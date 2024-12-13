Creatore di Video di Onboarding: Crea Esperienze Coinvolgenti

Crea facilmente video di onboarding personalizzati con avatar AI e aumenta il coinvolgimento dei dipendenti.

Crea un video di onboarding di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese, introducendo un nuovo dipendente alla cultura aziendale e ai compiti iniziali. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e professionale, con avatar AI amichevoli che dimostrano i processi chiave, accompagnati da una narrazione chiara e incoraggiante. Questo video sfrutterà gli avatar AI di HeyGen per rendere la fase introduttiva coinvolgente e coerente per ogni nuovo membro del team.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un messaggio video di onboarding personalizzato di 30 secondi su misura per i nuovi assunti in un dipartimento HR. Questo video dovrebbe avere uno stile visivo coinvolgente e caloroso, utilizzando transizioni fluide tra i punti salienti dell'azienda e un benvenuto personalizzato da parte di un team leader. Utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen, il messaggio può essere personalizzato in modo unico con un tono amichevole e professionale, facendo sentire il nuovo assunto immediatamente valorizzato.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per i product manager che mira a dimostrare una nuova funzionalità software agli utenti esistenti. Il video necessita di uno stile visivo moderno e pulito, incorporando sovrapposizioni istruttive e evidenziazioni di testo sullo schermo per chiarire i passaggi complessi. Utilizzando i modelli e le scene di HeyGen, questo video di onboarding può essere assemblato rapidamente, garantendo un aspetto professionale e coerente senza un grande sforzo di design.
Prompt di Esempio 3
Immagina di creare un video di onboarding dinamico e informativo di 50 secondi per piattaforme di educazione online, guidando i nuovi studenti nella navigazione dell'ambiente di apprendimento. Gli elementi visivi dovrebbero includere grafica animata e dimostrazioni chiare delle funzionalità chiave, accompagnati da un tono audio preciso e incoraggiante. Sfrutta la funzione di testo in video di HeyGen per trasformare efficacemente le istruzioni scritte in video di onboarding coinvolgenti online, garantendo accuratezza e coinvolgimento.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding

Crea rapidamente video di onboarding coinvolgenti ed efficaci con l'AI, semplificando i percorsi dei nuovi dipendenti o clienti con contenuti personalizzati.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo il tuo messaggio di onboarding o scegliendo tra modelli di video di onboarding pre-progettati per strutturare il tuo contenuto in modo efficiente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Talento AI
Arricchisci il tuo video con avatar AI realistici e scegli tra una varietà di voice over AI per trasmettere il tuo messaggio in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Branding
Utilizza i controlli di branding per incorporare senza soluzione di continuità il logo, i colori e gli elementi visivi della tua azienda, garantendo un'esperienza di onboarding video personalizzata.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Esporta facilmente il tuo video di onboarding finito nel formato desiderato, pronto per essere condiviso su diverse piattaforme per accogliere nuovi membri del team o clienti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i Nuovi Assunti

Crea video di benvenuto coinvolgenti e motivazionali che aiutano i nuovi dipendenti a connettersi con la cultura aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding?

HeyGen semplifica la produzione di video di onboarding coinvolgenti sfruttando video generati dall'AI e avatar AI realistici. La nostra piattaforma funziona come un efficiente creatore di video di onboarding, permettendoti di creare video di onboarding professionali online con facilità.

HeyGen supporta l'onboarding video personalizzato per i nuovi dipendenti?

Assolutamente, HeyGen ti consente di creare esperienze di onboarding video altamente personalizzate su misura per i tuoi nuovi assunti. Utilizza i nostri modelli di video di onboarding personalizzabili e i voice over AI per comunicare efficacemente il tuo processo di onboarding unico.

Quali capacità di editing video offre HeyGen per i contenuti di formazione aziendale?

HeyGen funge da potente editor video, fornendo funzionalità robuste per creare video di formazione e presentazioni video coinvolgenti. Puoi integrare controlli di branding, utilizzare una libreria multimediale completa e generare video direttamente da script di testo in video.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video di onboarding per tutorial di prodotto?

Sì, HeyGen è un creatore di video di onboarding ideale per sviluppare video dimostrativi di prodotto chiari e video tutorial. La nostra piattaforma ti consente di combinare avatar AI con i tuoi contenuti multimediali e registrazioni dello schermo per spiegare visivamente ed efficacemente processi complessi.

