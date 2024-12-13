Creatore di Video di Orientamento in Ufficio per Semplificare la Formazione dei Dipendenti

Rivoluziona l'onboarding e la formazione dei tuoi dipendenti creando video di comunicazione interna coinvolgenti con straordinari avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video vivace di 45 secondi che mostri la cultura e i valori unici della tua azienda per i potenziali candidati, funzionando come un creatore di video di formazione coinvolgente per il pre-onboarding. Punta a uno stile visivo e audio energico e moderno con musica di sottofondo ispiratrice. Implementa la generazione di voiceover di HeyGen per offrire una narrazione coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di comunicazione interna completo di 2 minuti per i team esistenti, progettato per semplificare la formazione su un nuovo aggiornamento software o processo, garantendo chiarezza e accessibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente illustrativo e conciso, rivolto al personale tecnico di tutti i dipartimenti, con sottotitoli/caption di HeyGen visualizzati in modo prominente per un'ottimale ritenzione delle informazioni.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 30 secondi per avvisare tutti i dipendenti di un aggiornamento urgente delle politiche, richiedendo uno stile visivo e audio diretto e senza fronzoli. Questa soluzione rapida per la creazione di video dovrebbe trasmettere il messaggio in modo efficiente a un ampio pubblico interno, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una rapida creazione di contenuti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Orientamento in Ufficio

Crea video di orientamento in ufficio coinvolgenti e informativi senza sforzo, semplificando la formazione dei nuovi assunti e promuovendo una cultura aziendale accogliente.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di modelli di video professionali progettati per avviare i tuoi contenuti di orientamento. Organizza rapidamente la struttura del tuo video senza partire da zero.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Trasforma facilmente i tuoi contenuti scritti in video dinamici. Basta incollare il tuo messaggio di benvenuto o script di formazione e guarda la nostra funzione di testo-a-video da script prender vita.
3
Step 3
Applica il Tuo Brand
Assicurati che il tuo video di orientamento rifletta l'identità della tua azienda. Usa i controlli di branding (logo, colori) per personalizzare i visual e integrare senza problemi gli elementi del tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di orientamento di alta qualità. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma, garantendo un'esperienza di onboarding fluida e d'impatto per i nuovi membri del team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura Aziendale

Crea video di benvenuto coinvolgenti che introducono efficacemente la cultura aziendale e ispirano i nuovi dipendenti.

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per creare video di formazione?

HeyGen utilizza funzionalità AI avanzate e avatar AI per trasformare il testo in video da script, consentendo la rapida produzione di video di formazione professionali senza richiedere competenze di editing complesse.

HeyGen può aiutare a produrre video di orientamento in ufficio coinvolgenti?

Assolutamente. HeyGen offre una varietà di modelli di video e opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding, per creare video di orientamento in ufficio che comunicano efficacemente la cultura aziendale.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per l'accessibilità dei video?

HeyGen fornisce robuste funzionalità tecniche come sottotitoli/caption automatici e generazione di voice-over per garantire che i tuoi video siano accessibili a un pubblico più ampio. La sua funzionalità intuitiva di drag-and-drop semplifica anche la creazione di contenuti per tutti gli utenti.

Quanto velocemente posso generare video di comunicazione interna usando HeyGen?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video, permettendoti di generare rapidamente video di comunicazione interna da uno script utilizzando le sue potenti capacità di testo-a-video, semplificando notevolmente la condivisione delle informazioni e la formazione.

