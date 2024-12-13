Generatore di Video per l'Onboarding: Potenzia la Formazione dei Nuovi Assunti

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti con il nostro generatore di video AI, sfruttando avatar AI per un tocco personalizzato.

Produci un video istruttivo di 1 minuto che dimostri come i team di ingegneria possano sfruttare il generatore di video AI di HeyGen per convertire rapidamente il testo in video da script per aggiornamenti di documentazione interna. Il video dovrebbe essere rivolto a sviluppatori software e professionisti IT, utilizzando uno stile visivo pulito e minimalista con una voce narrante AI autorevole ma accessibile per trasmettere precisione tecnica e facilità d'uso.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 90 secondi progettato per i dipartimenti HR e i responsabili L&D, illustrando l'efficienza nella generazione di video di onboarding utilizzando gli avatar AI e la generazione di Voiceover di HeyGen. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva amichevole e accogliente con avatar AI diversi che presentano informazioni chiave, completati da una voce narrante AI professionale per garantire coerenza e allineamento del marchio in tutti i materiali di formazione per i nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial completo di 2 minuti per product manager e scrittori tecnici, mostrando come HeyGen, come piattaforma AI generativa, semplifica la creazione di una libreria di video tutorial. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e passo-passo, con catture schermo e annotazioni contestuali, arricchito da una voce narrante AI precisa e organizzato utilizzando i Template & scene di HeyGen per costruire rapidamente una risorsa di formazione strutturata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto ai team di marketing nel settore tecnologico, enfatizzando come HeyGen, come piattaforma leader di editing video, faciliti la creazione di video personalizzati attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni e il supporto della libreria multimediale/stock per la distribuzione su più piattaforme. Il video necessita di uno stile visivo vivace e veloce, integrando risorse stock diverse e una voce narrante AI concisa ed energica per dimostrare l'agilità della piattaforma nell'adattare i contenuti per diversi formati di social media e pubblicità con il minimo sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video per l'Onboarding

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti e personalizzati per i dipendenti con avatar AI, branding personalizzato e potenti funzionalità di conversione da testo a video per un'esperienza senza soluzione di continuità per i nuovi assunti.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Seleziona da una libreria di modelli video professionali progettati per l'onboarding. Personalizza i layout per adattarli all'estetica e al messaggio del tuo marchio, preparando il terreno per contenuti coinvolgenti.
2
Step 2
Genera Contenuti con l'AI
Incolla il tuo script di onboarding o utilizza l'AI per generarne uno. Sfrutta la nostra potente funzione di conversione da testo a video per trasformare il tuo testo in segmenti video coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover AI naturali.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza il tuo video applicando il logo della tua azienda e i colori del marchio. Migliora ulteriormente i tuoi elementi visivi integrando media rilevanti dalla nostra libreria stock o dai tuoi caricamenti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Esporta facilmente i tuoi video di onboarding finiti in vari formati di aspetto adatti a diverse piattaforme. Distribuiscili ampiamente per costruire una libreria di formazione completa e migliorare l'esperienza dei nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Video per l'Onboarding

.

Crea rapidamente video di onboarding professionali e personalizzati, inclusi messaggi di benvenuto e guide specifiche per il ruolo, con avatar AI e conversione da testo a video.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica il generatore di video AI di HeyGen la creazione di video di onboarding per i dipendenti?

Il generatore di video AI di HeyGen semplifica la produzione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti trasformando il testo in contenuti video professionali. Sfrutta avatar AI avanzati e voiceover AI per garantire una presentazione coerente e di alta qualità per i nuovi assunti. Questa piattaforma rende efficiente la scalabilità degli sforzi di formazione per i nuovi assunti.

Quali avatar AI e modelli video posso personalizzare con HeyGen?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI personalizzabili e modelli video progettati professionalmente che possono essere adattati al tuo marchio. Gli utenti possono regolare abbigliamento, aspetto e sfondo, e anche incorporare elementi del proprio marchio come loghi e colori. Questo consente una produzione video personalizzata e coerente.

HeyGen supporta la conversione avanzata da testo a video e i voiceover AI per contenuti diversi?

Sì, la robusta capacità di conversione da testo a video di HeyGen ti consente di generare contenuti video dinamici direttamente da uno script, completi di una vasta gamma di voiceover AI dal suono naturale. Questo permette la rapida produzione di vari tipi di contenuti, dai video di formazione ai materiali di marketing. È una potente caratteristica della nostra piattaforma AI generativa.

Oltre ai video di onboarding, come può essere utilizzato HeyGen per una libreria di video tutorial?

Oltre ai video di onboarding, HeyGen è una piattaforma di editing video ideale per costruire un'ampia libreria di video tutorial. La sua interfaccia user-friendly e i modelli video predefiniti consentono la rapida creazione di contenuti istruttivi coerenti per qualsiasi argomento. HeyGen ti permette di produrre facilmente video di formazione di alta qualità e scalabili.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo