Creatore di Video per Sequenze di Nurturing per Coinvolgimento Automatico dei Lead

Aumenta il coinvolgimento dei clienti e trasforma i lead di vendita in clienti fedeli con video automatizzati e personalizzati. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per ottimizzare la tua strategia.

Crea un video introduttivo coinvolgente di 30 secondi per nuovi contatti, rivolto a professionisti del marketing B2B, con un avatar AI amichevole che consegna un messaggio personalizzato. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, accompagnato da una voce narrante professionale e coinvolgente generata direttamente dal tuo script. Questo video serve come primo passo in una solida strategia di nurturing dei lead, facendo sentire i potenziali clienti valorizzati fin dall'inizio.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo conciso di 45 secondi per potenziali clienti che valutano una soluzione software, dimostrando le caratteristiche principali con visuali animate chiare e una voce sicura e informativa. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire un messaggio preciso, sfruttando modelli e scene professionali per trasmettere rapidamente il valore del prodotto e integrarlo nei tuoi sforzi di automazione del video marketing.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di re-engagement di 60 secondi per i potenziali clienti che si sono bloccati nel funnel di vendita, rivolto a coloro che necessitano di una spinta finale o chiarimenti. Il video dovrebbe includere filmati dinamici dalla libreria multimediale che evidenziano storie di successo, con uno stile audio incoraggiante, e mostrare sottotitoli/caption in modo prominente per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento del cliente nelle tue campagne email di follow-up.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di benvenuto di 30 secondi per i clienti appena convertiti, utilizzando modelli e scene vivaci per rafforzare gli elementi del marchio. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e positivo, supportato da una voce narrante entusiasta, e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, migliorando infine l'efficienza della creazione di video AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Sequenze di Nurturing

Eleva la tua strategia di nurturing dei lead creando facilmente video personalizzati che coinvolgono i potenziali clienti e automatizzano il tuo outreach.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli per avviare rapidamente la creazione del tuo video, risparmiando tempo nella tua strategia di nurturing dei lead.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Incolla semplicemente il tuo script, e la nostra funzione di testo-a-video genererà voci narranti dal suono naturale per i tuoi video di nurturing.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Incorpora facilmente il logo e i colori della tua azienda utilizzando controlli di branding dedicati per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarlo perfettamente alla distribuzione su varie piattaforme nella tua automazione del video marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Dinamici per Campagne Email

Crea rapidamente brevi clip video coinvolgenti da testo, perfetti per migliorare le campagne email e aumentare l'interazione nelle sequenze di nurturing.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video AI per video personalizzati?

HeyGen offre agli utenti strumenti avanzati per la creazione di video AI, permettendoti di generare video altamente personalizzati. Sfrutta i nostri avatar AI e le potenti capacità di testo-a-video per creare contenuti unici su misura per il coinvolgimento individuale dei destinatari e strategie efficaci di nurturing dei lead.

HeyGen può aiutare a creare rapidamente video esplicativi coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen semplifica il processo di creazione di video esplicativi professionali con strumenti di editing video intuitivi e una vasta gamma di modelli. Puoi facilmente incorporare gli elementi del tuo marchio per mantenere la coerenza e produrre video di alta qualità senza esperienza estesa.

Qual è il ruolo di HeyGen nell'automazione del video marketing?

HeyGen è un creatore ideale di video per sequenze di nurturing, consentendo un'automazione fluida del video marketing per migliorare la tua strategia di nurturing dei lead. Generando contenuti video dinamici e scalabili, HeyGen ti aiuta a coinvolgere i clienti in modo più efficace durante il loro percorso.

Come posso garantire la coerenza del marchio nei miei video HeyGen?

HeyGen offre controlli completi per il branding per garantire la coerenza del marchio in tutti i tuoi contenuti video. Applica facilmente i tuoi loghi, colori specifici e altri elementi di branding ai modelli, assicurando che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità del tuo marchio.

