Generatore di Video Esplicativi per Nuovi Assunti per Accelerare l'Inserimento
Crea istantaneamente video esplicativi animati coinvolgenti per l'inserimento dei dipendenti e la formazione HR con testo-a-video da copione per una comunicazione interna senza soluzione di continuità.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di comunicazione interna di 30 secondi per chiarire una politica aziendale comune o un nuovo strumento. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per uno stile visivo pulito e informativo, trasformando un copione conciso in video tramite testo-a-video da copione per una rapida distribuzione a tutti i dipendenti.
Produci un video esplicativo animato di 60 secondi che introduce il ruolo di un dipartimento specifico e i membri chiave del team ai nuovi arrivati. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e illustrativo, incorporando supporti pertinenti dalla libreria multimediale e includendo sottotitoli per l'accessibilità, migliorando la formazione HR.
Progetta un dinamico highlight della cultura aziendale di 20 secondi per la condivisione interna e il potenziale reclutamento esterno. Presenta stili video diversi, mostrando rapidamente un vantaggio unico o un evento di squadra, e assicurati che sia facilmente adattabile per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, potenzialmente con un avatar AI per un tocco moderno.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione per l'Inserimento dei Dipendenti.
Migliora il coinvolgimento dei nuovi assunti e la ritenzione delle conoscenze utilizzando video di formazione potenziati dall'AI.
Scala la Produzione di Video Esplicativi.
Produci efficacemente numerosi video esplicativi per nuovi assunti, raggiungendo tutti i dipendenti a livello globale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video esplicativi per nuovi assunti?
HeyGen consente agli utenti di generare rapidamente "video esplicativi per nuovi assunti" coinvolgenti utilizzando "avatar AI" e una varietà di "modelli". Le sue capacità di "creazione testo-a-video" permettono una produzione efficiente di "video esplicativi animati" di alta qualità su misura per l'"inserimento dei dipendenti", migliorando la "comunicazione interna".
Quali controlli creativi di branding offre HeyGen per i video esplicativi?
HeyGen fornisce robusti "controlli di branding" che ti permettono di personalizzare i tuoi "video esplicativi" con il tuo logo e i colori del marchio. Questo assicura che i tuoi contenuti video siano perfettamente allineati con i "diversi stili video" della tua azienda e migliorano la "produzione video" professionale senza bisogno di un'esperienza di design estesa.
HeyGen rende accessibile a tutti la produzione di video esplicativi animati?
Sì, HeyGen semplifica la produzione di "video esplicativi animati" con la sua interfaccia intuitiva "drag-and-drop" e le potenti funzionalità di "creazione testo-a-video". Come piattaforma video AI avanzata, consente agli utenti di generare facilmente "voci fuori campo" e "video esplicativi" professionali senza esperienza precedente di editing video.
HeyGen può essere utilizzato per la formazione HR e i video di comunicazione interna?
Assolutamente, HeyGen è uno strumento ideale per creare video di "formazione HR" e "comunicazione interna" di impatto. Puoi sfruttare "avatar AI" e "voci fuori campo" naturali per sviluppare contenuti coinvolgenti per l'"inserimento dei dipendenti" o "video esplicativi" educativi che trasmettono efficacemente informazioni al tuo team.