Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di raccolta fondi di 30 secondi per i follower sui social media, utilizzando immagini dinamiche e musica di sottofondo coinvolgente, sfruttando i Modelli Personalizzati di HeyGen per creare rapidamente un appello urgente all'azione per un supporto immediato.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di advocacy professionale di 60 secondi rivolto a sponsor aziendali, con un tono autorevole e grafica pulita, incorporando avatar AI per fornire dati e cifre chiave sui bisogni della comunità e la missione dell'organizzazione, potenziato dal Generatore di Video AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di sensibilizzazione pubblica di 40 secondi per il pubblico generale e i volontari, utilizzando immagini accessibili e una narrazione chiara e concisa, impiegando la Creazione di Testo in Video di HeyGen per trasformare un copione scritto in una narrazione visiva coinvolgente su un problema sociale critico, garantendo video professionali per una maggiore diffusione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funzionano i Generatori di Video di Impatto per Nonprofit

Crea video di impatto professionali e coinvolgenti per il tuo nonprofit rapidamente e in modo conveniente, amplificando le tue storie e coinvolgendo il tuo pubblico per stimolare il supporto.

1
Step 1
Scegli un Modello Personalizzato
Seleziona tra una varietà di modelli progettati professionalmente per iniziare rapidamente a raccontare la storia unica del tuo nonprofit, o inizia da zero per un controllo creativo completo.
2
Step 2
Aggiungi il Contenuto della Tua Storia di Impatto
Trasforma il tuo copione in un video dinamico con la nostra Creazione di Testo-in-Video, aggiungendo le tue foto, video e messaggi d'impatto per evidenziare la tua causa.
3
Step 3
Personalizza con Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio incorporando Avatar AI per rappresentare la tua organizzazione, personalizzando il loro aspetto e voce per connettersi autenticamente con gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Raccolta Fondi
Genera i tuoi video di raccolta fondi rifiniti in vari formati di aspetto, pronti per essere condivisi sui social media e altre piattaforme per massimizzare la tua portata e coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Raccolta Fondi Ispiratori

.

Sviluppa video potenti e motivazionali che risuonano con il tuo pubblico, incoraggiando contributi e supporto per le tue iniziative nonprofit vitali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i nonprofit a creare storie di impatto e video di raccolta fondi coinvolgenti?

HeyGen consente ai nonprofit di produrre video di raccolta fondi professionali e potenti storie di impatto utilizzando il suo avanzato Generatore di Video AI. Puoi trasformare i copioni in contenuti video coinvolgenti con avatar AI e modelli personalizzati, rendendo la narrazione più accessibile e d'impatto per le campagne di sensibilizzazione.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI efficiente per le campagne di sensibilizzazione dei nonprofit?

HeyGen è progettato per l'efficienza, permettendo ai nonprofit di generare rapidamente contenuti video di alta qualità senza competenze tecniche estese. I suoi strumenti intuitivi e le capacità di Creazione di Testo-in-Video garantiscono un rapido turnaround per le campagne di sensibilizzazione, dimostrandosi una soluzione conveniente per il marketing sui social media.

I nonprofit possono personalizzare i loro contenuti video con HeyGen per allinearsi alla loro identità di marca?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendo ai nonprofit di incorporare i loro loghi, colori ed elementi visivi specifici nei Modelli Personalizzati. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità della tua organizzazione, creando video professionali che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen offre Avatar AI e Creazione di Testo-in-Video per esigenze video diversificate?

Sì, HeyGen offre una vasta selezione di Avatar AI realistici e potenti capacità di Creazione di Testo-in-Video. Questi strumenti ti permettono di trasformare facilmente i copioni scritti in contenuti video dinamici, fornendo opzioni versatili per tutte le tue esigenze di generatore di video di impatto per nonprofit e migliorando l'engagement.

