Il tuo Creatore di Video per Non Profit per una Raccolta Fondi Potente

Aumenta l'engagement dei donatori e le campagne di sensibilizzazione con video di alta qualità per non profit generati da script usando il Text-to-video da script.

Immagina un video di 60 secondi progettato per coltivare l'engagement dei donatori, mostrando l'impatto reale del lavoro della tua organizzazione non profit. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo ed empatico, mescolando riprese autentiche sul campo con sovrapposizioni di testo animate in modo sottile per evidenziare i risultati chiave. Una colonna sonora di sottofondo edificante completa una generazione di voiceover chiara, spiegando come i contributi trasformano direttamente le vite, con sottotitoli opzionali per massimizzare l'accessibilità per un pubblico diversificato. Questo potente pezzo di narrazione visiva mira a ispirare un supporto continuo e una connessione con la tua missione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 45 secondi per le campagne di marketing di una organizzazione non profit, rivolto al pubblico generale e ai potenziali volontari per spiegare una sfida sociale critica che la tua organizzazione affronta. Utilizza uno stile visivo pulito e informativo, usando sovrapposizioni grafiche dinamiche e forse un avatar AI per presentare dati e soluzioni chiave, utilizzando i Template & scene di HeyGen per uno sviluppo rapido. L'audio dovrebbe mantenere un tono professionale e coinvolgente, narrando la storia con chiarezza e urgenza. Questo video servirà come strumento efficace per una maggiore consapevolezza e reclutamento, dimostrando le capacità dell'editor facile da usare per produrre video di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 30 secondi per una campagna sui social media per reclutare volontari, specificamente rivolto a giovani professionisti e membri della comunità desiderosi di fare la differenza. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirante e veloce, presentando individui diversi impegnati attivamente in compiti di volontariato, attingendo alla vasta libreria multimediale/stock di HeyGen per filmati dinamici di B-roll. Una traccia musicale motivazionale abbinata a un voiceover entusiasta rafforzerà il messaggio. Assicurati che il risultato finale sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, rendendolo una produzione conveniente per una diffusione ampia e un'azione immediata.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di ringraziamento di 75 secondi, utilizzando testimonianze personali per costruire empatia e mostrare profonda gratitudine ai donatori, beneficiari e partner organizzativi. Lo stile visivo dovrebbe essere autentico e sincero, simile a un formato di intervista con primi piani che catturano emozioni genuine. Sottotitoli chiari sono essenziali per l'accessibilità, abbinati a una musica di sottofondo morbida e riflessiva per migliorare la risonanza emotiva. Considera l'impiego di una breve sequenza di avatar AI per un messaggio introduttivo o di chiusura coerente e professionale, rafforzando i video di alta qualità prodotti anche per contenuti sensibili.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video per Non Profit

Crea facilmente video di raccolta fondi coinvolgenti e campagne di marketing per amplificare la tua missione e coinvolgere efficacemente la tua comunità.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di "modelli di video" pre-progettati per avviare rapidamente il tuo progetto. Sfrutta i "Template & scene" di HeyGen per semplificare il tuo processo di creazione video.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Integra le tue riprese o seleziona da una vasta collezione di "media stock" per arricchire la tua storia. La nostra "libreria multimediale/supporto stock" ti assicura di avere tutte le risorse per video di impatto per non profit.
3
Step 3
Applica il Branding
Assicura la coerenza con l'identità della tua organizzazione utilizzando i "controlli di branding (logo, colori)" per "aggiungere il tuo logo" e colori specifici, rafforzando la tua narrazione visiva.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di alta qualità e utilizza il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per ottimizzarlo per varie piattaforme, condividendo senza sforzo il tuo messaggio sui "social media" e oltre.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica le Storie di Impatto

Racconta potenti storie di beneficiari e metti in evidenza l'impatto della tua missione con video coinvolgenti che risuonano profondamente con i sostenitori.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen le organizzazioni non profit a creare video coinvolgenti?

HeyGen consente alle organizzazioni non profit di produrre contenuti video coinvolgenti in modo efficiente utilizzando il suo editor intuitivo e facile da usare. Puoi sfruttare avatar AI e modelli di video progettati professionalmente per semplificare il tuo processo di creazione video, risparmiando tempo e risorse preziose.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di raccolta fondi di impatto?

HeyGen fornisce strumenti robusti per creare video di raccolta fondi potenti che risuonano con i donatori. Utilizza avatar AI, voice-over personalizzati e controlli di branding per migliorare la tua narrazione visiva, aumentando l'engagement dei donatori e supportando le tue campagne di marketing.

Come può HeyGen migliorare la presenza sui social media della nostra organizzazione non profit con i video?

HeyGen aiuta le organizzazioni non profit a potenziare la loro presenza sui social media consentendo la creazione facile di contenuti video coinvolgenti ottimizzati per varie piattaforme. Con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e i sottotitoli automatici, puoi garantire che i tuoi video per non profit siano accessibili e di impatto in tutte le tue campagne di marketing digitale.

HeyGen supporta il branding personalizzato per i contenuti video delle organizzazioni non profit?

Assolutamente. HeyGen consente alle organizzazioni non profit di personalizzare completamente i loro contenuti video con controlli di branding essenziali. Puoi incorporare il logo della tua organizzazione, i colori e gli elementi visivi specifici nei video di alta qualità, garantendo la coerenza del marchio in tutte le tue campagne di marketing.

