Creatore di Video da Prospettiva Occupazionale per Contenuti Ottimizzati

Crea facilmente video esplicativi e di formazione professionali senza esperienza di editing, sfruttando potenti avatar AI per contenuti dinamici.

409/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione di 60 secondi per i nuovi dipendenti, concentrandoti sulle procedure di onboarding aziendale di base. Adotta un'estetica visiva amichevole e di supporto con visual chiari e passo-passo, e assicurati che tutte le informazioni chiave siano rinforzate con sottotitoli/caption automatici. L'audio dovrebbe essere un voiceover caldo e incoraggiante, guidando il pubblico attraverso i primi passi.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di sicurezza di 30 secondi per la forza lavoro generale, evidenziando l'importanza dell'uso corretto dei DPI in un ambiente pericoloso. Lo stile visivo deve essere diretto e d'impatto, utilizzando colori forti e dimostrazioni chiare, mentre un avatar AI trasmette il messaggio critico con un tono serio e autorevole. Usa gli avatar AI di HeyGen per garantire una consegna coerente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di branding di 45 secondi per i social media per una comunità online, annunciando un prossimo evento virtuale. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e vivace, incorporando transizioni dinamiche e musica di sottofondo vivace, con un avatar AI carismatico di HeyGen che offre un invito conversazionale ed entusiasta. Sfrutta la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per redigere rapidamente l'annuncio coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video da Prospettiva Occupazionale

Crea facilmente video esplicativi, di formazione o di sicurezza professionali con AI, anche senza esperienza di editing precedente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script direttamente nella piattaforma. La nostra funzione di testo-a-video da script preparerà il tuo contenuto per la conversione in un video coinvolgente.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e Avatar
Seleziona da una libreria di modelli professionali, aggiungi media e arricchisci il tuo messaggio con un avatar AI realistico che si adatta al tuo contesto occupazionale.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Genera voiceover dal suono naturale utilizzando il generatore vocale AI, o registra il tuo, e garantisci l'accessibilità abilitando sottotitoli/caption automatici per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Professionale
Rivedi il tuo contenuto, applica i controlli di branding (logo, colori) per la coerenza, ed esporta il tuo video di alta qualità pronto per la distribuzione su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva lo Sviluppo Professionale

.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione della conoscenza nei programmi di sviluppo professionale e onboarding utilizzando video di formazione dinamici potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare creativamente i miei video esplicativi o contenuti di formazione?

HeyGen ti permette di trasformare script in video esplicativi coinvolgenti e contenuti di formazione utilizzando avatar AI realistici e capacità di generazione vocale AI. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli e personalizzare le scene per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.

Cosa rende HeyGen un Creatore di Video AI per utenti senza necessità di esperienza di editing video?

HeyGen è un Creatore di Video AI intuitivo progettato con un editor drag-and-drop che non richiede alcuna esperienza di editing video. La sua interfaccia user-friendly ti consente di generare rapidamente video professionali, ottimizzando il tuo processo di creazione di contenuti.

HeyGen può incorporare avatar AI e voiceover per video di sicurezza dinamici?

Assolutamente, HeyGen ti consente di creare video di sicurezza d'impatto utilizzando avatar AI realistici e un robusto generatore vocale AI per voiceover coinvolgenti. Puoi anche aggiungere sottotitoli/caption automatici per garantire una comunicazione chiara e accessibilità per tutti gli spettatori.

Come supporta HeyGen le esigenze di branding e multilingua per video di formazione professionale?

HeyGen consente alle aziende di mantenere un forte branding nei loro video di formazione attraverso modelli personalizzabili e integrazione del logo. Inoltre, il suo avanzato supporto multilingua garantisce che i tuoi contenuti di formazione siano accessibili ed efficaci per un pubblico globale diversificato.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo