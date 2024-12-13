Creatore di Video per la Prontezza Professionale: Forma e Coinvolgi il Personale

Crea video di formazione professionale per la prontezza professionale con avatar AI, dando vita al tuo storytelling coinvolgente senza sforzo.

435/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video perspicace di 30 secondi sulla Prontezza al Lavoro, concentrandoti su un dilemma comune sul posto di lavoro, presentato come un mini video basato su scenari per dipendenti di livello base o team leader. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per interpretare diversi personaggi in uno stile visivo professionale e pulito, completato da un audio nitido e sottotitoli generati automaticamente dal tuo copione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 60 secondi per la preparazione professionale rivolto a chi cerca lavoro e stagisti, dimostrando le principali regole di etichetta professionale 'da fare e da non fare'. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva in stile infografica con rapidi cambi di scena utilizzando i modelli video AI di HeyGen, accompagnato da una voce narrante amichevole e istruttiva generata direttamente dal testo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 40 secondi sulla Formazione alla Sicurezza sul Lavoro per tutti i dipendenti in un ambiente di lavoro diversificato, concentrandoti su un singolo, critico consiglio di sicurezza. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e chiaro, potenzialmente con un avatar AI che dimostra il consiglio, con sottotitoli generati automaticamente per migliorare l'accessibilità e la comprensione tra i vari team.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per la Prontezza Professionale

Produci rapidamente Video di Prontezza al Lavoro coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, semplificando il tuo processo di formazione e garantendo esperienze di apprendimento coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto per la prontezza professionale. Il nostro Creatore di Video AI trasforma il tuo testo in un video coinvolgente, ponendo le basi per la tua formazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di Avatar AI per presentare il tuo materiale. Questi presentatori realistici assicurano che i tuoi Video di Prontezza al Lavoro siano professionali e relazionabili.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Arricchisci la tua formazione con branding personalizzato, media di stock e voci narranti professionali. Aggiungi facilmente elementi per creare video di formazione completi e coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta perfezionati, esporta i tuoi Video di Prontezza al Lavoro in vari formati per una distribuzione senza soluzione di continuità. Fornisci contenuti di alta qualità per educare e preparare efficacemente la tua forza lavoro.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Prontezza alla Carriera di Impatto

.

Sviluppa Video di Prontezza alla Carriera ispiratori e motivanti che preparano e sollevano gli individui per i loro percorsi professionali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il processo creativo per i Video di Prontezza al Lavoro?

HeyGen funziona come un innovativo Creatore di Video AI, offrendo modelli video potenziati dall'AI e diversi Avatar AI per semplificare il processo di creazione video. Questo consente agli utenti di sviluppare Video di Prontezza al Lavoro accattivanti con storytelling coinvolgente, elevando l'esperienza di apprendimento complessiva.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video per la prontezza professionale?

HeyGen rende efficiente la creazione di video per la prontezza professionale trasformando il testo in video con Avatar AI realistici e voci narranti naturali. Questo semplifica notevolmente la produzione di video di formazione di alta qualità senza la necessità di riprese o montaggi complessi.

HeyGen può assistere con video di formazione multilingue e funzionalità di accessibilità?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue, permettendo agli utenti di generare voci narranti in varie lingue. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli, garantendo che i tuoi video di formazione siano accessibili e raggiungano efficacemente un pubblico più ampio.

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti per la Formazione alla Sicurezza sul Lavoro?

HeyGen semplifica la creazione di video per la Formazione alla Sicurezza sul Lavoro attraverso la sua piattaforma intuitiva, offrendo modelli video potenziati dall'AI e Avatar AI personalizzabili. Questo consente una rapida produzione di contenuti di sicurezza professionali che possono essere facilmente integrati nelle piattaforme LMS esistenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo