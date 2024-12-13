Generatore di Video per Newsletter: Coinvolgi il Tuo Pubblico

Trasforma il testo in video newsletter accattivanti, aumentando i tassi di apertura e il coinvolgimento del pubblico con avatar AI.

Genera un video energico di 45 secondi che dimostri come un piccolo imprenditore possa aumentare il "coinvolgimento del pubblico" trasformando i suoi aggiornamenti di testo in contenuti dinamici con il "generatore di video per newsletter". Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con un "avatar AI" che spiega il processo, accompagnato da una voce fuori campo amichevole ed entusiasta. Questo video è rivolto a piccoli imprenditori e responsabili marketing che cercano di risparmiare tempo nella creazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video ispiratore di 60 secondi rivolto a creatori di contenuti e coach online, illustrando come possano inviare "newsletter video personalizzate" ed eccellere nel "riutilizzo dei contenuti". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e accogliente, utilizzando "modelli e scene" per mostrare vari formati di newsletter mentre una voce fuori campo gentile spiega i vantaggi delle newsletter personalizzabili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per product manager e fondatori di startup che annuncia una nuova funzionalità con un approccio di "creazione video AI", utilizzando un "creatore di video per newsletter". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale con animazioni eleganti, completato da una generazione di voce fuori campo chiara e autorevole, e "sottotitoli/didascalie" per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video convincente di 90 secondi rivolto ad agenzie di marketing e team aziendali, dimostrando la potenza della "creazione di video in massa" per campagne su larga scala con un "avatar AI" professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere aziendale e sofisticato, mostrando un efficiente "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare i contenuti a diverse piattaforme e pubblici, mentre una voce fuori campo chiara evidenzia i vantaggi della tecnologia del generatore di video AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Generatore di Video per Newsletter

Trasforma facilmente i tuoi contenuti testuali in video newsletter coinvolgenti che catturano il tuo pubblico e migliorano i tuoi sforzi di email marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo o incollando il contenuto della tua newsletter. Il nostro strumento alimentato da AI convertirà il tuo testo in uno script video dinamico, pronto per l'arricchimento visivo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e Presentatore
Scegli da una vasta libreria di avatar AI e modelli video professionali per rappresentare il tuo brand. Questo dà vita al tuo messaggio senza bisogno di una telecamera.
3
Step 3
Personalizza e Affina
Personalizza il tuo video con controlli di branding, musica di sottofondo e voci fuori campo per adattarsi allo stile del tuo brand. Aggiungi sottotitoli e didascalie per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video in vari rapporti d'aspetto e risoluzioni, quindi esportalo facilmente per un'integrazione senza soluzione di continuità nella tua piattaforma di email marketing. La tua video newsletter è ora pronta per essere inviata.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta il Successo dei Clienti nelle Video Newsletter

Costruisci fiducia e dimostra valore integrando facilmente storie di successo dei clienti come video nelle tue newsletter personalizzate.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video newsletter coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente newsletter email coinvolgenti utilizzando le sue avanzate capacità di creazione video AI. Utilizza modelli video professionali, avatar AI e testo in voce per produrre contenuti accattivanti che aumentano il coinvolgimento del pubblico senza editing complesso.

Posso personalizzare le mie video newsletter con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen permette di creare newsletter altamente personalizzabili. Puoi adattare ogni aspetto, dall'uso di avatar AI che riflettono la voce del tuo brand all'incorporazione dei tuoi media, assicurando che ogni video newsletter personalizzata risuoni veramente con il tuo pubblico e ti aiuti a risparmiare tempo.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video newsletter alimentato da AI?

HeyGen si distingue come un efficace creatore di video newsletter alimentato da AI sfruttando un'intelligenza artificiale sofisticata per semplificare la produzione video. Con funzionalità come avatar AI realistici, generazione di testo in video e editing intuitivo drag-and-drop, chiunque può produrre video newsletter di qualità professionale rapidamente.

Come supporta HeyGen la creazione efficiente di contenuti video per newsletter?

HeyGen ottimizza il tuo flusso di lavoro con strumenti robusti della suite di creazione video progettati per l'efficienza. Puoi ottenere la creazione di video in massa e il facile riutilizzo dei contenuti da materiali esistenti, permettendoti di generare numerose video newsletter rapidamente e costantemente per le tue campagne di email marketing.

