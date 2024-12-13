Creatore di Video Panoramica delle Procedure d'Ufficio: Ottimizza la Formazione Ora
Semplifica l'onboarding dei dipendenti con video di formazione dinamici, sfruttando gli avatar AI di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un aggiornamento conciso di 45 secondi "creatore di video aziendale" per informare tutti i dipendenti esistenti su una nuova politica aziendale riguardante le linee guida per il lavoro a distanza. Questo video dovrebbe essere rivolto a tutto il personale con uno stile visivo diretto e autorevole, accompagnato da una voce fuori campo professionale e chiara. Utilizza la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per trasformare efficacemente i documenti di politica in un annuncio visivo d'impatto, assicurando che ogni membro del team sia ben informato.
Produci un video di formazione dettagliato di 90 secondi "formazione dipendenti" che dimostri l'uso corretto di un nuovo strumento di gestione dei progetti interno. Questo contenuto "creatore di video d'ufficio" dovrebbe essere rivolto a tutti i project manager e team leader, presentando uno stile visivo informativo passo-passo con indicazioni audio calme e istruttive. Incorpora il "Supporto media/biblioteca stock" di HeyGen per migliorare le spiegazioni visive con grafica pertinente e registrazioni dello schermo, rendendo le procedure complesse facili da comprendere.
Crea un'introduzione coinvolgente di 30 secondi "video animati" ai valori fondamentali dell'azienda e all'etichetta del team, perfetta per "introduzioni del team" durante le riunioni settimanali o sul portale interno. Il pubblico di riferimento sono i nuovi assunti e i dipendenti attuali, richiedendo un'estetica visiva vivace e amichevole con musica di sottofondo ispiratrice e leggera. Utilizza gli "avatar AI" di HeyGen per trasmettere il messaggio con un tocco personalizzato, promuovendo una cultura del lavoro positiva e coesa.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione e la Ritenzione dei Dipendenti.
Migliora la comprensione e il ricordo delle procedure d'ufficio e delle politiche aziendali utilizzando la formazione video potenziata dall'AI.
Sviluppa Moduli di Formazione Completi.
Produci rapidamente una varietà di corsi video per l'apprendimento diffuso dei dipendenti e la comunicazione coerente delle politiche.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video aziendali professionali?
HeyGen ti consente di creare facilmente video aziendali coinvolgenti, dai video panoramica delle procedure d'ufficio a contenuti di marketing accattivanti. Sfrutta modelli progettati professionalmente e strumenti AI per produrre rapidamente video animati di alta qualità, risparmiando tempo e risorse per gli aggiornamenti aziendali.
Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per la creazione di video?
HeyGen integra strumenti AI avanzati come avatar AI e generazione di video da testo a partire da uno script, insieme a una robusta generazione di voiceover. Queste funzionalità consentono agli utenti di trasformare il testo in contenuti video dinamici e creativi con un'interfaccia facile da usare, anche senza esperienza precedente di editing video.
HeyGen può essere utilizzato come software di formazione video per l'onboarding dei dipendenti?
Assolutamente, HeyGen è un potente software di formazione video ideale per la formazione e l'onboarding dei dipendenti. Puoi creare video chiari e concisi sulle procedure d'ufficio, elementi interattivi e persino aggiungere sottotitoli e didascalie per una migliore ritenzione delle conoscenze.
Come possono gli utenti garantire la coerenza del marchio con gli strumenti video di HeyGen?
HeyGen offre ampi controlli di branding, consentendo agli utenti di personalizzare i video con il loro logo, colori specifici e font. Utilizza un'ampia selezione di modelli video e un editor drag-and-drop per mantenere un profilo video professionale coerente in tutti i tuoi video aziendali e comunicazioni.