Generatore di Video Esplicativi per Nuove Funzionalità: Semplifica i Lanci di Prodotti

Semplifica i lanci di prodotti e crea video esplicativi accattivanti istantaneamente utilizzando voci narranti professionali generate dall'AI.

Crea un video esplicativo dinamico di 45 secondi che mostri una nuova funzionalità software, rivolto a product manager e team di marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e moderno, con animazioni AI coinvolgenti e una voce narrante professionale e vivace generata utilizzando la generazione vocale di HeyGen, dimostrando efficacemente 'Creazione di Video di Prodotto' e 'Creare Video Esplicativi Coinvolgenti'.

Prompt di Esempio 1
Produci un tutorial professionale di 60 secondi per piccoli imprenditori su come ottimizzare la loro presenza online. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva pulita e informativa con testo chiaro sullo schermo e un tono audio amichevole e incoraggiante. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen e integra sottotitoli chiari per migliorare la comprensione, enfatizzando 'Creazione di contenuti facile' per 'campagne di marketing'.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un vivace clip educativo di 30 secondi per educatori e formatori aziendali, semplificando un concetto scientifico complesso. Impiega uno stile visivo luminoso e illustrativo con semplici grafiche in movimento e una voce calda e accogliente per 'semplificare le idee'. Sfrutta l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali accattivanti e presenta il tuo messaggio attraverso un avatar AI coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un impattante video esplicativo di 50 secondi per creatori di contenuti e marketer digitali che introduce una nuova piattaforma. Il video necessita di uno stile visivo alla moda e veloce con elementi visivamente ricchi e una colonna sonora moderna ed energica. Usa le capacità di testo-a-video da script di HeyGen per produrre rapidamente il tuo contenuto, evidenziando 'Creatività potenziata dall'AI' per 'video esplicativi di marketing' che richiedono produzione rapida e ridimensionamento ed esportazione flessibili per vari piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi per Nuove Funzionalità

Crea senza sforzo video esplicativi coinvolgenti per le tue ultime funzionalità di prodotto con l'AI. Trasforma il testo in visuali rifinite e voci narranti professionali in pochi minuti.

1
Step 1
Incolla la Descrizione della Tua Funzionalità
Inizia incollando lo script o la descrizione della tua nuova funzionalità nel generatore di script-a-video AI. La nostra AI avanzata analizzerà il tuo testo per formare la base del tuo video esplicativo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI e modelli dinamici per rappresentare visivamente la tua funzionalità. Personalizza le scene per adattarle all'estetica del tuo marchio e migliorare la chiarezza.
3
Step 3
Genera Audio Professionale
Aggiungi una narrazione coinvolgente con voci narranti professionali generate dall'AI. Seleziona tra varie voci e lingue per articolare perfettamente i benefici della tua funzionalità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo
Finalizza il tuo video esplicativo ed esportalo in formato MP4 di alta qualità. Il tuo nuovo video esplicativo è ora pronto per essere condiviso su diverse piattaforme, catturando il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Migliora l'Onboarding e la Formazione su Nuove Funzionalità

Produci video AI dinamici per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione durante la formazione di utenti o dipendenti sulle nuove funzionalità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen potenziare le mie campagne di marketing con la creatività potenziata dall'AI?

HeyGen rivoluziona le tue campagne di marketing utilizzando la creatività potenziata dall'AI per creare visuali sorprendenti e voci narranti professionali generate dall'AI. Questo ti consente di Creare Video Esplicativi Coinvolgenti che risuonano efficacemente con il tuo pubblico.

HeyGen offre opzioni di branding personalizzate per i miei video esplicativi?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding personalizzati robusti, permettendoti di Personalizzare Ogni Dettaglio dei tuoi video esplicativi. Puoi facilmente integrare il logo e gli schemi di colore del tuo marchio per un messaggio coerente in tutti i tuoi contenuti.

Cosa rende HeyGen ideale per la creazione facile di contenuti di video esplicativi?

HeyGen funge da Generatore di Video Esplicativi AI intuitivo progettato per la Creazione Facile di Contenuti, trasformando idee complesse in narrazioni chiare. Garantisce Produzione Video Veloce e Facile, rendendo il processo senza sforzo per tutti.

Come facilita HeyGen la creazione di contenuti formativi ed educativi animati?

HeyGen sfrutta animazioni AI avanzate e avatar AI per produrre video formativi e contenuti educativi di impatto. Questa capacità aiuta a semplificare idee e concetti, rendendo i video esplicativi animati più coinvolgenti e facili da comprendere.

