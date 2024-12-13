Generatore di Video di Onboarding per Nuovi Assunti Senza Sforzo

Ottimizza la formazione dei nuovi dipendenti con video professionali e personalizzati utilizzando Modelli e scene dinamici per esperienze coinvolgenti.

Crea un vivace video di benvenuto di 30 secondi per i nuovi assunti, con un avatar AI amichevole che introduce i valori aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con una colonna sonora allegra e una voce fuori campo chiara e professionale generata dalla capacità di generazione vocale di HeyGen, garantendo una prima impressione coinvolgente per ogni nuovo membro del team utilizzando il generatore di video di onboarding per nuovi assunti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video informativo di 45 secondi per i team delle risorse umane, dimostrando come possano personalizzare rapidamente i video per l'onboarding specifico del dipartimento. Questo video dovrebbe mostrare i diversi Modelli e scene di HeyGen, con un'estetica pulita e professionale, musica di sottofondo calma e una narrazione sicura che evidenzi la facilità di creare contenuti su misura utilizzando il creatore di video di onboarding.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di onboarding AI di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti remoti nei team globali, spiegando strumenti e risorse essenziali. L'approccio visivo dovrebbe essere moderno e inclusivo, incorporando media stock diversi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, accompagnato da una colonna sonora dinamica e sottotitoli/caption in più lingue per garantire accessibilità e comprensione per un pubblico mondiale.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di formazione conciso di 30 secondi per specialisti di Apprendimento e Sviluppo, illustrando una politica aziendale chiave utilizzando un personaggio animato. Il tono visivo dovrebbe essere giocoso ma chiaro, con una voce narrativa coinvolgente e grafica che utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattarsi a varie piattaforme, mostrando come i modelli video possano essere efficacemente adattati per una rapida formazione dei dipendenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding per Nuovi Assunti

Ottimizza il processo di accoglienza dei nuovi dipendenti con contenuti video coinvolgenti e personalizzati, progettati per integrarsi perfettamente nel tuo flusso di lavoro HR e impressionare i tuoi team globali.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia rapidamente selezionando da una libreria diversificata di modelli video professionali per dare il via al tuo benvenuto per i nuovi assunti, sfruttando la nostra funzione di modelli e scene per inizi rapidi e d'impatto.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Scrivi o incolla il tuo testo nel contenuto video. La nostra capacità di testo in video da script trasformerà quindi le tue parole in voci fuori campo dal suono naturale per il tuo messaggio di onboarding.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Migliora il tuo video scegliendo diversi avatar AI per rappresentare la tua azienda e affina i visual per allinearti con l'identità unica del tuo marchio utilizzando la nostra funzione di avatar AI.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di onboarding per i dipendenti di alta qualità. Esporta facilmente il tuo progetto completato utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, pronto per la distribuzione immediata su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto e Cultura Coinvolgenti

Produci video di benvenuto ispiratori e personalizzati che trasmettono efficacemente la cultura aziendale e motivano i nuovi dipendenti fin dal primo giorno.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività dei miei video di onboarding per nuovi assunti?

HeyGen ti permette di personalizzare i video con una varietà di modelli video coinvolgenti, avatar AI e personaggi animati, creando esperienze video di onboarding per nuovi assunti uniche e memorabili. Puoi adattare ogni aspetto per riflettere l'identità unica del tuo marchio.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di onboarding AI per la formazione dei dipendenti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video senza sforzo, permettendoti di creare rapidamente contenuti di onboarding professionali per i dipendenti. I suoi avatar AI e le voci fuori campo realistiche garantiscono una consegna coerente e coinvolgente per ogni nuovo assunto, ottimizzando la formazione dei dipendenti.

Il generatore di video di HeyGen può semplificare la creazione di contenuti di onboarding coinvolgenti per i dipendenti?

Assolutamente. Il generatore di video di onboarding per nuovi assunti di HeyGen offre un processo semplificato, permettendo ai team delle risorse umane di produrre rapidamente materiali di formazione di alta qualità. Utilizza modelli video pronti all'uso e converti i tuoi script esistenti in video raffinati online, risparmiando tempo prezioso.

Come supporta HeyGen la coerenza del marchio e la comunicazione con i team globali nell'onboarding?

HeyGen garantisce la coerenza del marchio in tutti i tuoi video di onboarding per i dipendenti con controlli di branding robusti per loghi e colori. Inoltre, le sue capacità di generazione di sottotitoli rendono i tuoi contenuti accessibili e chiari per team globali diversi, promuovendo una comunicazione inclusiva.

