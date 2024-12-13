Creatore di Video Panoramica delle Procedure d'Ufficio: Ottimizza la Formazione Ora

Semplifica l'onboarding dei dipendenti con video di formazione dinamici, sfruttando gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un aggiornamento conciso di 45 secondi "creatore di video aziendale" per informare tutti i dipendenti esistenti su una nuova politica aziendale riguardante le linee guida per il lavoro a distanza. Questo video dovrebbe essere rivolto a tutto il personale con uno stile visivo diretto e autorevole, accompagnato da una voce fuori campo professionale e chiara. Utilizza la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per trasformare efficacemente i documenti di politica in un annuncio visivo d'impatto, assicurando che ogni membro del team sia ben informato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione dettagliato di 90 secondi "formazione dipendenti" che dimostri l'uso corretto di un nuovo strumento di gestione dei progetti interno. Questo contenuto "creatore di video d'ufficio" dovrebbe essere rivolto a tutti i project manager e team leader, presentando uno stile visivo informativo passo-passo con indicazioni audio calme e istruttive. Incorpora il "Supporto media/biblioteca stock" di HeyGen per migliorare le spiegazioni visive con grafica pertinente e registrazioni dello schermo, rendendo le procedure complesse facili da comprendere.
Prompt di Esempio 3
Crea un'introduzione coinvolgente di 30 secondi "video animati" ai valori fondamentali dell'azienda e all'etichetta del team, perfetta per "introduzioni del team" durante le riunioni settimanali o sul portale interno. Il pubblico di riferimento sono i nuovi assunti e i dipendenti attuali, richiedendo un'estetica visiva vivace e amichevole con musica di sottofondo ispiratrice e leggera. Utilizza gli "avatar AI" di HeyGen per trasmettere il messaggio con un tocco personalizzato, promuovendo una cultura del lavoro positiva e coesa.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video Panoramica delle Procedure d'Ufficio

Crea video chiari e coinvolgenti sulle procedure d'ufficio con facilità. Questa guida illustra come trasformare processi complessi in contenuti video accessibili e professionali in soli quattro passaggi.

Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia il tuo video sulle procedure d'ufficio selezionando un modello progettato professionalmente o inserendo il tuo script per sfruttare la creazione da testo a video.
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto Procedurale
Personalizza facilmente il tuo video aggiungendo testo, immagini e clip video dalla libreria multimediale, incorporando il tuo branding o generando avatar AI per presentare le informazioni.
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e l'accessibilità per il tuo pubblico generando voiceover realistici dal tuo script e aggiungendo automaticamente sottotitoli o didascalie accurate al tuo video.
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo video panoramica delle procedure, quindi esportalo nel formato desiderato per una condivisione senza problemi su piattaforme interne o canali esterni.

Casi d'Uso

Migliora le Comunicazioni Interne

Crea presentazioni aziendali coinvolgenti, introduzioni del team e aggiornamenti aziendali per informare e motivare il tuo personale.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video aziendali professionali?

HeyGen ti consente di creare facilmente video aziendali coinvolgenti, dai video panoramica delle procedure d'ufficio a contenuti di marketing accattivanti. Sfrutta modelli progettati professionalmente e strumenti AI per produrre rapidamente video animati di alta qualità, risparmiando tempo e risorse per gli aggiornamenti aziendali.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen integra strumenti AI avanzati come avatar AI e generazione di video da testo a partire da uno script, insieme a una robusta generazione di voiceover. Queste funzionalità consentono agli utenti di trasformare il testo in contenuti video dinamici e creativi con un'interfaccia facile da usare, anche senza esperienza precedente di editing video.

HeyGen può essere utilizzato come software di formazione video per l'onboarding dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen è un potente software di formazione video ideale per la formazione e l'onboarding dei dipendenti. Puoi creare video chiari e concisi sulle procedure d'ufficio, elementi interattivi e persino aggiungere sottotitoli e didascalie per una migliore ritenzione delle conoscenze.

Come possono gli utenti garantire la coerenza del marchio con gli strumenti video di HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding, consentendo agli utenti di personalizzare i video con il loro logo, colori specifici e font. Utilizza un'ampia selezione di modelli video e un editor drag-and-drop per mantenere un profilo video professionale coerente in tutti i tuoi video aziendali e comunicazioni.

