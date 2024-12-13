Casi d'uso

HeyGen dà potere ai creatori di sfruttare il potenziale dei creatori di video NFT e dei video NFT AI, offrendo soluzioni innovative per creare arte digitale e animazioni coinvolgenti. Utilizzando la blockchain e i contratti intelligenti, HeyGen semplifica il processo di creazione e coniazione di video NFT, rendendolo accessibile a artisti e appassionati.