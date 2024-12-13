Generatore di Video Omnicanale: Scala il Tuo Contenuto Facilmente

Genera video di marketing di alta qualità per ogni piattaforma con la nostra capacità di Testo-a-video da script.

Immagina di trasformare il tuo contenuto di marketing in soli 30 secondi. Per i marketer digitali impegnati, crea un video energico e moderno che mostri quanto sia facile generare un messaggio coinvolgente utilizzando un generatore di video AI da un semplice script. Utilizza la funzione "Testo-a-video da script" per produrre immagini dinamiche e una voce narrante AI chiara che cattura immediatamente l'attenzione, perfetta per campagne rapide sui social media.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un elegante video pubblicitario di 45 secondi rivolto ad agenzie creative e brand manager, dimostrando l'uso innovativo degli "avatar AI" per trasmettere messaggi di branding coerenti. Impiega immagini professionali ad alto impatto con una traccia di sottofondo sofisticata e sottile per trasmettere come un motore creativo come HeyGen elevi la portata delle campagne e un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video prodotto completo di 60 secondi per aziende di e-commerce, illustrando la creazione di video di alta qualità che catturano i clienti. Utilizza riprese dettagliate dei prodotti con transizioni coinvolgenti e una voce narrante AI chiara e descrittiva, quindi mostra come "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" assicuri che il tuo output video appaia perfetto su qualsiasi piattaforma, dai Reels di Instagram agli annunci su YouTube.
Prompt di Esempio 3
Come possono i team di marketing lanciare una campagna di generazione video omnicanale in pochi minuti? Crea un video tutorial vivace di 30 secondi per i creatori di contenuti, con immagini dell'interfaccia luminose e facili da usare e una voce AI amichevole, evidenziando la potenza di "Modelli e scene" per produrre rapidamente contenuti di marketing diversificati per ogni canale. Questo suggerimento enfatizza la velocità e la facilità di generare una strategia video completa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Omnicanale

Scopri come creare efficacemente contenuti video di alta qualità per tutti i tuoi canali di marketing con il potente generatore di video AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci il testo desiderato e la nostra funzione 'testo-a-video da script' lo converte istantaneamente in una narrazione visivamente coinvolgente, pronta per il tuo "contenuto di marketing".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Talento AI
Scegli da una galleria diversificata di 'avatar AI' per essere il volto del tuo video. Questa funzione principale ti aiuta a produrre contenuti coinvolgenti e dinamici in modo efficiente.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti Professionali
Migliora l'impatto del tuo video generando voci narranti 'AI' di alta qualità in varie lingue, facendo risuonare ampiamente il tuo messaggio.
4
Step 4
Ottimizza per la Portata Omnicanale
Utilizza 'ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per adattare perfettamente il tuo video a diverse piattaforme, garantendo la "portata cross-platform" per il tuo contenuto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Successo dei Clienti di Impatto

.

Crea video AI coinvolgenti per evidenziare i successi dei clienti, costruendo fiducia e credibilità attraverso i tuoi canali di marketing.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione del mio contenuto di marketing?

HeyGen funge da potente motore creativo, permettendo ai marketer digitali di creare facilmente video di alta qualità per contenuti di marketing diversificati. Utilizza il suo intuitivo generatore di video AI per trasformare il testo in immagini coinvolgenti con modelli video professionali e controlli di branding.

HeyGen supporta il branding personalizzato per gli annunci video?

Sì, HeyGen consente un ampio controllo del branding per garantire che i tuoi annunci video e video di prodotto siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio. Puoi personalizzare gli avatar AI, incorporare il tuo logo e applicare i colori del marchio per mantenere un'esperienza visiva coerente in tutti i tuoi contenuti di marketing.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video omnicanale?

HeyGen è un efficace generatore di video omnicanale perché semplifica la produzione video, permettendoti di creare rapidamente video di alta qualità a partire dal testo. Con funzionalità come il supporto multilingue e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, HeyGen ti aiuta a raggiungere un pubblico più ampio su varie piattaforme.

HeyGen può assistere con le voci narranti AI per i miei video?

Assolutamente, il generatore di video AI di HeyGen include capacità avanzate di generazione di voci narranti, permettendoti di creare audio coinvolgenti direttamente dal tuo script. Questo processo di testo-a-video senza soluzione di continuità semplifica la tua produzione video complessiva, garantendo un suono professionale per tutti i tuoi contenuti creativi.

