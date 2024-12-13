creatore di video coach per nuovi assunti per un onboarding senza intoppi

Accelera l'onboarding e la formazione dei dipendenti utilizzando il tuo creatore di video coach per nuovi assunti, creando video professionali con avatar AI.

Immagina un video di benvenuto di 45 secondi creato per i nuovi assunti, progettato per fungere da 'creatore di video coach per nuovi assunti' virtuale. Questo elemento cruciale dell'onboarding dovrebbe introdurre i valori chiave dell'azienda e i primi passi con uno stile visivo amichevole e professionale e un tono audio chiaro e incoraggiante, rivolgendosi direttamente al pubblico target dei nuovi dipendenti. Gli avatar AI di HeyGen possono essere utilizzati per rendere questa introduzione personale e coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Creare un video di formazione di 60 secondi per spiegare una nuova funzionalità software ai team interni è essenziale per lo sviluppo dei dipendenti. Il pubblico target di tutti i dipendenti beneficerà di uno stile visivo pulito e istruttivo e di una consegna audio calma e articolata per una massima comprensione. Questo video dovrebbe incorporare i sottotitoli automatici di HeyGen, garantendo accessibilità e chiarezza in modo che gli spettatori possano seguire facilmente indipendentemente dal loro ambiente.
Prompt di Esempio 2
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti con un video dinamico di 30 secondi che mostra i recenti successi aziendali e i prossimi eventi del team. Questo stile visivo vivace e stimolante, completato da una colonna sonora audio energica e positiva, è perfetto per il personale attuale e le comunicazioni interne. Sfruttare i modelli e le scene progettati professionalmente da HeyGen consentirà una creazione rapida e d'impatto, rendendolo un video HR efficace.
Prompt di Esempio 3
Per un importante messaggio esecutivo, produci un video raffinato di 90 secondi che dimostri come creare video professionali con facilità, rivolgendosi a tutti gli stakeholder interni ed esterni. La presentazione visiva deve richiedere un'estetica aziendale elegante, abbinata a un tono audio autorevole ma rassicurante, allineandosi con gli standard di produzione video di alta qualità. La generazione di voiceover robusta di HeyGen può garantire una narrazione coerente e di alta qualità per questa comunicazione cruciale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il tuo creatore di video coach per nuovi assunti

Crea facilmente video di coaching per nuovi assunti coinvolgenti e coerenti con avatar AI, copioni personalizzati e strumenti di editing professionali, garantendo un'esperienza di onboarding senza intoppi.

1
Step 1
Seleziona il tuo coach AI e il modello
Inizia scegliendo da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo coach. Poi, seleziona un modello pre-progettato su misura per la formazione per impostare la scena perfetta.
2
Step 2
Scrivi il tuo copione di coaching personalizzato
Inserisci il tuo messaggio di coaching scrivendolo direttamente o incollando il tuo copione esistente. La piattaforma utilizza le capacità di testo-a-video da copione per dare vita alle tue parole, garantendo chiarezza e coerenza.
3
Step 3
Migliora con branding e voce
Personalizza il tuo video con i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori personalizzati, per mantenere un aspetto coerente e professionale. Puoi anche generare un voiceover dal suono naturale per una consegna d'impatto.
4
Step 4
Genera e condividi il tuo video
Una volta finalizzato, genera senza sforzo il tuo video di coaching di alta qualità. Puoi esportarlo in vari rapporti d'aspetto per assicurarti che sia perfettamente adatto a qualsiasi piattaforma su cui i nuovi assunti lo visualizzeranno.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Coaching Ispiratori per Nuovi Assunti

Fornisci contenuti di coaching potenti e motivazionali ai nuovi dipendenti, favorendo un inizio positivo e coinvolgente del loro percorso.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di onboarding e formazione per i nuovi assunti?

HeyGen consente alle aziende di creare video di onboarding e formazione per i nuovi assunti coinvolgenti con facilità. Utilizzando avatar AI e una gamma di modelli personalizzabili, puoi produrre video professionali che migliorano il coinvolgimento dei dipendenti e semplificano la produzione di video HR.

Cosa rende HeyGen uno strumento potente per creare video professionali?

HeyGen semplifica la creazione di video professionali offrendo un editor video intuitivo, modelli estesi e strumenti video AI avanzati. Puoi trasformare rapidamente i copioni in contenuti video raffinati, completi di sottotitoli automatici e voiceover di alta qualità.

HeyGen può creare avatar AI per video di reclutamento e contenuti HR?

Sì, HeyGen è specializzato nella creazione di avatar AI realistici perfetti per video di reclutamento dinamici e vari contenuti HR. Questi avatar AI ti aiutano a trasmettere messaggi coerenti e personalizzati, migliorando le tue strategie di coinvolgimento dei dipendenti.

Come supporta HeyGen l'editing video completo e il branding?

HeyGen funziona come un software di editing video completo, fornendo strumenti robusti per la produzione video, inclusi controlli di branding come loghi e colori personalizzati. Le sue funzionalità versatili consentono un facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto e l'accesso a una ricca libreria multimediale.

