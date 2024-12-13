Nuovo Generatore di Onboarding Software: Semplifica la Formazione

Aumenta l'adozione del prodotto e la fidelizzazione degli utenti con video istruttivi coinvolgenti realizzati utilizzando avatar AI.

Crea una dimostrazione tecnica di 1 minuto che mostri come un nuovo generatore di onboarding software semplifica la configurazione iniziale dell'utente. Rivolto a un pubblico tecnico di sviluppatori software e amministratori IT, presentando uno stile visivo pulito e professionale con una voce narrante chiara e autorevole. Evidenzia l'efficienza nel generare contenuti istruttivi direttamente dalla documentazione tecnica utilizzando la tecnologia Text-to-video da script e mostrando diversi avatar AI che spiegano funzionalità complesse.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo coinvolgente di 90 secondi per responsabili delle risorse umane e leader di prodotto, illustrando come un software di onboarding dedicato migliori i tassi di adozione degli utenti. Utilizza uno stile visivo moderno e passo-passo con transizioni dinamiche e una voce narrante amichevole. Sottolinea la facilità di creare percorsi di onboarding strutturati utilizzando i diversi Template & scene di HeyGen e le robuste capacità di generazione di Voiceover per un messaggio coerente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di presentazione di 45 secondi rivolto a team di marketing e responsabili del successo dei clienti, evidenziando come l'onboarding personalizzato possa essere raggiunto con un nuovo generatore di onboarding software. Adotta un'estetica visiva elegante e di marca con musica di sottofondo vivace e un presentatore virtuale entusiasta. Dimostra come gli elementi del marchio personalizzati siano integrati senza soluzione di continuità utilizzando avatar AI come presentatori virtuali, supportati da una ricca libreria multimediale/supporto stock per una coerenza visiva.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione completo di 2 minuti per aziende globali e iniziative D&I, dettagliando come un programma di onboarding efficace garantisca l'accessibilità globale. Utilizza uno stile visivo inclusivo e professionale, con spiegazioni chiare e musica strumentale di sottofondo. Mostra il ruolo critico dei Sottotitoli/didascalie per le diverse esigenze linguistiche e la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per distribuire contenuti su varie piattaforme e dispositivi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un nuovo generatore di onboarding software

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e informativi per il tuo nuovo software con un potente generatore basato su AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script o contenuto di onboarding. La piattaforma utilizzerà la tecnologia Text-to-video da script per trasformare il tuo testo in parole parlate.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per fungere da presentatore virtuale, guidando gli utenti attraverso il nuovo software.
3
Step 3
Personalizza con Template
Arricchisci il tuo video con template & scene personalizzabili, aggiungendo elementi visivi e del marchio pertinenti per personalizzare l'esperienza di onboarding.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Finalizza il tuo video, quindi generalo ed esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto, creando video istruttivi coinvolgenti per un'immediata distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Rapidamente Video Istruttivi Coinvolgenti

Trasforma gli script in video istruttivi accattivanti istantaneamente, garantendo una formazione software chiara ed efficace per gli utenti.

Domande Frequenti

Quale tecnologia utilizza HeyGen per generare contenuti di onboarding software?

HeyGen rivoluziona la generazione di onboarding software trasformando gli script in video istruttivi coinvolgenti utilizzando la tecnologia avanzata Text-to-video e avatar AI realistici. La nostra piattaforma ti consente di creare rapidamente contenuti di formazione software professionali senza produzione complessa, migliorando l'adozione degli utenti.

Posso personalizzare i video di onboarding di HeyGen per adattarli all'identità del mio marchio?

Assolutamente! HeyGen consente la piena personalizzazione dei tuoi video di onboarding utente con elementi del marchio come loghi e colori. Puoi sfruttare i nostri template & scene per creare esperienze di onboarding personalizzate che rafforzano il tuo marchio, portando a una migliore fidelizzazione degli utenti e adozione del prodotto.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per creare contenuti di onboarding per i dipendenti?

HeyGen è progettato come un software di onboarding intuitivo, rendendolo incredibilmente efficiente per generare video di onboarding per i dipendenti e formazione software di alta qualità. Le sue capacità di presentatore virtuale e l'interfaccia user-friendly permettono a chiunque di creare rapidamente video istruttivi coinvolgenti, risparmiando tempo e risorse preziose.

Come garantisce HeyGen che i miei video di onboarding siano accessibili a tutti gli utenti?

HeyGen dà priorità all'accessibilità generando automaticamente Sottotitoli/didascalie per tutti i video, soddisfacendo le diverse esigenze di apprendimento. Inoltre, la nostra piattaforma supporta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, garantendo che i tuoi contenuti di onboarding abbiano un aspetto eccellente e siano completamente fruibili su qualsiasi dispositivo, migliorando ulteriormente l'adozione degli utenti.

