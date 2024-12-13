Creatore di Video di Benvenuto per Nuovi Assunti: Coinvolgi e Integra Immediatamente

Crea facilmente video di benvenuto personalizzati per migliorare la cultura aziendale e semplificare l'onboarding utilizzando avatar AI all'avanguardia.

Immagina un dinamico video di 45 secondi "creatore di video di benvenuto per nuovi assunti" rivolto a nuovi ingegneri in una startup tecnologica all'avanguardia. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che li guida in un tour virtuale dell'ufficio, mostrando spazi di lavoro collaborativi e hub di innovazione. Lo stile visivo sarà elegante e moderno, con una colonna sonora synth-pop vivace e testi energici sullo schermo, creando una prima impressione ispiratrice della cultura aziendale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di benvenuto personalizzato di 30 secondi per nuovi assunti che si uniscono a un'agenzia di marketing remota. Il video adotterà uno stile visivo caldo e invitante, mostrando il loro nome in modo prominente e presentando un messaggio creato utilizzando il testo in video da script, direttamente dal loro team leader. Musica di sottofondo acustica morbida e animazioni delicate enfatizzeranno la facilità del loro inserimento nel team, facendoli sentire immediatamente connessi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 60 secondi "creatore di video di onboarding" progettato per i team HR per introdurre i benefici e le politiche aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e altamente informativo, utilizzando modelli e scene aziendali pulite per presentare informazioni complesse in modo chiaro. Questo video incorporerà visualizzazioni di dati chiare e un tono autorevole e costante per guidare i nuovi dipendenti attraverso dettagli essenziali, garantendo un inizio fluido e sicuro.
Prompt di Esempio 3
Crea un coinvolgente video di 50 secondi "video di benvenuto" progettato per i manager HR per introdurre rapidamente i nuovi assunti ai diversi capi dipartimento e ai membri chiave del team. Questo video dovrebbe possedere uno stile visivo amichevole e dinamico, con tagli rapidi di volti sorridenti e ambienti collaborativi, facilmente personalizzabile per vari team. Una generazione di voiceover entusiasta narrerà brevi biografie e curiosità su ciascuna persona, favorendo connessioni immediate.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Benvenuto per Nuovi Assunti

Crea facilmente video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati per i tuoi nuovi assunti, semplificando l'onboarding e lasciando una prima impressione memorabile.

1
Step 1
Seleziona un Modello di Video di Benvenuto
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli di video progettati professionalmente per l'onboarding di nuovi dipendenti. Questo fornisce un punto di partenza rapido e coinvolgente per il tuo messaggio di benvenuto.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio Personalizzato
Arricchisci il tuo video con un tocco unico utilizzando avatar AI per consegnare il tuo script personalizzato. Inserisci facilmente il tuo testo e lascia che il nostro AI crei una presentazione realistica per un benvenuto davvero coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza con il Tuo Brand Aziendale
Rafforza la tua cultura aziendale applicando i tuoi elementi di branding. Integra facilmente il tuo logo, i colori aziendali e i font preferiti utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Benvenuto
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente in vari formati e rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Condividi il tuo video di benvenuto rifinito per semplificare il processo di onboarding.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Messaggi di Benvenuto Ispiratori

Accogli i nuovi assunti con video ispiratori e personalizzati che trasmettono la cultura aziendale, i valori e un senso di appartenenza fin dal primo giorno.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di benvenuto per nuovi assunti in modo semplice?

HeyGen semplifica la creazione di video di benvenuto professionali e personalizzati per i nuovi assunti. Utilizza un'ampia selezione di modelli di video e avatar AI per creare messaggi unici che riflettano la cultura aziendale senza sforzo. Questo approccio assicura che i tuoi nuovi dipendenti si sentano valorizzati e integrati fin dal primo giorno.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video di onboarding per mostrare la nostra cultura aziendale?

Assolutamente, HeyGen consente ai team HR di creare video di onboarding altamente personalizzati. Integra facilmente il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding e personalizza i messaggi con avatar AI e generazione di voiceover per riflettere veramente la tua cultura aziendale unica. Questo rende ogni video di orientamento dei dipendenti unicamente tuo.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per creare video di orientamento dei dipendenti?

HeyGen offre robuste funzionalità potenziate dall'AI, inclusi avatar AI realistici e avanzate capacità di testo in video da script, per migliorare i tuoi video di orientamento dei dipendenti. Puoi anche utilizzare la generazione di voiceover per fornire informazioni in modo chiaro e coerente, semplificando il tuo processo di onboarding complessivo. Questi strumenti consentono una produzione video efficiente e di alta qualità.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di benvenuto per i team HR?

HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di benvenuto per i team HR fornendo strumenti intuitivi e modelli di video. La sua piattaforma user-friendly ti consente di generare e personalizzare rapidamente contenuti coinvolgenti, liberando tempo prezioso mentre assicura che ogni nuovo assunto riceva un'introduzione professionale. Modifica ed esporta facilmente i video in vari formati e rapporti d'aspetto per diverse esigenze di distribuzione.

