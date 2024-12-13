Nuovo Creatore di Video di Prodotto: Lancia Demo Straordinarie Velocemente

Trasforma i dettagli del prodotto in demo video coinvolgenti istantaneamente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen.

Immagina un tutorial vivace di 30 secondi per un nuovo creatore di video di prodotto, progettato per i proprietari di piccole imprese desiderosi di lanciare il loro ultimo gadget. Il video dovrebbe presentare immagini luminose ed energiche con tagli rapidi e primi piani del prodotto, arricchiti da una voce fuori campo allegra e amichevole che spiega i suoi vantaggi. Trasforma le descrizioni scritte in una storia visiva avvincente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessaria una dimostrazione professionale di 45 secondi di un creatore di video di prodotto AI per i team di marketing che mirano a scalare i loro video di prodotto in modo efficiente. Questo video richiederà un'estetica visiva pulita e moderna con transizioni fluide e animazioni sottili, supportate da una voce fuori campo sicura e articolata. Coinvolgi gli spettatori utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche chiave, offrendo una presenza simile a quella umana senza talenti dal vivo.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di prodotto informativo di 60 secondi specificamente per imprenditori e-commerce che vogliono elevare le loro attuali inserzioni di prodotto. L'approccio visivo dovrebbe essere elegante ed esplicativo, evidenziando le caratteristiche dettagliate del prodotto con testo chiaro sullo schermo, il tutto supportato da una voce fuori campo coinvolgente e chiara. Per garantire la massima accessibilità, incorpora i sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo il contenuto efficace anche per gli spettatori senza audio.
Prompt di Esempio 3
Che ne dici di progettare un accattivante snippet di video di prodotto di 15 secondi, perfetto per i social media manager che creano contenuti coinvolgenti attorno a un nuovo articolo? Lo stile desiderato è veloce, alla moda e visivamente dinamico, completo di una traccia di sottofondo incisiva e una voce fuori campo entusiasta e concisa. Assembla rapidamente immagini straordinarie senza partire da zero sfruttando i modelli e le scene di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Nuovo Creatore di Video di Prodotto

Crea facilmente video di prodotto coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, dal copione a visuali straordinarie, per mostrare le tue offerte e connetterti con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Genera senza sforzo narrazioni avvincenti per i tuoi video di prodotto fornendo testo o suggerimenti, sfruttando l'AI per scrivere il copione rapidamente ed efficientemente.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali
Seleziona da una vasta gamma di modelli di video progettati professionalmente e Avatar AI dinamici per rappresentare visivamente il tuo prodotto e il messaggio del tuo marchio.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Utilizza l'intuitivo editor drag-and-drop per personalizzare con precisione il tuo video, aggiungendo voci fuori campo, sottotitoli e applicando i controlli di branding per un prodotto finale raffinato.
4
Step 4
Scarica e Condividi
Una volta finalizzato, scarica facilmente il tuo video di prodotto di alta qualità e condividilo su varie piattaforme, pronto per mostrare le tue offerte a un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Dimostrazioni di Prodotto Informative e Guide

.

Sviluppa dimostrazioni video chiare e concise e guide pratiche per educare i clienti sulle nuove caratteristiche e vantaggi del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di prodotto coinvolgenti?

HeyGen funge da intuitivo creatore di video di prodotto AI, semplificando notevolmente l'intero processo di produzione. Gli utenti possono sfruttare un editor drag-and-drop con vari modelli di video per creare rapidamente video di prodotto accattivanti. Il nostro avanzato AI può persino assistere nella scrittura del copione, ottimizzando la creazione di contenuti dall'inizio alla fine all'interno del nostro editor online.

HeyGen può utilizzare l'AI per creare video demo di prodotto realistici?

Assolutamente. HeyGen utilizza un'AI avanzata per generare video demo di prodotto di alta qualità. Puoi selezionare un Avatar AI per presentare il tuo prodotto, combinato con voci fuori campo che suonano umane generate direttamente dal tuo copione, migliorando i tuoi video di marketing con visuali AI professionali.

Quali caratteristiche offre HeyGen per personalizzare i video di prodotto?

HeyGen offre ampie funzionalità per personalizzare i tuoi video di prodotto, assicurando che si allineino perfettamente con il tono del tuo marchio. Puoi applicare controlli di branding, integrare media di stock, aggiungere sottotitoli dinamici e persino modificare la musica per un prodotto finale raffinato. I nostri versatili modelli di video offrono anche una solida base per tendenze creative personalizzate.

Come possono le aziende scalare la creazione di video di prodotto con HeyGen?

HeyGen consente alle aziende di scalare la creazione di video in modo efficiente attraverso il suo potente editor online. Puoi facilmente generare varianti di video multiple per diverse esigenze di marketing e scaricarle e condividerle senza sforzo su varie piattaforme, inclusi i social media. Questo flusso di lavoro ottimizzato consente una produzione di contenuti più rapida per soddisfare le crescenti esigenze.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo