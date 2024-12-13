Rivoluziona l'Onboarding: Il Tuo Nuovo Creatore di Video di Onboarding Software

Coinvolgi gli utenti con video di onboarding personalizzati. Utilizza avatar AI per fornire formazione chiara e coerente e ridurre l'abbandono.

Crea un video di onboarding coinvolgente di 45 secondi progettato per nuovi utenti SaaS, introducendo le funzionalità principali di un nuovo software. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con animazioni nitide e testi in evidenza sullo schermo, completato da una voce narrante energetica generata dall'AI di HeyGen, assicurando un tono amichevole e accessibile.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dimostrativo di prodotto di 60 secondi rivolto agli utenti esistenti che devono apprendere una nuova funzionalità rilasciata all'interno di un'applicazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, professionale e mettere in evidenza direttamente l'interfaccia utente con dimostrazioni passo-passo chiare, narrate con precisione attraverso la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire accuratezza e coerenza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo animato di 90 secondi rivolto a potenziali clienti, semplificando un concetto software complesso per un nuovo creatore di video di onboarding software. Adotta uno stile visivo dinamico e illustrativo con grafiche in movimento coinvolgenti, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave in modo visivamente accattivante e simile a quello umano.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di onboarding di 30 secondi per clienti software B2B, concentrandoti sulla loro configurazione iniziale e sui benefici. Lo stile visivo dovrebbe essere coerente con le linee guida del marchio, sfruttando modelli e scene personalizzabili disponibili tramite la funzione Templates & scenes di HeyGen, supportato da sottotitoli chiari e concisi per l'accessibilità e il raggiungimento di un pubblico diversificato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Nuovo Creatore di Video di Onboarding Software

Crea video di onboarding professionali e coinvolgenti per il tuo nuovo software con facilità. La nostra piattaforma intuitiva semplifica la creazione di video, rendendo semplici da spiegare e comprendere le funzionalità complesse.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video di Onboarding
Definisci le informazioni chiave per la tua guida per nuovi utenti. Sfrutta la nostra funzione "testo-a-video da script" per convertire senza sforzo i tuoi contenuti in scene dinamiche, formando il nucleo del tuo video di onboarding software.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Personalizza
Seleziona tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare i tuoi contenuti, portando un elemento umano ai tuoi video istruttivi. Personalizza le scene utilizzando la nostra vasta libreria per spiegare visivamente le funzionalità del tuo software.
3
Step 3
Applica l'Identità del Tuo Marchio
Personalizza la tua creazione per adattarla all'estetica del tuo marchio. Utilizza i nostri potenti "controlli di branding" per incorporare il logo della tua azienda, colori specifici e font, assicurando video di onboarding professionali e coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Onboarding
Una volta completato il tuo video, esegui una revisione finale. Poi, utilizza la funzione "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per scaricare il tuo video di onboarding di alta qualità in vari formati, pronto per essere condiviso con i nuovi utenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Demo di Funzionalità Software

.

Crea rapidamente brevi clip video coinvolgenti e dimostrazioni di funzionalità per nuovi software, semplificando funzioni complesse e accelerando la competenza degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di onboarding coinvolgenti senza sforzo utilizzando avatar AI e una libreria di modelli personalizzabili. Il nostro motore creativo permette una completa personalizzazione, assicurando che i tuoi contenuti catturino l'attenzione di nuovi utenti e dipendenti.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di onboarding per nuovi software?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di onboarding software trasformando script di testo in video raffinati con voce narrante AI e sottotitoli. Questa capacità di testo-a-video da script significa che non hai bisogno di competenze avanzate di editing video per produrre walkthrough di prodotto professionali e chiari.

Posso personalizzare i miei video di onboarding per adattarli all'identità del mio marchio con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e una narrazione visiva coerente in tutti i tuoi video. Questo assicura che ogni video di onboarding animato rafforzi l'identità del tuo marchio e offra un'esperienza utente unificata.

HeyGen supporta la creazione di altri tipi di video oltre ai contenuti di onboarding?

Sì, HeyGen è uno strumento versatile per la creazione di video oltre ai nuovi video di onboarding software. Puoi facilmente produrre video esplicativi di alta qualità, video dimostrativi di prodotto e video di formazione, sfruttando avatar AI e modelli personalizzabili per varie esigenze di comunicazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo