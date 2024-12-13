Generatore di Assistenti per l'Onboarding: Automatizza il Successo dei Nuovi Assunti

Snellisci l'onboarding dei nuovi assunti con email di benvenuto automatizzate e percorsi di apprendimento personalizzati, migliorati da testo dinamico in video da script.

Immagina di trasformare il tuo processo di onboarding automatizzato dei dipendenti con un video dinamico di 45 secondi. Destinato ai team HR e alle aziende che cercano efficienza, questo video dovrebbe presentare immagini eleganti e professionali e una voce rassicurante, evidenziando come le capacità di generazione di testo in video e voiceover di HeyGen possano creare strumenti di onboarding AI coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Eleva l'esperienza di onboarding dei nuovi assunti con un video vivace di 60 secondi progettato per i Manager HR e gli Specialisti L&D. Utilizza immagini coinvolgenti e amichevoli e una voce allegra per dimostrare come personalizzare i percorsi di apprendimento utilizzando gli avatar AI di HeyGen e i diversi modelli e scene per contenuti davvero accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Snellisci rapidamente la comunicazione delle politiche aziendali in un video conciso di 30 secondi. Ideale per i proprietari di piccole e medie imprese e i coordinatori HR, questo suggerimento richiede immagini dinamiche e veloci con una voce chiara e concisa, mostrando come la libreria multimediale/stock di HeyGen e i sottotitoli/caption automatici garantiscano informazioni coerenti e comprensibili.
Prompt di Esempio 3
Ispira i Direttori HR e il Senior Management con un video professionale di 50 secondi che dimostri come trasformare veramente il tuo processo di onboarding. Utilizza immagini ispiratrici che rappresentano esperienze positive dei dipendenti e una voce autorevole ed empatica per trasmettere la comodità di risparmio di tempo ottenuta attraverso il ridimensionamento e l'esportazione flessibile del rapporto d'aspetto di HeyGen e la funzionalità efficiente di testo in video da script.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Assistenti per l'Onboarding

Automatizza efficacemente l'onboarding dei nuovi assunti con assistenti AI personalizzati che forniscono informazioni cruciali e un'esperienza di benvenuto fin dal primo giorno.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Onboarding
Sviluppa contenuti coinvolgenti per il tuo onboarding dei nuovi assunti, trasformando il tuo script in video dinamici utilizzando la capacità di testo in video da script di HeyGen per un messaggio coerente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Assistente AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI di HeyGen per rappresentare il tuo assistente di onboarding, assicurando un'introduzione accogliente e personalizzata per ogni nuovo dipendente.
3
Step 3
Aggiungi Risorse Essenziali
Integra documenti aziendali vitali, materiali di formazione e link. Utilizza la condivisione di documenti senza interruzioni per garantire che i nuovi assunti abbiano accesso immediato a tutte le informazioni necessarie.
4
Step 4
Automatizza la Consegna e il Benvenuto
Configura il tuo assistente per inviare email di benvenuto automatizzate o integrarsi con piattaforme esistenti, fornendo un inizio fluido e informativo al percorso del nuovo assunto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Automatizza Esperienze di Benvenuto Personalizzate

.

Fornisci saluti video personalizzati e messaggi introduttivi dalla leadership, favorendo un immediato senso di appartenenza per i nuovi membri del team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare il nostro processo di onboarding dei dipendenti?

Gli strumenti di onboarding AI di HeyGen ti permettono di creare esperienze di onboarding coinvolgenti e personalizzate con avatar AI e testo in video da script, semplificando notevolmente il tuo processo di onboarding automatizzato dei dipendenti. Questo assicura che i nuovi assunti ricevano informazioni coerenti e di alta qualità, portando a un'adozione senza intoppi e a un'esperienza migliorata per i nuovi assunti.

Qual è il ruolo degli avatar AI nelle soluzioni di onboarding dei nuovi assunti di HeyGen?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo in video per offrire percorsi di apprendimento dinamici e personalizzati per i nuovi assunti. Questi video potenziati dall'AI rendono le informazioni complesse facilmente digeribili, migliorando il coinvolgimento e fornendo un tocco professionale al tuo onboarding dei nuovi assunti.

Come supporta HeyGen i team HR nell'automazione dei compiti di onboarding?

HeyGen fornisce ai team HR strumenti intuitivi e modelli personalizzabili per automatizzare vari compiti di onboarding, come la generazione di video di benvenuto e contenuti istruttivi. Questa capacità di generazione di contenuti AI offre un notevole risparmio di tempo, permettendo ai team HR di concentrarsi su iniziative strategiche e personalizzare i percorsi di apprendimento.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding dei nostri contenuti di onboarding?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e i messaggi specifici in tutti i video di onboarding. Puoi utilizzare modelli personalizzabili per personalizzare i percorsi di apprendimento, assicurando che ogni esperienza di nuovo assunto sia coerente e allineata con l'identità del tuo marchio.

