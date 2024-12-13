Generatore di Video per la Raccolta Fondi Non Profit: Crea Storie di Impatto

Stimola il Coinvolgimento dei Donatori con uno storytelling coinvolgente; sfrutta il "text-to-video from script" per campagne professionali ed emozionali.

Crea un video di raccolta fondi di 60 secondi progettato per connettersi emotivamente con potenziali e attuali donatori, mostrando l'impatto commovente del nostro lavoro attraverso un potente storytelling. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirante e cinematografico, mettendo in risalto storie di beneficiari reali, mentre l'audio presenta musica edificante e testimonianze autentiche. Utilizza la funzione di HeyGen 'text-to-video from script' per trasformare efficacemente la nostra narrazione in un pezzo raffinato e professionale, enfatizzando i video emozionali che stimolano un supporto genuino per la nostra causa.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di campagna di sensibilizzazione urgente di 30 secondi rivolto a un ampio pubblico sui social media, in particolare alle fasce più giovani, per trasmettere rapidamente un messaggio critico e stimolare un coinvolgimento immediato. Adotta uno stile visivo dinamico e d'impatto con grafiche luminose e pulite e un design sonoro vivace e accattivante adatto al marketing sui social media. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti coinvolgenti per la raccolta fondi, assicurando una forte chiamata all'azione che risuoni istantaneamente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 45 secondi edificante per i membri della comunità e i volontari, celebrando il loro coinvolgimento e dimostrando la differenza tangibile fatta dalle nostre organizzazioni non profit, favorendo così un maggiore Coinvolgimento dei Donatori. L'estetica visiva dovrebbe essere autentica e in stile documentario, con scatti spontanei di volontari in azione e beneficiari che prosperano, accompagnati da una colonna sonora calda e invitante. Utilizza la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione professionale e sentita, migliorando il processo di creazione del video con audio di qualità da studio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio video diretto e incisivo di 15 secondi per promuovere un nuovo programma specifico a un pubblico online mirato, concentrandosi sui benefici immediati e su una chiara chiamata all'azione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, conciso e altamente impattante, ottimizzato per varie piattaforme pubblicitarie. Incorpora un avatar AI di HeyGen per fungere da portavoce professionale e coerente, semplificando la produzione video professionale e garantendo un messaggio di marca coerente per questo video di beneficenza.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per la Raccolta Fondi Non Profit

Potenzia la tua missione creando video di raccolta fondi coinvolgenti con un generatore AI intuitivo, progettato per l'impatto e il coinvolgimento dei donatori.

1
Step 1
Scegli un Template o Scrivi il Tuo Script
Seleziona da una libreria di template progettati professionalmente o incolla il tuo script di raccolta fondi per iniziare, sfruttando la nostra funzione 'text-to-video from script' per generare rapidamente i primi elementi visivi.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video con avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio, dando vita alla storia della tua organizzazione non profit senza bisogno di attori.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Rafforza l'identità della tua organizzazione con controlli di branding personalizzati e genera automaticamente sottotitoli/caption accurati per garantire che il tuo messaggio sia accessibile a tutti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di raccolta fondi per la distribuzione utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, ottimizzandolo per una condivisione fluida su tutti i tuoi canali di marketing sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Impatto Coinvolgenti

.

Utilizza il video AI per creare storie emozionali e autentiche che mostrano l'impatto sui beneficiari e il successo dei donatori, ispirando ulteriori contributi.

background image

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI ideale per la raccolta fondi non profit?

Il generatore di video AI di HeyGen consente alle organizzazioni non profit di produrre video emozionali per campagne di raccolta fondi. Utilizza avatar AI e 'text-to-video from script' per creare contenuti coinvolgenti, migliorando lo storytelling e il coinvolgimento dei donatori.

Quali caratteristiche rendono HeyGen una soluzione economica per la creazione di video non profit?

HeyGen offre una piattaforma intuitiva con template e una ricca libreria di media stock, permettendo una produzione economica di video per la raccolta fondi. La sua generazione integrata di voiceover e sottotitoli automatici semplifica notevolmente il processo di creazione video.

Come supporta HeyGen la coerenza del marchio e una maggiore portata per le campagne non profit?

HeyGen consente alle organizzazioni non profit di mantenere una forte coerenza del marchio attraverso controlli di branding personalizzati come loghi e colori. Puoi facilmente ottimizzare i video per varie piattaforme di marketing sui social media con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, ampliando le tue campagne di sensibilizzazione.

HeyGen può utilizzare avatar AI per personalizzare i messaggi di raccolta fondi per i donatori?

Sì, gli avatar AI avanzati di HeyGen possono trasmettere messaggi di raccolta fondi personalizzati, aggiungendo un tocco unico e coinvolgente ai tuoi sforzi di coinvolgimento dei donatori. Combinato con 'text-to-video from script', questo migliora lo storytelling e rende la produzione video professionale accessibile.

