Il tuo creatore di video di benvenuto per nuovi pazienti per i professionisti della salute

Delizia i nuovi pazienti e migliora l'educazione con video di onboarding coinvolgenti, realizzati senza sforzo tramite avatar AI dinamici.

Progetta un video di benvenuto per nuovi pazienti di 45 secondi utilizzando gli avatar AI di HeyGen, specificamente per una clinica dentistica di alto livello. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, con estetica pulita e moderna e musica di sottofondo soft, trasmettendo professionalità e cura personalizzata ai nuovi pazienti. Questo video dovrebbe introdurre la filosofia della clinica e cosa i pazienti possono aspettarsi durante la loro prima visita, migliorando l'esperienza di benvenuto complessiva con un branding personalizzato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video conciso di onboarding di 30 secondi per una frequentata clinica chiropratica, rivolto ai visitatori per la prima volta. Il video dovrebbe avere uno stile visivo luminoso e incoraggiante con audio professionale e vivace generato tramite la funzione di generazione di voiceover di HeyGen. Utilizzando un modello video adatto, guiderà rapidamente i pazienti attraverso la documentazione iniziale e i primi passi della consultazione, garantendo un inizio fluido ed efficiente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di benvenuto di 60 secondi per una clinica pediatrica a misura di famiglia, rivolto ai bambini e ai loro genitori. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere confortante e giocoso, incorporando elementi animati per rendere l'esperienza meno intimidatoria. Questo video coinvolgente, realizzato utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, introdurrà il personale amichevole della clinica e l'ambiente a misura di bambino, preparando le famiglie a una visita positiva.
Prompt di Esempio 3
Produci un video professionale di 40 secondi per l'orientamento dei pazienti per un centro medico specializzato, su misura per i pazienti internazionali. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro, informativo e inclusivo, utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità a diverse lingue. Questo video delineerà brevemente le aree chiave della struttura e le informazioni procedurali essenziali, progettato per fornire un'introduzione rassicurante e chiara ai servizi del centro.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un creatore di video di benvenuto per nuovi pazienti

Crea video di benvenuto per nuovi pazienti coinvolgenti e informativi senza sforzo per migliorare l'onboarding e l'educazione dei pazienti.

1
Step 1
Crea il tuo script di benvenuto
Inizia scrivendo il tuo messaggio di benvenuto per i nuovi pazienti. Utilizza il testo-a-video da script per convertire senza soluzione di continuità il tuo testo in parole parlate per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona il tuo presentatore AI
Migliora i tuoi video di benvenuto per nuovi pazienti selezionando un avatar AI professionale per trasmettere il tuo messaggio. Questo aggiunge un tocco amichevole e umano senza bisogno di una telecamera.
3
Step 3
Applica il branding della tua clinica
Integra l'identità della tua clinica applicando un branding personalizzato, inclusi il tuo logo e i colori del brand. Questo assicura che i tuoi video di orientamento per i pazienti siano perfettamente allineati con la tua pratica.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo video
Rivedi il tuo video di onboarding per nuovi pazienti completato, assicurandoti chiarezza e accuratezza. Esporta facilmente il tuo video in vari formati di aspetto, pronto per la distribuzione ai nuovi pazienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi i contenuti di benvenuto per i pazienti

.

Genera video di orientamento per i pazienti diversificati in modo efficiente, scalando esperienze di benvenuto personalizzate per raggiungere tutti i nuovi pazienti con qualità costante.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i professionisti della salute a creare video di benvenuto per nuovi pazienti coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di benvenuto professionali per nuovi pazienti. I professionisti della salute possono utilizzare avatar AI, branding personalizzato e un'ampia selezione di modelli video per produrre rapidamente video di orientamento per i pazienti di alta qualità che risuonano con i nuovi arrivati.

Quali capacità AI offre HeyGen per la creazione di video di onboarding per i pazienti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per ottimizzare la creazione di video di onboarding per i pazienti. Puoi trasformare il testo in video da script utilizzando diversi avatar AI e generare voiceover realistici, garantendo un'esperienza coerente e personalizzata per ogni paziente.

Oltre ai video di benvenuto, quale altro contenuto educativo per i pazienti può produrre HeyGen?

HeyGen è versatile per i professionisti della salute, consentendo la creazione di vari video educativi per i pazienti. Questo include video esplicativi dettagliati, video di orientamento per i pazienti e persino walkthrough video per moduli HIPAA e di consenso, tutti con branding personalizzato.

HeyGen consente il branding personalizzato nei video di orientamento per i pazienti?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di orientamento per i pazienti siano in linea con l'identità della tua clinica. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del brand e scegliere tra vari modelli video per mantenere un aspetto professionale coerente.

