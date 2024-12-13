Sblocca il nuovo strumento video maker per contenuti coinvolgenti

Crea senza sforzo video professionali per i social media con il nostro generatore di video AI, alimentato da testo-a-video intelligente da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 30 secondi per i social media rivolto a marketer digitali e influencer, caratterizzato da un'estetica visiva vibrante e un sottofondo audio alla moda. Dimostra come gli "avatar AI" possano trasmettere messaggi coinvolgenti, trasformando i tuoi "video sui social media" in contenuti personalizzati e di grande impatto che catturano immediatamente l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi per educatori e piccoli imprenditori, utilizzando uno stile visivo pulito e facile da usare con musica strumentale rilassante e una voce AI amichevole per guidare gli spettatori. Illustra la semplicità della "creazione di video" utilizzando i vasti "Modelli e scene" di HeyGen per costruire contenuti dall'aspetto professionale senza alcuna esperienza di design precedente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video professionale di 60 secondi per produttori di contenuti globali focalizzato sull'accessibilità, utilizzando uno stile visivo elegante che enfatizza la leggibilità del testo chiaro, accompagnato da una voce AI autorevole e musica di sottofondo sottile. Mostra come la funzione avanzata di "Sottotitoli/didascalie" della piattaforma possa migliorare il progetto di qualsiasi editor video, garantendo una maggiore portata e inclusività per tutti i pubblici.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il nostro nuovo strumento video maker

Trasforma le tue idee in video raffinati in soli quattro semplici passaggi, sfruttando la potente AI per dare vita alla tua visione senza sforzo.

1
Step 1
Crea il tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo testo. La funzione testo-a-video della nostra piattaforma convertirà istantaneamente il tuo script in uno storyboard visivo, ponendo le basi per il tuo nuovo video.
2
Step 2
Seleziona il tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo presentatore sullo schermo, aggiungendo un volto professionale e coinvolgente al tuo nuovo video.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover AI
Dai vita al tuo script con voiceover AI dal suono naturale. Seleziona tra varie voci e lingue per narrare perfettamente il tuo nuovo video.
4
Step 4
Esporta il tuo Video Finale
Una volta completato il video, esportalo in vari formati e risoluzioni, ottimizzati per qualsiasi piattaforma. Condividi senza sforzo il tuo nuovo video coinvolgente con il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione di annunci ad alte prestazioni in pochi minuti con video AI

Produci rapidamente annunci video di grande impatto per promuovere efficacemente le tue ultime funzionalità e favorire l'adozione.

Domande Frequenti

Come HeyGen potenzia il controllo creativo nella produzione video?

HeyGen offre un ampio controllo creativo attraverso avatar AI personalizzabili, una ricca libreria di modelli e opzioni per visuali dinamiche e transizioni. Gli utenti possono anche sfruttare effetti sonori e rimuovere sfondi per personalizzare completamente il processo di creazione video.

HeyGen può trasformare il testo in video coinvolgenti con l'AI?

Sì, HeyGen eccelle come generatore di video AI, permettendoti di trasformare senza sforzo script di testo in video professionali. Le sue capacità di testo-a-video semplificano il processo di creazione video, rendendo semplice la produzione di contenuti accattivanti.

Quali caratteristiche uniche di AI offre HeyGen per l'editing video?

HeyGen offre caratteristiche avanzate di AI come avatar AI realistici, un generatore di voce AI e didascalie automatiche per migliorare l'esperienza dell'editor video. Questi strumenti, insieme alle nuove capacità del video maker, assicurano un flusso di lavoro di produzione raffinato ed efficiente.

HeyGen supporta diverse esigenze di creazione video?

Assolutamente, HeyGen è un versatile nuovo strumento video maker che supporta diverse esigenze di creazione video, dai video di marketing sui social media ai contenuti esplicativi. Il suo robusto editor video e la gamma di modelli garantiscono flessibilità per qualsiasi progetto.

