Generatore di Video Tutorial per Nuovi Assunti: Semplifica l'Onboarding dei Dipendenti

Crea facilmente video di onboarding e formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici.

Produci un video tutorial di 45 secondi per un nuovo membro del team marketing, spiegando come utilizzare il software di gestione progetti dell'azienda per le attività quotidiane. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale con una traccia audio vivace, utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasmettere accuratamente i passaggi complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi progettato per tutti i nuovi dipendenti durante il loro onboarding, introducendo i valori fondamentali e la cultura aziendale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo e audio coinvolgente e amichevole, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per presentare membri del team diversi che condividono le loro esperienze.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione conciso di 30 secondi per il nuovo personale delle risorse umane, documentando il processo passo-passo per accedere e aggiornare i record dei dipendenti secondo le SOP aziendali. Questo video necessita di uno stile visivo chiaro e conciso con una generazione di voce fuori campo autorevole ma accessibile, incorporando modelli e scene professionali per chiarezza.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial completo di 75 secondi per i nuovi associati alle vendite, fornendo una panoramica della navigazione di base del sistema CRM e delle funzionalità di gestione dei lead. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e informativo con un moderno sottofondo audio, utilizzando efficacemente il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per filmati B-roll pertinenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial per Nuovi Assunti

Crea rapidamente video tutorial coinvolgenti e informativi per nuovi assunti per semplificare l'onboarding e potenziare il tuo team fin dal primo giorno.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Trasforma facilmente il tuo contenuto di onboarding in video coinvolgenti. Incolla il tuo script tutorial per sfruttare le nostre capacità di testo-a-video da script, garantendo un messaggio preciso per i tuoi nuovi assunti.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Dai vita ai tuoi tutorial selezionando tra una vasta gamma di avatar AI realistici. Scegli il presentatore perfetto per fornire la tua formazione con un volto professionale e amichevole.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Mantieni la coerenza del marchio in tutti i tuoi materiali di formazione. Applica facilmente i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire un'esperienza di onboarding coesa e professionale.
4
Step 4
Genera e Condividi
Produci il tuo video tutorial di alta qualità con un clic. Utilizza opzioni di condivisione intelligenti per distribuire facilmente i tuoi video per nuovi assunti, rendendo l'onboarding accessibile ed efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Materiali di Formazione Complessi

.

Trasforma politiche per nuovi assunti e procedure tecniche complesse in video tutorial chiari e facili da comprendere per un apprendimento più rapido.

background image

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen la produzione creativa di video per la formazione e l'onboarding?

HeyGen trasforma il tuo approccio alla produzione video, rendendo semplice creare video tutorial coinvolgenti per nuovi assunti e contenuti di onboarding dei dipendenti. La nostra piattaforma di creazione video AI utilizza avatar AI realistici e modelli video pre-progettati, semplificando il processo di sviluppo di video di formazione professionali.

Posso usare HeyGen per creare risposte video personalizzate con avatar AI personalizzati?

Assolutamente. HeyGen ti consente di generare risposte video personalizzate utilizzando avatar AI personalizzati, inclusa l'opzione per un gemello digitale. Questa capacità permette opzioni uniche per la creazione di personaggi esplicativi video, assicurando che i tuoi asset creativi riflettano l'identità del tuo marchio con controlli di branding precisi.

Quali capacità offre HeyGen per generare documentazione video e video esplicativi?

HeyGen fornisce funzionalità robuste per creare documentazione video completa e video esplicativi coinvolgenti. Puoi facilmente convertire il testo in video da uno script, aggiungere voiceover AI professionali e includere sottotitoli e didascalie automatiche, tutto all'interno del nostro Editor intuitivo.

HeyGen supporta la creazione di guide utente dettagliate passo-passo?

Sì, HeyGen è una piattaforma ideale di creazione video AI per sviluppare guide utente chiare e SOP passo-passo. Sfrutta le nostre potenti funzionalità per trasformare istruzioni complesse in video di formazione comprensibili, garantendo una comunicazione efficace e comprensione per il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo