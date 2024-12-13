Creatore di Video Esplicativi per Nuovi Assunti: Semplifica l'Onboarding

Ottimizza il tuo onboarding per i nuovi assunti con video dinamici, creati facilmente utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da script.

Crea un video di onboarding di 1 minuto per i nuovi assunti che li introduca alla cultura aziendale e ai membri chiave del team. Rivolto a manager delle risorse umane e specialisti in acquisizione di talenti, puntando a uno stile visivo professionale ma accogliente con una voce fuori campo amichevole e chiara. Sottolinea la facilità di creare introduzioni coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen per personalizzare l'esperienza.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi che dettagli un flusso di lavoro tecnico complesso per un nuovo aggiornamento software, rivolto al personale di supporto IT e ai project manager. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva moderna, pulita e istruttiva, accompagnata da una voce fuori campo precisa e informativa. Evidenzia come la capacità di testo-a-video da script di HeyGen semplifichi la produzione di contenuti tecnici accurati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna di 45 secondi che annunci i risultati trimestrali e le iniziative di team in arrivo. Questo video è destinato a tutti i dipendenti, con uno stile dinamico, conciso e visivamente accattivante con musica di sottofondo vivace. Mostra i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente aggiornamenti dall'aspetto professionale senza un grande sforzo di design.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione di 2 minuti che dimostri le migliori pratiche per l'inserimento dati e la conformità, progettato per i capi dipartimento e i formatori aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e strutturato, con una voce fuori campo professionale e rassicurante. Illustra come la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen garantisca accessibilità e chiarezza per una forza lavoro globale diversificata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi per Nuovi Assunti

Crea video esplicativi per nuovi assunti coinvolgenti e informativi senza sforzo con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, progettata per semplificare l'onboarding e coinvolgere nuovi talenti fin dal primo giorno.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video Esplicativo
Inizia scrivendo o incollando il tuo script, che la nostra creazione video potenziata dall'AI trasformerà in un video esplicativo dinamico per i nuovi assunti.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI al Tuo Video
Scegli tra la nostra vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo contenuto, fornendo un volto professionale e coinvolgente per il tuo video esplicativo per nuovi assunti.
3
Step 3
Applica l'Identità del Tuo Brand
Incorpora i controlli di branding della tua azienda come loghi e colori, assicurando che il tuo video per nuovi assunti si allinei perfettamente con l'immagine aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Esporta il tuo video esplicativo completato con opzioni di ridimensionamento dell'aspetto, pronto per una condivisione senza problemi attraverso i tuoi canali di comunicazione interna per accogliere i nuovi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica Cultura e Valori Aziendali

.

Utilizza video motivazionali e coinvolgenti per introdurre efficacemente i nuovi assunti alla cultura aziendale e ai valori fondamentali, favorendo la connessione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi potenziati dall'AI?

HeyGen sfrutta la creazione avanzata di video potenziati dall'AI per trasformare il tuo script in video esplicativi professionali, con avatar AI e scene dinamiche. Questa capacità di testo-a-video, combinata con un'interfaccia facile da usare, rende la creazione rapida di video esplicativi coinvolgenti senza sforzo per qualsiasi utente.

Quali capacità di editing video offre HeyGen per contenuti personalizzati?

HeyGen offre robuste capacità di editing video, permettendo agli utenti di personalizzare i modelli di video esplicativi, aggiungere voci fuori campo e incorporare elementi di branding. Con funzionalità come sottotitoli/caption e un editor drag-and-drop, puoi produrre dimostrazioni altamente personalizzate e video di comunicazione interna.

HeyGen può essere utilizzato come Creatore di Video Esplicativi per Nuovi Assunti?

Assolutamente, HeyGen è un eccezionale Creatore di Video Esplicativi per Nuovi Assunti, semplificando la creazione di contenuti di onboarding coinvolgenti e video di formazione. I suoi strumenti di creazione video potenziati dall'AI ti permettono di produrre rapidamente video istruttivi professionali e dinamici per i tuoi dipendenti.

HeyGen è adatto per utenti senza esperienza precedente di editing video?

Sì, HeyGen è progettato con un'interfaccia facile da usare che non richiede esperienza precedente di editing video, rendendo la creazione di contenuti professionali accessibile a tutti. L'editor intuitivo drag-and-drop della piattaforma e l'ampia libreria di modelli di video esplicativi permettono agli utenti di creare video animati di alta qualità senza sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo