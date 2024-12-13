Crea Guide Coinvolgenti con il Nostro Video Maker per Nuovi Utenti

Trasforma facilmente gli script in guide utente coinvolgenti passo-passo con la nostra potente funzione Testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di onboarding del prodotto di 90 secondi per piccoli imprenditori e marketer, dimostrando come creare tutorial coinvolgenti con HeyGen. Utilizza uno stile visivo elegante e dinamico che evidenzi l'integrazione di avatar AI realistici, supportato da una voce narrante generata dall'AI sicura e chiara e da una colonna sonora aziendale contemporanea, per introdurre efficacemente le caratteristiche del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 2 minuti progettato per educatori e formatori che necessitano di creare guide utente dettagliate passo-passo, concentrandosi su un'estetica chiara, dettagliata e visivamente precisa. Il video enfatizzerà l'utilità dei Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità, narrato da una voce fuori campo calma e articolata con un suono di sottofondo minimo per garantire la massima chiarezza e un trasferimento efficace delle informazioni.
Prompt di Esempio 3
Crea una vetrina vibrante di 45 secondi per il video maker online per creatori di contenuti e comunicatori aziendali che danno priorità all'efficienza e alla coerenza del marchio. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno, adattabile e basato su modelli, evidenziando come i modelli professionali di HeyGen possano semplificare la creazione di contenuti, completato da una generazione di voce narrante vivace e ispirante per trasmettere il potenziale creativo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per Nuovi Utenti

Crea video guida utente coinvolgenti e professionali con facilità grazie all'AI, semplificando il tuo onboarding del prodotto e la documentazione.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Progetto
Inizia la tua nuova guida utente costruendo da zero o selezionando un modello professionale su misura per guide utente passo-passo.
2
Step 2
Aggiungi Contenuti e Voce Narrante
Inserisci il tuo script o testo, quindi utilizza la nostra AI per generare voci narranti dal suono naturale, oppure carica il tuo audio per un tocco personalizzato.
3
Step 3
Seleziona Immagini e Avatar
Migliora il tuo video scegliendo da una vasta libreria di avatar AI realistici per presentare i tuoi contenuti e integra media pertinenti per illustrare i passaggi chiave.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Guida
Finalizza il tuo video con sottotitoli generati automaticamente e applica controlli di branding prima di esportare il tuo video di onboarding del prodotto di alta qualità per una condivisione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti complessi e migliora l'educazione degli utenti

Semplifica le caratteristiche complesse del prodotto e migliora la comprensione degli utenti attraverso una documentazione video chiara e concisa.

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per la creazione di video?

HeyGen funge da potente piattaforma di AI generativa, consentendo agli utenti di creare video professionali direttamente da script testuali. Integra senza soluzione di continuità avatar AI realistici e voce narrante generata dall'AI per produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili all'interno di HeyGen?

HeyGen offre agli utenti un'ampia personalizzazione, inclusa l'uso di modelli professionali e controlli di branding robusti per incorporare loghi e colori aziendali. Questo consente di creare documentazione video su misura e materiali di onboarding del prodotto.

I video di HeyGen possono essere adattati per diverse piattaforme e pubblici?

Sì, HeyGen garantisce un'ampia compatibilità attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme e la generazione automatica di Sottotitoli/didascalie. Queste caratteristiche tecniche sono cruciali per fornire tutorial e guide utente coinvolgenti a livello globale.

HeyGen supporta una produzione video tecnica efficiente?

Assolutamente, HeyGen semplifica la produzione di video tutorial e contenuti per nuove guide utente consentendo la creazione direttamente da testo. La sua piattaforma di AI generativa riduce la necessità di strumenti di editing complessi, concentrandosi sulla rapida conversione Testo-a-video da script.

