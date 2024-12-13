Generatore di Video per il Coinvolgimento delle Organizzazioni Non Profit: Aumenta il Tuo Impatto

Crea storie coinvolgenti e mantieni più donatori con video personalizzati per campagne di raccolta fondi, potenziati da avatar AI.

318/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di campagna di sensibilizzazione di 45 secondi rivolto al pubblico generale, progettato per una facile condivisione sui social media. Utilizza modelli e scene vivaci per mostrare la missione dell'organizzazione non profit con immagini ispiratrici e una colonna sonora edificante, arricchita da sottotitoli chiari per massimizzare la portata in ambienti senza audio.
Prompt di Esempio 2
Produci un potente video di appello per la raccolta fondi di 60 secondi rivolto ai donatori esistenti e ai potenziali partecipanti al crowdfunding, enfatizzando i video guidati dalla narrazione. La narrazione dovrebbe essere emotiva, mostrando l'impatto reale attraverso il supporto della libreria multimediale/stock, creato direttamente da un copione utilizzando le capacità di testo-a-video per garantire un tono sincero e convincente.
Prompt di Esempio 3
Genera un video informativo di 30 secondi per i potenziali volontari e membri della comunità, adatto per campagne di email marketing. Questo video necessita di uno stile visivo chiaro, amichevole e professionale, con un avatar AI coinvolgente che spiega i dettagli del programma, supportato da sottotitoli accessibili per una comprensione universale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per il Coinvolgimento delle Organizzazioni Non Profit

Crea video coinvolgenti e professionali per le campagne di sensibilizzazione e coinvolgimento della tua organizzazione non profit in pochi passaggi, aumentando l'impegno con la tua missione.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia redigendo il tuo messaggio. Utilizza la funzione di testo-a-video AI per trasformare il tuo copione in video coinvolgenti guidati dalla narrazione istantaneamente, ponendo le basi per il tuo coinvolgimento.
2
Step 2
Scegli Elementi Visivi e Avatar
Migliora il tuo messaggio selezionando un avatar AI per presentare la tua narrazione. Personalizza ulteriormente il tuo video applicando elementi di branding per allinearlo con l'identità della tua organizzazione non profit, creando video personalizzati.
3
Step 3
Aggiungi Voce Fuori Campo e Accessibilità
Genera voci fuori campo dal suono naturale direttamente dal tuo copione. Aumenta il coinvolgimento per la raccolta fondi garantendo l'accessibilità attraverso sottotitoli e didascalie generati automaticamente.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Campagna
Finalizza il tuo video per l'organizzazione non profit ed esportalo in vari formati di aspetto adatti a diverse piattaforme. Condividi i tuoi contenuti video impattanti attraverso i canali per supportare le tue campagne di sensibilizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia l'Impatto su Beneficiari e Donatori

.

Produci potenti video AI che raccontano le storie di coloro che sono stati impattati, rafforzando le relazioni e la fiducia dei donatori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare la mia organizzazione non profit a creare video di sensibilizzazione efficaci?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che consente alle organizzazioni non profit di produrre rapidamente video di sensibilizzazione di alta qualità per le campagne di sensibilizzazione. Puoi trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione di voce fuori campo, condividendo efficacemente le storie impattanti della tua organizzazione senza risorse di produzione estese.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di sensibilizzazione per le organizzazioni non profit?

HeyGen semplifica il processo di creazione video con le sue capacità intuitive di testo-a-video AI e una varietà di modelli e scene. Questo consente alle organizzazioni non profit di generare contenuti dall'aspetto professionale in modo efficiente, superare le limitazioni di risorse e fornire narrazioni coinvolgenti attraverso messaggi video ben realizzati con sottotitoli automatici.

HeyGen può generare video personalizzati per le comunicazioni con i donatori?

Assolutamente, HeyGen consente alle organizzazioni non profit di creare video personalizzati che migliorano significativamente le comunicazioni con i donatori. Utilizzando avatar AI e testo-a-video dinamico, puoi produrre video di ringraziamento unici o messaggi mirati per campagne di email marketing, aiutando a mantenere più donatori e rafforzare le relazioni.

Come garantisce HeyGen la qualità professionale per i contenuti video delle organizzazioni non profit?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendo alle organizzazioni non profit di integrare i loro loghi, colori specifici e musica per un'identità di marca coerente. Con funzionalità come la generazione di contenuti di qualità da studio, supporto della libreria multimediale e ridimensionamento preciso del rapporto d'aspetto, HeyGen aiuta ad aggiungere tocchi professionali che elevano i tuoi contenuti video per qualsiasi piattaforma.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo