuovo dipendente con informazioni coerenti e di alta qualità.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding coinvolgenti?
HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video di onboarding AI, permettendoti di creare video di onboarding di alta qualità in modo efficiente. Inserendo semplicemente il tuo script, HeyGen trasforma il testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e voci narranti professionali, riducendo significativamente i tempi di produzione.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili in HeyGen per l'onboarding dei dipendenti con il brand?
HeyGen offre un'ampia personalizzazione per garantire che i tuoi video di onboarding dei dipendenti siano in linea con il tuo brand. Puoi utilizzare una varietà di modelli, incorporare i controlli del tuo brand come loghi e colori, e scegliere tra diversi avatar AI per creare un video guida di onboarding unico e professionale.
Posso trasformare rapidamente il testo in video guida di onboarding rifiniti con HeyGen?
Sì, HeyGen rende incredibilmente facile creare video guida di onboarding dal testo utilizzando le sue potenti capacità di testo in video. Con la tecnologia avanzata di sintesi vocale e la possibilità di aggiungere effetti visivi, puoi convertire gli script in video professionali in pochi minuti, eliminando la complessità del montaggio video.
Oltre all'onboarding dei dipendenti, quali altri tipi di guide pratiche posso creare utilizzando la piattaforma video AI di HeyGen?
La versatile piattaforma video AI di HeyGen è perfetta per creare una vasta gamma di guide pratiche e contenuti istruttivi oltre all'onboarding dei dipendenti. Puoi sfruttare le sue funzionalità per tutorial di prodotto, moduli di formazione, spiegazioni di marketing e altro ancora, tutto con personalizzazione senza soluzione di continuità e strumenti di editing video efficienti.