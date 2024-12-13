Creatore di Video di Orientamento in Ufficio per Semplificare la Formazione dei Dipendenti
Rivoluziona l'onboarding e la formazione dei tuoi dipendenti creando video di comunicazione interna coinvolgenti con straordinari avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video vivace di 45 secondi che mostri la cultura e i valori unici della tua azienda per i potenziali candidati, funzionando come un creatore di video di formazione coinvolgente per il pre-onboarding. Punta a uno stile visivo e audio energico e moderno con musica di sottofondo ispiratrice. Implementa la generazione di voiceover di HeyGen per offrire una narrazione coinvolgente.
Sviluppa un video di comunicazione interna completo di 2 minuti per i team esistenti, progettato per semplificare la formazione su un nuovo aggiornamento software o processo, garantendo chiarezza e accessibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente illustrativo e conciso, rivolto al personale tecnico di tutti i dipartimenti, con sottotitoli/caption di HeyGen visualizzati in modo prominente per un'ottimale ritenzione delle informazioni.
Produci un video conciso di 30 secondi per avvisare tutti i dipendenti di un aggiornamento urgente delle politiche, richiedendo uno stile visivo e audio diretto e senza fronzoli. Questa soluzione rapida per la creazione di video dovrebbe trasmettere il messaggio in modo efficiente a un ampio pubblico interno, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una rapida creazione di contenuti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nell'Onboarding.
Migliora il coinvolgimento dei nuovi assunti e la ritenzione delle conoscenze durante l'orientamento con video di formazione alimentati da AI.
Ottimizza la Formazione Interna.
Produci efficacemente una varietà di contenuti di formazione e onboarding interni per tutti i nuovi membri del team.
Domande Frequenti
Come sfrutta HeyGen l'AI per creare video di formazione?
HeyGen utilizza funzionalità AI avanzate e avatar AI per trasformare il testo in video da script, consentendo la rapida produzione di video di formazione professionali senza richiedere competenze di editing complesse.
HeyGen può aiutare a produrre video di orientamento in ufficio coinvolgenti?
Assolutamente. HeyGen offre una varietà di modelli di video e opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding, per creare video di orientamento in ufficio che comunicano efficacemente la cultura aziendale.
Quali capacità tecniche offre HeyGen per l'accessibilità dei video?
HeyGen fornisce robuste funzionalità tecniche come sottotitoli/caption automatici e generazione di voice-over per garantire che i tuoi video siano accessibili a un pubblico più ampio. La sua funzionalità intuitiva di drag-and-drop semplifica anche la creazione di contenuti per tutti gli utenti.
Quanto velocemente posso generare video di comunicazione interna usando HeyGen?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video, permettendoti di generare rapidamente video di comunicazione interna da uno script utilizzando le sue potenti capacità di testo-a-video, semplificando notevolmente la condivisione delle informazioni e la formazione.