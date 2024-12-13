Nuovo Creatore di Formazione sui Processi: Creazione di Corsi Senza Sforzo
Progetta corsi di formazione per dipendenti coinvolgenti più velocemente con il nostro strumento di creazione intuitivo, completo di avatar AI per dare vita ai tuoi contenuti.
Scopri il potere di una formazione efficiente per i dipendenti. Un video di 60 secondi, rivolto a Proprietari di Piccole Imprese e Capi Dipartimento, dimostrerà come il tuo team possa costruire moduli di formazione coinvolgenti utilizzando software di formazione per dipendenti all'avanguardia. Lo stile visivo e audio sarà moderno e vivace, con avatar AI diversi per dare vita ai tuoi contenuti.
Assicurati che il tuo team sia sempre aggiornato con le conoscenze essenziali. Per i Responsabili della Conformità e gli Educatori, questo video informativo di 30 secondi offre una visione chiara su come fornire corsi di formazione online critici, specialmente per la formazione sulla conformità. Lo stile visivo è diretto, completato da sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità e la comprensione.
Libera la tua creatività nello sviluppo dell'apprendimento. Progettato per Creatori di Contenuti e Specialisti L&D, questo video creativo di 50 secondi illustra la semplicità di uno strumento di creazione intuitivo, enfatizzando la versatilità dei modelli di corso. Lo stile visivo illustrativo e l'audio di supporto metteranno in evidenza come i modelli e le scene di HeyGen accelerano la creazione di contenuti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Semplifica la Creazione di Nuovi Corsi.
Crea rapidamente corsi di formazione online diversificati, rendendo la formazione su nuovi processi accessibile a tutti i dipendenti.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Migliora il coinvolgimento nella formazione dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze con contenuti dinamici generati dall'AI per nuovi processi.
Domande Frequenti
Come funziona HeyGen come generatore di formazione per dipendenti AI?
HeyGen semplifica il processo permettendoti di trasformare script di testo in video coinvolgenti con avatar AI, rendendolo un efficiente generatore di formazione per dipendenti AI per la formazione su nuovi processi. Puoi creare rapidamente moduli di formazione utilizzando modelli e generare corsi di formazione online professionali senza una produzione video complessa.
Che tipi di corsi di formazione online posso creare con HeyGen?
HeyGen ti consente di sviluppare vari corsi di formazione online e moduli di formazione per dipendenti, dall'onboarding dei nuovi assunti alla formazione sulla conformità, utilizzando avatar AI realistici e una conversione fluida da testo a video. Produci facilmente documentazione di formazione professionale con un branding coerente.
HeyGen può servire come software completo per la formazione dei dipendenti?
Sì, HeyGen funziona come un potente software per la formazione dei dipendenti e uno strumento di creazione intuitivo, offrendo modelli di corso e una libreria multimediale per aiutarti a creare rapidamente contenuti di formazione. Le sue capacità di trasformazione da testo a video e gli avatar AI semplificano l'intero processo, rendendo accessibile a tutti la creazione di corsi di formazione.
Come può HeyGen migliorare il mio sistema di gestione dell'apprendimento?
HeyGen integra il tuo sistema di gestione dell'apprendimento permettendoti di generare facilmente documentazione di formazione di alta qualità basata su video e corsi di formazione online. Puoi esportare questi moduli di formazione coinvolgenti in vari formati per caricarli direttamente nel tuo LMS, migliorando il tuo programma di formazione per i dipendenti.