Creatore di Video per Checklist di Onboarding: Coinvolgi i Nuovi Assunti

Progetta video di onboarding dinamici utilizzando avatar AI per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze.

Produci un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi dipendenti, progettato per i dipartimenti HR utilizzando un creatore di video di onboarding AI, che delinei chiaramente i primi passi del loro percorso. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e professionale, con un avatar AI amichevole che guidi gli spettatori attraverso i compiti iniziali essenziali, accompagnato da una voce calda e chiara. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per personalizzare la guida virtuale e garantire un'esperienza coerente e coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo conciso di 30 secondi rivolto ai team leader per introdurre i nuovi assunti a un compito specifico del creatore di video di onboarding, come la configurazione della loro email. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e moderno con modelli animati facili da seguire e una voce chiara e informativa. Sfrutta l'ampia gamma di 'Modelli e scene' di HeyGen per costruire rapidamente i passaggi strutturati.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video professionale di 60 secondi per i responsabili della formazione per creare video di onboarding che coprano le politiche aziendali chiave, rivolti a tutti i nuovi assunti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole ma accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e conciso rinforzato da testo sullo schermo. Questo video dovrebbe mostrare la potenza della funzione 'Testo a video da script' di HeyGen per convertire senza sforzo i documenti di politica in contenuti coinvolgenti, ulteriormente migliorati da 'Sottotitoli/caption' automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Immagina un messaggio di benvenuto personalizzato di 40 secondi per i nuovi membri del team dal loro responsabile di reparto, dimostrando quanto sia facile creare video di onboarding con un tocco personale. Lo stile visivo dovrebbe essere incoraggiante e amichevole, incorporando immagini rilevanti da una libreria multimediale per illustrare le attività del team, il tutto sottolineato da una voce calda e articolata. Utilizza la potente 'Generazione di voiceover' di HeyGen per trasmettere il messaggio in modo chiaro e professionale, completato da immagini accattivanti dalla 'Libreria multimediale/supporto stock'.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Checklist di Onboarding

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti con l'AI, guidando i nuovi assunti attraverso checklist essenziali e informazioni per un inizio senza intoppi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando il contenuto della tua checklist di onboarding. Utilizza la capacità di Testo a video da script di HeyGen per generare rapidamente le scene video iniziali dal tuo testo, rendendo la creazione di video di onboarding semplice ed efficiente.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI
Dai vita alla tua checklist selezionando e personalizzando avatar AI per presentare le tue informazioni. Questi presentatori realistici migliorano il coinvolgimento e la chiarezza per i tuoi nuovi dipendenti.
3
Step 3
Applica il Branding
Personalizza il tuo video per riflettere la cultura della tua azienda. Personalizza facilmente gli elementi con il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli dedicati al Branding di HeyGen (logo, colori), garantendo un aspetto e una sensazione coerenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la creazione del tuo video di onboarding coinvolgente. Utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per produrre un video di alta qualità pronto per essere condiviso su varie piattaforme, assicurando ai tuoi nuovi assunti un inizio perfetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Motiva i Nuovi Assunti e Costruisci la Cultura

.

Sviluppa video ispiratori che accolgano i nuovi dipendenti, articolino i valori aziendali e favoriscano un'esperienza iniziale positiva.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di onboarding di alta qualità utilizzando strumenti potenziati dall'AI e modelli animati. La nostra interfaccia intuitiva, con strumenti di editing drag-and-drop, significa che non sono necessarie competenze per produrre contenuti professionali.

Posso personalizzare i miei video di onboarding con un branding specifico utilizzando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen ti permette di personalizzare completamente i tuoi video di onboarding con il logo, i colori e i media del tuo brand. Puoi anche utilizzare la nostra vasta libreria multimediale e gli avatar AI per personalizzare l'esperienza per i tuoi nuovi dipendenti.

HeyGen offre avatar AI e voice-over per i video di onboarding?

Sì, HeyGen fornisce una selezione diversificata di avatar AI per ospitare i tuoi video di onboarding, insieme a capacità avanzate di generazione di voice-over. Questo consente una narrazione chiara, coerente e professionale in più lingue.

Qual è il vantaggio di utilizzare HeyGen come creatore di video di onboarding AI?

Come creatore di video di onboarding AI, HeyGen semplifica l'intero processo di creazione video, permettendoti di produrre video di onboarding efficaci e visivamente attraenti che migliorano la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento dei dipendenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo