Creatore di Video per Politiche d'Ufficio: Crea Formazione Coinvolgente

Personalizza completamente video professionali per tutte le tue politiche aziendali con i potenti controlli di branding di HeyGen.

329/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi per tutti i dipendenti, dettagliando i nuovi codici di condotta con un tono moderno, informativo e diretto. Crea la narrazione utilizzando la funzionalità da testo a video e migliora la chiarezza con una generazione precisa di voiceover.
Prompt di Esempio 2
Progetta un annuncio di 30 secondi per il personale esistente, introducendo un sistema aggiornato di creazione video per le politiche d'ufficio con uno stile visivo elegante, conciso e professionale. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente il video e integrare elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per mantenere la coerenza del marchio.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di materiale di formazione di 90 secondi per i responsabili di dipartimento e i membri del team, suddividendo i cambiamenti complessi delle politiche in segmenti facilmente digeribili con una presentazione di alta qualità autorevole ma accessibile. Assicurati un'ampia compatibilità utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto e garantisci la comprensione attraverso sottotitoli completi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Politiche d'Ufficio

Crea facilmente video esplicativi professionali e coinvolgenti per politiche aziendali, formazione e onboarding con il nostro intuitivo creatore di video AI.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una libreria di modelli video professionali o inizia con una tela bianca per iniziare a creare i tuoi video esplicativi sulle politiche aziendali utilizzando modelli e scene.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI e Media
Personalizza il tuo video aggiungendo testo personalizzato, media e selezionando da una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo contenuto in modo dinamico.
3
Step 3
Aggiungi Narrazioni e Branding
Migliora il tuo video con narrazioni professionali attraverso opzioni di voiceover e applica i colori e il logo unici del tuo marchio utilizzando i controlli di branding (logo, colori).
4
Step 4
Rivedi ed Esporta il Tuo Video sulle Politiche
Rivedi il tuo video di alta qualità completato per verificarne l'accuratezza, quindi esportalo utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per condividerlo come materiale di formazione o video di onboarding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci le Politiche Aziendali Complesse

.

Trasforma politiche aziendali intricate in video esplicativi facili da comprendere, migliorando la chiarezza e la conformità in tutta l'organizzazione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video professionali in modo efficiente?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI che trasforma i copioni in video di alta qualità utilizzando una varietà di modelli video personalizzabili. Questo potente strumento semplifica la creazione di contenuti coinvolgenti, perfetti per video esplicativi o materiali di formazione essenziali.

Quanto sono personalizzabili i video creati con HeyGen, specialmente riguardo al branding?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare senza problemi il tuo logo e i colori del marchio per garantire che i tuoi video professionali siano completamente personalizzabili. Questo assicura che i tuoi contenuti video di alta qualità si allineino perfettamente con l'identità e gli standard della tua azienda.

HeyGen è adatto per creare video di politiche d'ufficio o di onboarding?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video per politiche d'ufficio ideale, permettendoti di produrre video chiari e coinvolgenti per politiche aziendali, codici di condotta o comunicazioni interne. Le sue capacità robuste lo rendono perfetto anche per creare video di onboarding efficaci per i nuovi dipendenti.

Quali funzionalità AI include HeyGen per migliorare la produzione video?

HeyGen, come leader nel settore dei creatori di video AI, incorpora avatar AI realistici e una sofisticata generazione di voiceover per dare vita ai tuoi copioni. Inoltre, genera automaticamente sottotitoli, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e professionali per un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo