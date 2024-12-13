Nuovo Creatore di Formazione sui Processi: Creazione di Corsi Senza Sforzo

Progetta corsi di formazione per dipendenti coinvolgenti più velocemente con il nostro strumento di creazione intuitivo, completo di avatar AI per dare vita ai tuoi contenuti.

Immagina di semplificare la tua formazione interna. Questo video di 45 secondi è rivolto ai Responsabili delle Risorse Umane e ai Coordinatori della Formazione, mostrando come creare facilmente contenuti per corsi di formazione. Il suo stile visivo professionale con grafica pulita e una voce narrante coinvolgente mette in evidenza in modo efficace la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per qualsiasi nuovo creatore di formazione sui processi.

Prompt di Esempio 1
Scopri il potere di una formazione efficiente per i dipendenti. Un video di 60 secondi, rivolto a Proprietari di Piccole Imprese e Capi Dipartimento, dimostrerà come il tuo team possa costruire moduli di formazione coinvolgenti utilizzando software di formazione per dipendenti all'avanguardia. Lo stile visivo e audio sarà moderno e vivace, con avatar AI diversi per dare vita ai tuoi contenuti.
Prompt di Esempio 2
Assicurati che il tuo team sia sempre aggiornato con le conoscenze essenziali. Per i Responsabili della Conformità e gli Educatori, questo video informativo di 30 secondi offre una visione chiara su come fornire corsi di formazione online critici, specialmente per la formazione sulla conformità. Lo stile visivo è diretto, completato da sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità e la comprensione.
Prompt di Esempio 3
Libera la tua creatività nello sviluppo dell'apprendimento. Progettato per Creatori di Contenuti e Specialisti L&D, questo video creativo di 50 secondi illustra la semplicità di uno strumento di creazione intuitivo, enfatizzando la versatilità dei modelli di corso. Lo stile visivo illustrativo e l'audio di supporto metteranno in evidenza come i modelli e le scene di HeyGen accelerano la creazione di contenuti.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Formazione sui Nuovi Processi

Progetta e fornisci in modo efficiente una formazione coinvolgente per nuovi processi con una piattaforma intuitiva e potenziata dall'AI, garantendo una comprensione coerente e un'adozione rapida.

1
Step 1
Crea il Tuo Corso di Formazione
Inizia selezionando un modello pre-progettato o partendo da zero all'interno della piattaforma. Sfrutta strumenti intuitivi e "Modelli & scene" predefiniti per delineare rapidamente la struttura del tuo "corso di formazione".
2
Step 2
Aggiungi Contenuti Coinvolgenti
Popola i tuoi "moduli di formazione" con contenuti multimediali ricchi. Utilizza "avatar AI" per trasformare il tuo testo in lezioni video dinamiche, rendendo l'esperienza di apprendimento interattiva e coinvolgente.
3
Step 3
Applica la Coerenza del Brand
Assicurati che la tua "documentazione di formazione" sia in linea con l'identità visiva della tua azienda. Usa "Controlli di branding (logo, colori)" per personalizzare l'aspetto, aggiungendo professionalità ai tuoi materiali di formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Corso
Una volta completato il tuo corso, "Esportalo" facilmente in vari formati adatti per "corsi di formazione online". Utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per garantire una visione ottimale su tutti i dispositivi e piattaforme, pronto per i tuoi dipendenti.

Casi d'Uso

Semplifica Materiali di Formazione Complessi

Trasforma la formazione su nuovi processi complessi e la documentazione in moduli video facilmente digeribili e coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di formazione per dipendenti AI?

HeyGen semplifica il processo permettendoti di trasformare script di testo in video coinvolgenti con avatar AI, rendendolo un efficiente generatore di formazione per dipendenti AI per la formazione su nuovi processi. Puoi creare rapidamente moduli di formazione utilizzando modelli e generare corsi di formazione online professionali senza una produzione video complessa.

Che tipi di corsi di formazione online posso creare con HeyGen?

HeyGen ti consente di sviluppare vari corsi di formazione online e moduli di formazione per dipendenti, dall'onboarding dei nuovi assunti alla formazione sulla conformità, utilizzando avatar AI realistici e una conversione fluida da testo a video. Produci facilmente documentazione di formazione professionale con un branding coerente.

HeyGen può servire come software completo per la formazione dei dipendenti?

Sì, HeyGen funziona come un potente software per la formazione dei dipendenti e uno strumento di creazione intuitivo, offrendo modelli di corso e una libreria multimediale per aiutarti a creare rapidamente contenuti di formazione. Le sue capacità di trasformazione da testo a video e gli avatar AI semplificano l'intero processo, rendendo accessibile a tutti la creazione di corsi di formazione.

Come può HeyGen migliorare il mio sistema di gestione dell'apprendimento?

HeyGen integra il tuo sistema di gestione dell'apprendimento permettendoti di generare facilmente documentazione di formazione di alta qualità basata su video e corsi di formazione online. Puoi esportare questi moduli di formazione coinvolgenti in vari formati per caricarli direttamente nel tuo LMS, migliorando il tuo programma di formazione per i dipendenti.

