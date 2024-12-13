Office Insights Video Maker: Crea Video Coinvolgenti Velocemente
Ottimizza le comunicazioni interne e la formazione con l'AI. Trasforma il testo in video accattivanti utilizzando la nostra avanzata funzione Text-to-video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di formazione interna di 90 secondi che dimostri il nuovo protocollo di condivisione sicura dei file per tutti i nuovi assunti e i dipendenti attuali che necessitano di un aggiornamento. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo istruttivo e vivace con registrazioni dello schermo passo-passo e un avatar AI amichevole che guida lo spettatore. Questo sfrutterà gli avatar AI di HeyGen per ottimizzare la creazione di contenuti per il nostro dipartimento di formazione.
Considera un video esplicativo di 2 minuti che mostri l'architettura tecnica dietro il nostro nuovo servizio di crittografia dei dati, progettato per partner tecnologici e utenti avanzati. Dovrebbe impiegare uno stile visivo elegante e moderno con diagrammi chiari e sottotitoli precisi per articolare concetti complessi. Questo video utilizzerà efficacemente la capacità di Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza a un pubblico tecnico globale.
Genera un video 'Office Insights' di 45 secondi che annuncia una nuova funzionalità nel nostro cruscotto di analisi interna, rivolto ai team di prodotto interni e agli sviluppatori. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con tagli rapidi che mostrano l'interfaccia della funzionalità, supportato da una voce fuori campo energica. Questa creazione video nativa del prompt utilizzerà i vari Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente un aggiornamento coinvolgente per un rapido dispiegamento.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione Interna.
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze per la formazione interna e l'onboarding utilizzando video dinamici generati dall'AI.
Creazione Efficiente di Corsi Interni.
Sviluppa e diffondi rapidamente moduli di apprendimento interno e aggiornamenti delle politiche, garantendo che tutti i dipendenti abbiano facile accesso a intuizioni d'ufficio cruciali.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video tramite AI?
HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, semplificando il processo di trasformazione del testo in contenuti video coinvolgenti. Utilizza in modo efficiente avatar AI sofisticati e generazione di voce fuori campo per produrre video esplicativi professionali e migliorare le comunicazioni interne.
Quali controlli tecnici offre HeyGen per la personalizzazione dei video?
HeyGen fornisce robusti controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con la tua identità aziendale. Gli utenti possono anche sfruttare un'ampia libreria multimediale, vari template & scene, e un ridimensionamento preciso del rapporto d'aspetto per una distribuzione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme social.
HeyGen può generare diversi avatar AI e voci fuori campo?
Assolutamente, HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI e capacità avanzate di generazione di voce fuori campo per arricchire i tuoi contenuti di formazione interna e marketing. La piattaforma genera automaticamente anche sottotitoli/caption, garantendo un'ampia accessibilità per il tuo pubblico.
Quali caratteristiche complete offre HeyGen per la produzione video?
HeyGen offre una soluzione completa per la generazione di video, che comprende tutto, dalla creazione di video nativi del prompt con avatar AI ai controlli di branding completi e alle esportazioni finali. Questa potente suite di funzionalità semplifica notevolmente la creazione di contenuti per tutte le esigenze professionali di produzione video.