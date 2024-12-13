Creatore di Video per l'Efficienza dell'Onboarding: Formazione Rapida

Automatizza la formazione di onboarding per i nuovi assunti con la nostra piattaforma di creazione video AI, caratterizzata da avatar AI dinamici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i proprietari di piccole imprese e i responsabili HR, è necessario un video esplicativo di 60 secondi per illustrare la semplicità di creare video di onboarding efficaci con HeyGen. Utilizzando un'estetica visiva moderna e pulita con segmenti di registrazione dello schermo che mostrano i "Modelli e scene" in azione, dovrebbe essere arricchito da una narrazione AI coinvolgente. Questo video metterà in evidenza come i modelli di video di onboarding di HeyGen rendano facile personalizzare rapidamente i contenuti.
Prompt di Esempio 2
I formatori aziendali e i professionisti L&D sono il pubblico ideale per questo video di 30 secondi d'impatto, che mira a dimostrare il potere di HeyGen nell'automazione della formazione di onboarding. Il suo stile visivo dinamico e veloce, con tagli rapidi di immagini pertinenti, sarà supportato da una voce narrante AI professionale. Il video mostrerà chiaramente come le capacità di "Testo in video da script" semplifichino la creazione di script auto-generati AI per una formazione completa.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 50 secondi commovente per i nuovi assunti e i professionisti HR, enfatizzando i benefici dei video di onboarding AI accessibili e inclusivi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere empatico e caloroso, con avatar AI diversi in vari contesti lavorativi, garantendo chiarezza con "Sottotitoli/didascalie". Illustra come questo migliori l'esperienza di onboarding per tutti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per l'Efficienza dell'Onboarding

Ottimizza la formazione dei nuovi assunti con un potente AI. Crea video di onboarding coinvolgenti e accurati sui prodotti rapidamente e facilmente, aumentando l'efficienza per i team HR e i nuovi assunti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Inizia con un Modello
Sfrutta gli script auto-generati AI o seleziona dalla libreria di modelli per delineare rapidamente i tuoi contenuti di formazione. Basta inserire il tuo testo e la piattaforma ti aiuta a strutturare il tuo messaggio per un inizio fluido con testo in video da script.
2
Step 2
Aggiungi Avatar e Voci AI Dinamici
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra diversi avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Abbinali a voci narranti AI professionali, disponibili in varie lingue e stili, per dare vita ai tuoi video di onboarding senza sforzo.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video con il Branding
Personalizza facilmente il tuo video con i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e palette di colori specifiche. Assicurati che ogni video di onboarding rifletta perfettamente l'identità del tuo marchio per un aspetto professionale e raffinato.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci i Tuoi Video di Onboarding
Una volta completato il tuo video, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricarlo nel formato desiderato e condividerlo sulle tue piattaforme preferite. Fornisci video di onboarding d'impatto che potenziano i nuovi assunti e automatizzano la formazione di onboarding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Cultura e Benvenuto Coinvolgenti

Genera facilmente video di benvenuto e cultura coinvolgenti che ispirano i nuovi assunti, integrandoli senza problemi nell'etica aziendale fin dal primo giorno.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di onboarding coinvolgenti e personalizzabili?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli di video di onboarding modificabili, permettendoti di personalizzare facilmente i contenuti con avatar AI e design unici, garantendo introduzioni creative e memorabili per i nuovi assunti.

Quali funzionalità AI utilizza HeyGen per semplificare la creazione di video di onboarding?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati, voci narranti AI realistiche e script auto-generati AI per automatizzare la tua formazione di onboarding, aumentando significativamente l'efficienza e la coerenza per i team HR.

Perché i team HR dovrebbero scegliere HeyGen per i loro video di onboarding?

I team HR beneficiano della piattaforma di creazione video AI di HeyGen, che funge da efficace creatore di video per l'efficienza dell'onboarding semplificando la produzione di video di onboarding di alta qualità e coerenti senza bisogno di competenze estese nella produzione video.

HeyGen supporta contenuti e branding diversificati per i video di onboarding?

Sì, HeyGen supporta l'integrazione di contenuti ricchi, inclusa la narrazione AI, controlli di branding personalizzati come loghi e un ampio supporto per librerie multimediali/stock, garantendo che i tuoi video di onboarding si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda.

