Creatore di Video per la Raccolta Fondi delle ONG: Aumenta le Donazioni Ora

Sensibilizza e coinvolgi i donatori con video accattivanti realizzati facilmente utilizzando i nostri avatar AI intelligenti.

Crea un video coinvolgente di 60 secondi che condivida una 'storia di impatto' di un beneficiario, rivolgendosi direttamente ai potenziali donatori. Questa narrazione dovrebbe presentare un avatar AI realistico che racconta il suo percorso con l'ONG, supportato da musica di sottofondo ispiratrice e testo sullo schermo che illustra i traguardi chiave. Lo stile visivo dovrebbe essere autentico e speranzoso, utilizzando un'illuminazione morbida e immagini positive, progettato per costruire empatia e mostrare il cambiamento reale che le vostre organizzazioni non profit realizzano.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un 'video di ringraziamento ai donatori' di 45 secondi rivolto ai sostenitori esistenti, dimostrando come i loro contributi stiano facendo una differenza tangibile. Il video dovrebbe combinare filmati di stock che mostrano progetti comunitari con una generazione di voce fuori campo calda e sincera, esprimendo profonda gratitudine. Assicurati che i sottotitoli siano abilitati e che lo stile audio complessivo sia gentile e apprezzativo, trasmettendo visivamente il successo collettivo raggiunto grazie alla loro generosità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video urgente ma stimolante di 30 secondi per 'sensibilizzare' su una questione sociale critica, rivolto a nuovi sostenitori e follower sui social media. Utilizza la funzione di testo-a-video da script per articolare il problema e proporre soluzioni, incorporando visual dinamici dalla libreria multimediale per illustrare la portata della sfida. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e moderno, impiegando grafica audace e una narrazione chiara e persuasiva per stimolare un'azione immediata e incoraggiare l'impegno con la tua campagna di raccolta fondi.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 90 secondi con i 'momenti salienti dell'evento' che riassume un recente evento di raccolta fondi, specificamente progettato per i partecipanti e la tua comunità online più ampia. Sfrutta modelli personalizzabili e scene per assemblare rapidamente clip coinvolgenti, assicurando che l'esportazione finale sia ottimizzata con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e celebrativo, con musica di sottofondo vivace e tagli rapidi di interazioni positive, racchiudendo lo spirito dell'evento e incoraggiando la partecipazione futura agli sforzi delle vostre organizzazioni non profit.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Raccolta Fondi delle ONG

Crea video di raccolta fondi coinvolgenti con facilità per condividere le tue storie di impatto, aumentare le donazioni e sensibilizzare per la tua causa non profit.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra un'ampia gamma di modelli di video di raccolta fondi progettati per ispirare e coinvolgere il tuo pubblico. Questo ti fa risparmiare tempo e fornisce una base professionale per il tuo messaggio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Integra le tue foto uniche, clip video e testo. Utilizza la vasta libreria multimediale/supporto di stock per trovare ulteriori visual che migliorano la tua narrazione e mostrano il lavoro della tua organizzazione.
3
Step 3
Applica Miglioramenti AI
Eleva la tua storia con funzionalità avanzate come la generazione di voce fuori campo professionale. Articola chiaramente il tuo messaggio e costruisci una connessione più profonda con potenziali donatori e sostenitori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Condividi facilmente il tuo video di raccolta fondi di impatto attraverso i canali di marketing sui social media e il tuo sito web per massimizzare la portata e stimolare l'azione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Impatto e Successi dei Donatori

.

Racconta efficacemente storie di impatto dei tuoi beneficiari e dei contributi dei donatori per costruire fiducia e ispirare ulteriore supporto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di raccolta fondi coinvolgenti per le organizzazioni non profit?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la creazione di video di raccolta fondi coinvolgenti, permettendo alle organizzazioni non profit di produrre contenuti professionali rapidamente e in modo economico. Utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video da script, puoi raccontare storie di impatto che risuonano e aumentano le donazioni.

HeyGen offre modelli personalizzabili per campagne di raccolta fondi per beneficenza?

Sì, HeyGen fornisce una selezione diversificata di modelli personalizzabili e strumenti di editing drag-and-drop facili da usare, specificamente progettati per campagne di raccolta fondi non profit. Puoi personalizzare i tuoi video con i controlli di branding della tua organizzazione, inclusi logo e colori, e integrare media di stock dalla nostra vasta libreria per massimizzare il coinvolgimento.

Come migliorano le funzionalità di HeyGen la narrazione per il coinvolgimento dei donatori e le campagne di sensibilizzazione?

HeyGen migliora la narrazione permettendo la creazione di video di impatto con generazione di voce fuori campo naturale e sottotitoli automatici, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile. Queste funzionalità aiutano le organizzazioni non profit a sensibilizzare efficacemente e migliorare il coinvolgimento dei donatori per il marketing sui social media e oltre.

Cosa rende HeyGen una piattaforma efficiente per la produzione di video non profit?

HeyGen è una piattaforma di editing video efficiente che semplifica la produzione di video professionali per le organizzazioni non profit, risparmiando tempo e risorse significative. Le sue funzionalità di editing intuitive guidate dall'AI, il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme e le opzioni di esportazione semplici assicurano una produzione rapida, economica e una vasta portata per i tuoi sforzi di raccolta fondi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo