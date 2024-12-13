Potenzia l'Onboarding con il Nostro Creatore di Video di Benvenuto per Nuovi Dipendenti

Crea facilmente video di benvenuto d'impatto con avatar AI per personalizzare l'esperienza di onboarding per ogni nuovo assunto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci una serie di 'modelli di video di onboarding' di 1 minuto specifici per dipartimento, destinati ai capi dipartimento e ai team leader, fornendo informazioni essenziali con visuali chiare e informative e una narrazione diretta. Ogni video dovrebbe utilizzare il testo per video da script per garantire precisione e includere sottotitoli per migliorare l'accessibilità per tutti i nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Crea video di benvenuto personalizzati di 45 secondi specificamente per i nuovi assunti remoti, rivolti ai manager che gestiscono l'onboarding del personale remoto, con uno stile visivo vivace e amichevole e filmati di stock diversificati. Questo contenuto coinvolgente aiuterà a 'Coinvolgere e Integrare Nuovi Talenti' in modo efficace incorporando vari modelli e scene e attingendo alla libreria multimediale/stock di HeyGen per creare un'esperienza ricca e invitante.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una guida tecnica di 2 minuti come parte della tua suite di 'video di onboarding dei dipendenti', destinata al dipartimento IT o alla formazione tecnica, con visuali dettagliate in stile tutorial e una voce chiara e misurata. Questo video dimostrerà configurazioni di sistema complesse e sfrutterà la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire che sia perfettamente ottimizzato per varie piattaforme e dispositivi interni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Benvenuto per Nuovi Dipendenti

Crea video di benvenuto personalizzati per coinvolgere e integrare nuovi talenti senza sforzo, favorendo una calda introduzione alla cultura aziendale con facilità.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello o Crea da Script
Inizia selezionando un modello di video di onboarding esistente dalla nostra libreria diversificata per avviare il tuo video di benvenuto per nuovi dipendenti.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Messaggio di Benvenuto
Personalizza il tuo video incorporando gli elementi del tuo marchio e scegliendo tra vari avatar AI per trasmettere il tuo messaggio.
3
Step 3
Migliora con Voce e Sottotitoli
Aumenta il coinvolgimento e garantisci l'accessibilità generando automaticamente sottotitoli per l'intero contenuto video.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci Senza Problemi
Finalizza i tuoi video di benvenuto personalizzati ed esportali utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni flessibili del rapporto d'aspetto di HeyGen per una facile condivisione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto e Cultura Ispiratori

Offri un benvenuto caldo e ispiratore e trasmetti efficacemente la cultura aziendale ai nuovi membri del team utilizzando video AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding professionali?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare script di testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover naturali. Questo ti consente di produrre rapidamente video di onboarding di alta qualità e professionali senza bisogno di attrezzature complesse o attori.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di benvenuto per i dipendenti in HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione. Puoi incorporare il logo e i colori del tuo marchio, utilizzare una libreria multimediale diversificata e scegliere tra vari modelli per garantire che i tuoi video di benvenuto personalizzati riflettano perfettamente la cultura della tua azienda.

Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video di onboarding più accessibili ed efficienti?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli, migliorando l'accessibilità per tutti i nuovi assunti. Le sue funzionalità di editing basate su browser e AI semplificano il flusso di lavoro, consentendo la creazione e distribuzione efficiente di video di onboarding coinvolgenti su larga scala.

Come può HeyGen assistere nella produzione finale e nell'esportazione dei contenuti di onboarding?

HeyGen supporta il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e le esportazioni video di alta qualità, garantendo che i tuoi contenuti siano ottimizzati per varie piattaforme. Questo rende semplice condividere video individuali e integrarli senza problemi nei tuoi flussi di lavoro di onboarding per nuovi dipendenti.

