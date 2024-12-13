Generatore di Video di Benvenuto per Nuovi Assunti: Semplifica l'Onboarding

Crea senza sforzo video di onboarding personalizzati per i dipendenti con straordinari avatar AI.

Crea un video di benvenuto personalizzato di 30 secondi per i nuovi assunti che si uniscono a un'azienda tecnologica vivace, con un avatar AI che introduce i membri chiave del team e la cultura aziendale con uno stile visivo moderno e amichevole e una voce narrante professionale e vivace, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una prima impressione calda e coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi per i responsabili di dipartimento per introdurre rapidamente i nuovi membri del team ai flussi di lavoro e agli strumenti del dipartimento, mantenendo uno stile visivo pulito e accogliente con una voce narrante energica, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasmettere in modo efficiente informazioni complesse durante l'onboarding dei dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di onboarding completo di 60 secondi per il team delle risorse umane per mostrare efficacemente i benefici e le politiche aziendali ai nuovi assunti, impiegando uno stile visivo professionale ma coinvolgente con una narrazione chiara e musica di sottofondo adatta all'ambiente aziendale, migliorando la presentazione utilizzando i modelli video di HeyGen e il supporto esteso della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di onboarding AI ispirazionale di 30 secondi per la leadership aziendale, progettato per articolare la visione e i valori fondamentali dell'azienda ai nuovi assunti, utilizzando uno stile visivo elegante e dinamico con una voce narrante motivazionale, garantendo l'accessibilità globale attraverso la generazione di voiceover di HeyGen e sottotitoli/caption automatici, consentendo una facile personalizzazione per riflettere messaggi specifici della leadership.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un generatore di video di benvenuto per nuovi assunti

Crea senza sforzo video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati per i nuovi assunti, rendendo la loro prima impressione memorabile e semplificando il tuo processo di onboarding.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia selezionando tra una gamma di modelli video progettati professionalmente, fornendo un punto di partenza perfetto per il tuo video di benvenuto personalizzato per i nuovi assunti.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI
Arricchisci il tuo video con avatar AI realistici che possono trasmettere il tuo messaggio di benvenuto, aggiungendo un tocco umano professionale e coinvolgente ai tuoi contenuti di onboarding.
3
Step 3
Genera Voiceover
Trasforma il tuo script scritto in un discorso dal suono naturale utilizzando la generazione avanzata di voiceover, garantendo un messaggio chiaro e coerente per ogni nuovo dipendente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di benvenuto personalizzato ed esportalo facilmente in vari formati, pronto per essere condiviso con i tuoi nuovi assunti e integrato nel tuo flusso di onboarding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Messaggi di Benvenuto Personalizzati

.

Trasmetti messaggi di benvenuto ispiratori e personalizzati dalla leadership, promuovendo un forte senso di appartenenza e cultura aziendale per i nuovi assunti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un video di onboarding efficace per i dipendenti?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video di onboarding AI, permettendoti di produrre rapidamente video di benvenuto coinvolgenti per i nuovi assunti utilizzando una varietà di modelli video e avatar AI. Questo semplifica il processo, rendendo facile creare contenuti di onboarding raffinati.

Posso personalizzare i video di benvenuto per i nuovi assunti utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste, permettendoti di personalizzare le introduzioni, incorporare i colori e il logo specifici del tuo marchio e integrare media dalla sua vasta libreria multimediale. Questo assicura che ogni video di onboarding per i dipendenti sia unico e rifletta la tua azienda.

Cosa rende HeyGen un generatore di video di onboarding AI efficiente?

HeyGen semplifica la produzione video permettendoti di generare voiceover e creare testo-a-video da uno script istantaneamente. Questo potente generatore di video di benvenuto AI per nuovi assunti riduce drasticamente il tempo e le risorse tipicamente necessarie per contenuti di onboarding di alta qualità.

Oltre ai video di benvenuto, che altri tipi di contenuti di onboarding può produrre HeyGen?

HeyGen è versatile, servendo non solo come un eccellente generatore di video di benvenuto per nuovi assunti ma anche come uno strumento efficace per creare vari video di formazione. Puoi facilmente esportare i tuoi contenuti per l'uso su diverse piattaforme, migliorando la tua strategia complessiva di onboarding dei dipendenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo