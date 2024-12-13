Generatore di Video per il Lancio di Nuovi Prodotti Senza Sforzo per i Marketer

Lancia i tuoi prodotti più velocemente trasformando gli script in video accattivanti utilizzando la funzionalità efficiente di HeyGen di trasformazione del testo in video da script.

Immagina un video di 30 secondi che mostri in modo impattante un generatore di video per il lancio di un nuovo prodotto rivoluzionario, progettato per gli appassionati di tecnologia e i primi adottanti desiderosi di scoprire la prossima grande novità. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, con transizioni dinamiche e grafiche high-tech, accompagnato da una colonna sonora elettronica contemporanea e vivace. Questo video sfrutterà la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente contenuti coinvolgenti, enfatizzando l'aspetto del 'generatore di video di prodotto AI' che rende la creazione senza sforzo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo ma coinvolgente di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, dimostrando come il nostro strumento semplifica i 'video dimostrativi di prodotto'. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando registrazioni dello schermo chiare e sovrapposizioni animate, con una voce fuori campo amichevole ma sicura. Utilizzando gli avatar AI di HeyGen, il video guiderà gli spettatori attraverso le funzionalità 'facili da personalizzare', assicurando che comprendano quanto velocemente possono produrre dimostrazioni di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video ispiratore di 60 secondi per creatori di contenuti e professionisti impegnati, illustrando il percorso senza sforzo per diventare un 'creatore di video di prodotto' con HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, invitante e illustrativo, mostrando un'interfaccia utente senza soluzione di continuità con una voce calma e guida. Questa produzione metterà in evidenza come i diversi modelli e scene di HeyGen, combinati con il suo editor intuitivo drag-and-drop, trasformano idee video complesse in 'modelli di video' rifiniti in pochi minuti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale incisivo di 15 secondi specificamente per i marketer dei social media e le agenzie digitali, annunciando una nuova funzionalità che migliora le capacità del 'generatore di video AI'. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e accattivante, con animazioni di testo audaci e tagli rapidi, impostato su musica di sottofondo popolare e di tendenza. Assicurati che il video sfrutti i sottotitoli/caption automatici di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per garantire la massima portata e impatto su varie piattaforme social.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per il Lancio di Nuovi Prodotti

Crea facilmente video professionali per il lancio di prodotti in pochi minuti per catturare il tuo pubblico e stimolare l'engagement, senza necessità di esperienza di editing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia sfruttando le nostre capacità di trasformazione del testo in video AI per generare uno script coinvolgente, o incolla il tuo. Questo aiuta a creare narrazioni che mettono in risalto le caratteristiche e i benefici chiave del tuo prodotto, preparando il terreno per un lancio impattante.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una libreria diversificata di modelli di video pre-progettati e scene, o incorpora un avatar AI professionale per presentare il tuo prodotto. Questo assicura che il tuo video abbia un aspetto rifinito e coinvolgente pronto per il lancio del tuo nuovo prodotto.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Affina il tuo video con il nostro editor intuitivo drag-and-drop. Aggiungi facilmente musica di sottofondo e integra il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding, e carica i tuoi media per allinearti perfettamente con l'identità del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione esportando il tuo video di alta qualità in vari ridimensionamenti del rapporto d'aspetto e esportazioni ottimizzate per piattaforme come i social media. Lancia il tuo prodotto con fiducia, raggiungendo un pubblico più ampio e lasciando un'impressione duratura.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Narrazioni Ispiratrici per il Lancio

Progetta video potenti e ispiratori che comunicano la visione e la proposta di valore unica del tuo nuovo prodotto al tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video accattivanti per il lancio di nuovi prodotti?

Il generatore di video AI di HeyGen semplifica il processo, agendo come un potente generatore di video per il lancio di nuovi prodotti. Consente agli utenti di creare video di prodotto coinvolgenti con facilità, sfruttando l'AI per ottimizzare la narrazione video dal concetto al completamento.

HeyGen può aiutarmi a generare un video di prodotto AI solo dal testo?

Assolutamente. HeyGen sfrutta l'AI avanzata per una creazione di video da testo senza soluzione di continuità, permettendoti di trasformare il tuo script in un video di prodotto AI professionale. La nostra piattaforma rende facile personalizzare e dare vita alla tua visione.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video dimostrativi di prodotto impattanti?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i video dimostrativi di prodotto, inclusi avatar AI e diversi modelli di video. Puoi integrare musica di sottofondo, applicare controlli di branding e utilizzare il nostro editor drag-and-drop per creare contenuti professionali e in linea con il tuo brand.

Come può HeyGen abilitare una scalabilità economica dei video di prodotto per i social media?

HeyGen facilita una scalabilità economica dei video di prodotto e dei video esplicativi specificamente per i social media. Il suo flusso di lavoro efficiente, inclusi vari ridimensionamenti del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione, assicura che il tuo contenuto sia perfettamente ottimizzato per qualsiasi piattaforma, massimizzando la portata.

