Nuovo Generatore di Onboarding Software: Semplifica la Formazione
Aumenta l'adozione del prodotto e la fidelizzazione degli utenti con video istruttivi coinvolgenti realizzati utilizzando avatar AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video esplicativo coinvolgente di 90 secondi per responsabili delle risorse umane e leader di prodotto, illustrando come un software di onboarding dedicato migliori i tassi di adozione degli utenti. Utilizza uno stile visivo moderno e passo-passo con transizioni dinamiche e una voce narrante amichevole. Sottolinea la facilità di creare percorsi di onboarding strutturati utilizzando i diversi Template & scene di HeyGen e le robuste capacità di generazione di Voiceover per un messaggio coerente.
Produci un video di presentazione di 45 secondi rivolto a team di marketing e responsabili del successo dei clienti, evidenziando come l'onboarding personalizzato possa essere raggiunto con un nuovo generatore di onboarding software. Adotta un'estetica visiva elegante e di marca con musica di sottofondo vivace e un presentatore virtuale entusiasta. Dimostra come gli elementi del marchio personalizzati siano integrati senza soluzione di continuità utilizzando avatar AI come presentatori virtuali, supportati da una ricca libreria multimediale/supporto stock per una coerenza visiva.
Crea un video di formazione completo di 2 minuti per aziende globali e iniziative D&I, dettagliando come un programma di onboarding efficace garantisca l'accessibilità globale. Utilizza uno stile visivo inclusivo e professionale, con spiegazioni chiare e musica strumentale di sottofondo. Mostra il ruolo critico dei Sottotitoli/didascalie per le diverse esigenze linguistiche e la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per distribuire contenuti su varie piattaforme e dispositivi.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Rapidamente Corsi di Onboarding Software.
Sviluppa in modo efficiente corsi di formazione software completi per accelerare la competenza degli utenti e l'adozione diffusa.
Migliora il Coinvolgimento nell'Onboarding e la Fidelizzazione degli Utenti.
Sfrutta i video basati su AI per aumentare significativamente il coinvolgimento nell'onboarding software, portando a una maggiore fidelizzazione degli utenti.
Domande Frequenti
Quale tecnologia utilizza HeyGen per generare contenuti di onboarding software?
HeyGen rivoluziona la generazione di onboarding software trasformando gli script in video istruttivi coinvolgenti utilizzando la tecnologia avanzata Text-to-video e avatar AI realistici. La nostra piattaforma ti consente di creare rapidamente contenuti di formazione software professionali senza produzione complessa, migliorando l'adozione degli utenti.
Posso personalizzare i video di onboarding di HeyGen per adattarli all'identità del mio marchio?
Assolutamente! HeyGen consente la piena personalizzazione dei tuoi video di onboarding utente con elementi del marchio come loghi e colori. Puoi sfruttare i nostri template & scene per creare esperienze di onboarding personalizzate che rafforzano il tuo marchio, portando a una migliore fidelizzazione degli utenti e adozione del prodotto.
Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per creare contenuti di onboarding per i dipendenti?
HeyGen è progettato come un software di onboarding intuitivo, rendendolo incredibilmente efficiente per generare video di onboarding per i dipendenti e formazione software di alta qualità. Le sue capacità di presentatore virtuale e l'interfaccia user-friendly permettono a chiunque di creare rapidamente video istruttivi coinvolgenti, risparmiando tempo e risorse preziose.
Come garantisce HeyGen che i miei video di onboarding siano accessibili a tutti gli utenti?
HeyGen dà priorità all'accessibilità generando automaticamente Sottotitoli/didascalie per tutti i video, soddisfacendo le diverse esigenze di apprendimento. Inoltre, la nostra piattaforma supporta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, garantendo che i tuoi contenuti di onboarding abbiano un aspetto eccellente e siano completamente fruibili su qualsiasi dispositivo, migliorando ulteriormente l'adozione degli utenti.