Crea istantaneamente video esplicativi animati coinvolgenti per l'inserimento dei dipendenti e la formazione HR con testo-a-video da copione per una comunicazione interna senza soluzione di continuità.

Crea un video esplicativo di benvenuto di 45 secondi per i nuovi assunti utilizzando il nostro generatore di video esplicativi per nuovi assunti. Il video dovrebbe presentare un avatar AI coinvolgente che introduce i valori chiave dell'azienda e i primi passi, con una voce fuori campo amichevole e professionale per impostare un tono positivo per l'inserimento dei dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna di 30 secondi per chiarire una politica aziendale comune o un nuovo strumento. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per uno stile visivo pulito e informativo, trasformando un copione conciso in video tramite testo-a-video da copione per una rapida distribuzione a tutti i dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo animato di 60 secondi che introduce il ruolo di un dipartimento specifico e i membri chiave del team ai nuovi arrivati. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e illustrativo, incorporando supporti pertinenti dalla libreria multimediale e includendo sottotitoli per l'accessibilità, migliorando la formazione HR.
Prompt di Esempio 3
Progetta un dinamico highlight della cultura aziendale di 20 secondi per la condivisione interna e il potenziale reclutamento esterno. Presenta stili video diversi, mostrando rapidamente un vantaggio unico o un evento di squadra, e assicurati che sia facilmente adattabile per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, potenzialmente con un avatar AI per un tocco moderno.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi per Nuovi Assunti

Crea senza sforzo video esplicativi professionali e coinvolgenti per l'inserimento dei dipendenti, assicurando che i nuovi membri del team si sentano accolti e informati fin dal primo giorno.

1
Step 1
Scegli un Modello o un Copione
Inizia selezionando tra una gamma di modelli progettati professionalmente o incolla direttamente il tuo copione di inserimento. HeyGen convertirà intelligentemente il tuo testo in uno storyboard visivo, fornendo una base rapida per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Media
Migliora il tuo video esplicativo scegliendo tra diversi avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Sfoglia la nostra vasta libreria multimediale per aggiungere foto, video e musica di stock pertinenti per rendere il tuo messaggio di inserimento visivamente accattivante.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Voce Fuori Campo
Personalizza il tuo video con l'identità della tua azienda utilizzando i controlli di branding per incorporare il tuo logo, colori e caratteri. Genera voci fuori campo naturali in varie lingue e accenti per adattarsi perfettamente al tuo copione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Inserimento
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente nel rapporto d'aspetto e nella risoluzione desiderati. Il tuo video esplicativo per nuovi assunti, professionalmente realizzato, è ora pronto per essere condiviso con i tuoi nuovi dipendenti, semplificando il tuo processo di inserimento.

Casi d'Uso

Video di Comunicazione Interna Rapidi

Crea rapidamente brevi clip video coinvolgenti per annunci interni o spiegazioni rapide per i nuovi assunti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video esplicativi per nuovi assunti?

HeyGen consente agli utenti di generare rapidamente "video esplicativi per nuovi assunti" coinvolgenti utilizzando "avatar AI" e una varietà di "modelli". Le sue capacità di "creazione testo-a-video" permettono una produzione efficiente di "video esplicativi animati" di alta qualità su misura per l'"inserimento dei dipendenti", migliorando la "comunicazione interna".

Quali controlli creativi di branding offre HeyGen per i video esplicativi?

HeyGen fornisce robusti "controlli di branding" che ti permettono di personalizzare i tuoi "video esplicativi" con il tuo logo e i colori del marchio. Questo assicura che i tuoi contenuti video siano perfettamente allineati con i "diversi stili video" della tua azienda e migliorano la "produzione video" professionale senza bisogno di un'esperienza di design estesa.

HeyGen rende accessibile a tutti la produzione di video esplicativi animati?

Sì, HeyGen semplifica la produzione di "video esplicativi animati" con la sua interfaccia intuitiva "drag-and-drop" e le potenti funzionalità di "creazione testo-a-video". Come piattaforma video AI avanzata, consente agli utenti di generare facilmente "voci fuori campo" e "video esplicativi" professionali senza esperienza precedente di editing video.

HeyGen può essere utilizzato per la formazione HR e i video di comunicazione interna?

Assolutamente, HeyGen è uno strumento ideale per creare video di "formazione HR" e "comunicazione interna" di impatto. Puoi sfruttare "avatar AI" e "voci fuori campo" naturali per sviluppare contenuti coinvolgenti per l'"inserimento dei dipendenti" o "video esplicativi" educativi che trasmettono efficacemente informazioni al tuo team.

