Generatore di Assistenti per l'Onboarding: Automatizza il Successo dei Nuovi Assunti
Snellisci l'onboarding dei nuovi assunti con email di benvenuto automatizzate e percorsi di apprendimento personalizzati, migliorati da testo dinamico in video da script.
Eleva l'esperienza di onboarding dei nuovi assunti con un video vivace di 60 secondi progettato per i Manager HR e gli Specialisti L&D. Utilizza immagini coinvolgenti e amichevoli e una voce allegra per dimostrare come personalizzare i percorsi di apprendimento utilizzando gli avatar AI di HeyGen e i diversi modelli e scene per contenuti davvero accattivanti.
Snellisci rapidamente la comunicazione delle politiche aziendali in un video conciso di 30 secondi. Ideale per i proprietari di piccole e medie imprese e i coordinatori HR, questo suggerimento richiede immagini dinamiche e veloci con una voce chiara e concisa, mostrando come la libreria multimediale/stock di HeyGen e i sottotitoli/caption automatici garantiscano informazioni coerenti e comprensibili.
Ispira i Direttori HR e il Senior Management con un video professionale di 50 secondi che dimostri come trasformare veramente il tuo processo di onboarding. Utilizza immagini ispiratrici che rappresentano esperienze positive dei dipendenti e una voce autorevole ed empatica per trasmettere la comodità di risparmio di tempo ottenuta attraverso il ridimensionamento e l'esportazione flessibile del rapporto d'aspetto di HeyGen e la funzionalità efficiente di testo in video da script.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Rapidamente Contenuti di Formazione per l'Onboarding.
Genera rapidamente moduli di formazione e materiali completi per garantire che tutti i nuovi assunti ricevano informazioni coerenti e di alta qualità.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione della Conoscenza dei Nuovi Assunti.
Utilizza video potenziati dall'AI per rendere l'apprendimento interattivo e memorabile, migliorando il modo in cui i nuovi dipendenti assorbono informazioni critiche e cultura aziendale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen trasformare il nostro processo di onboarding dei dipendenti?
Gli strumenti di onboarding AI di HeyGen ti permettono di creare esperienze di onboarding coinvolgenti e personalizzate con avatar AI e testo in video da script, semplificando notevolmente il tuo processo di onboarding automatizzato dei dipendenti. Questo assicura che i nuovi assunti ricevano informazioni coerenti e di alta qualità, portando a un'adozione senza intoppi e a un'esperienza migliorata per i nuovi assunti.
Qual è il ruolo degli avatar AI nelle soluzioni di onboarding dei nuovi assunti di HeyGen?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo in video per offrire percorsi di apprendimento dinamici e personalizzati per i nuovi assunti. Questi video potenziati dall'AI rendono le informazioni complesse facilmente digeribili, migliorando il coinvolgimento e fornendo un tocco professionale al tuo onboarding dei nuovi assunti.
Come supporta HeyGen i team HR nell'automazione dei compiti di onboarding?
HeyGen fornisce ai team HR strumenti intuitivi e modelli personalizzabili per automatizzare vari compiti di onboarding, come la generazione di video di benvenuto e contenuti istruttivi. Questa capacità di generazione di contenuti AI offre un notevole risparmio di tempo, permettendo ai team HR di concentrarsi su iniziative strategiche e personalizzare i percorsi di apprendimento.
Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding dei nostri contenuti di onboarding?
HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e i messaggi specifici in tutti i video di onboarding. Puoi utilizzare modelli personalizzabili per personalizzare i percorsi di apprendimento, assicurando che ogni esperienza di nuovo assunto sia coerente e allineata con l'identità del tuo marchio.