Immagina un video di 1 minuto progettato per responsabili delle risorse umane e specialisti in formazione e sviluppo, caratterizzato da uno stile visivo professionale e pulito, accompagnato da una voce narrante incoraggiante e chiara, che dimostra come trasformare una checklist di onboarding HR in un video coinvolgente. Questo breve video utilizza la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per generare contenuti in modo efficiente e impiega avatar AI per fornire informazioni chiave, migliorando significativamente la ritenzione delle conoscenze per i nuovi assunti.

Prompt di Esempio 1
Crea un video emozionante di 90 secondi per i nuovi assunti, mostrando la vivace cultura aziendale con immagini coinvolgenti, amichevoli e accoglienti, abbinate a una voce narrante calda e conversazionale. Questo video sfrutta i diversi Modelli e scene di HeyGen per stabilire rapidamente un'atmosfera accogliente, utilizzando la generazione di Voiceover per personalizzare i saluti e favorire un forte senso di appartenenza durante l'onboarding dei dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo dinamico di 2 minuti rivolto ai dipartimenti HR e ai proprietari di aziende focalizzati sull'espansione delle operazioni, presentando immagini eleganti e informative insieme a una voce sicura e autorevole, spiegando il potere di un moderno creatore di video di onboarding. Il video evidenzia come l'AI generativa e gli avatar AI possano semplificare la creazione di esperienze di onboarding personalizzate, migliorando drasticamente l'efficienza con la personalizzazione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video tutorial conciso di 45 secondi per piccoli imprenditori e formatori di team, caratterizzato da immagini chiare, dirette e passo-passo combinate con una voce narrante istruttiva, guidandoli nella creazione di un video essenziale di checklist di onboarding. Questo video utilizza efficacemente i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e attinge dal vasto supporto della Libreria multimediale/stock per arricchire la dimostrazione visiva dell'uso di un generatore di video di checklist di onboarding.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Checklist di Onboarding

Trasforma efficacemente le tue checklist di onboarding HR in video coinvolgenti e brandizzati per i nuovi assunti, migliorando la ritenzione delle conoscenze e l'esperienza dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Onboarding
Inserisci il testo della tua checklist di onboarding o i punti chiave nell'editor di script. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia di testo-a-video da script per gettare le basi per i tuoi contenuti video.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e Avatar AI
Seleziona un avatar AI per rappresentare il tuo brand, quindi personalizza il loro aspetto e voce per creare un presentatore personalizzato e coinvolgente per i tuoi video di onboarding.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding e Media
Integra l'identità unica della tua azienda utilizzando i controlli di Branding per loghi e colori. Arricchisci ulteriormente il tuo messaggio incorporando immagini o video dalla nostra vasta libreria multimediale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video di onboarding completato con Sottotitoli/caption aggiunti automaticamente per l'accessibilità. Esporta in vari formati per condividerlo efficacemente con i nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Generazione Rapida di Video di Onboarding

Produci rapidamente video di onboarding professionali e di grande impatto con l'AI, trasformando checklist complesse in contenuti visivi coinvolgenti in pochi minuti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per checklist di onboarding HR?

HeyGen agisce come un generatore di video AI, semplificando il processo di creazione di video di onboarding dei dipendenti coinvolgenti. Con la funzionalità di testo-a-video e modelli video personalizzabili, puoi trasformare rapidamente la tua checklist di onboarding in contenuti visivi accattivanti per i nuovi assunti, migliorando la ritenzione delle conoscenze.

HeyGen può utilizzare avatar AI per scenari di onboarding dei dipendenti diversificati?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI e capacità avanzate di testo-a-video, permettendoti di generare video di onboarding personalizzati per vari ruoli e necessità culturali aziendali. Questo assicura che i tuoi nuovi assunti ricevano informazioni coerenti e coinvolgenti senza sforzo.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding dei video di onboarding con HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e gli asset della libreria multimediale direttamente nei tuoi video di onboarding. Questo assicura un'esperienza di brand coerente e rafforza la cultura aziendale per i nuovi assunti.

HeyGen utilizza l'AI generativa per semplificare la creazione di video di onboarding?

Sì, HeyGen sfrutta l'AI generativa, inclusi il suo avanzato generatore di script e la funzione di testo-a-video, per semplificare significativamente la produzione di video di onboarding di alta qualità. Questo consente ai team HR di creare in modo efficiente materiali di formazione completi per i nuovi assunti, riducendo tempo e complessità.

