Sviluppa un tutorial video di formazione di 2 minuti rivolto ai dipendenti esistenti che imparano a utilizzare una nuova funzionalità software complessa, dimostrando la creazione di contenuti HR scalabili. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e informativo con registrazioni dello schermo dettagliate e testo esplicativo passo-passo, completato da una voce narrante AI calma e istruttiva. Utilizza la funzione Text-to-video di HeyGen per trasformare efficacemente un copione dettagliato in una sequenza istruttiva coinvolgente.
Produci un video di onboarding sulla cultura aziendale della durata di 45 secondi, specificamente per i team HR globali da condividere con i nuovi assunti internazionali. Lo stile visivo dovrebbe essere diversificato, amichevole e inclusivo, mostrando vari membri del team e location, accompagnato da musica di sottofondo positiva. Assicurati che il video includa sottotitoli/legende chiare in più lingue per supportare il multilinguismo e migliorare l'accessibilità per un pubblico globale.
Crea un video dinamico di annuncio interno di 30 secondi utilizzando la funzione Templates & scenes di HeyGen, rivolto a un team di marketing per un rapido aggiornamento del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente, vivace e perfettamente allineato con i controlli di branding dell'azienda, presentando tagli rapidi di scatti di prodotto rilevanti dalla vasta libreria multimediale. Una voce narrante energica unita a musica di sottofondo vivace garantirà che il messaggio venga trasmesso in modo impattante e memorabile.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Benvenuto per Nuovi Dipendenti

Crea senza sforzo video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati per i nuovi assunti utilizzando l'AI, garantendo un'esperienza di onboarding fluida e memorabile.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Benvenuto
Inizia utilizzando il potente strumento di script AI per generare rapidamente un messaggio di benvenuto su misura o scegli tra vari modelli video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, dando vita al tuo video di benvenuto con un tocco umano.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Voce
Integra il branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire che il tuo video di benvenuto sia perfettamente allineato con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Produci video di alta qualità e professionali pronti per essere condivisi, fornendo un inizio impattante e coinvolgente per i tuoi nuovi dipendenti.

Crea Messaggi di Benvenuto Coinvolgenti

Crea video di benvenuto ispiratori e personalizzati che fanno sentire i nuovi dipendenti valorizzati fin dal primo giorno, favorendo una connessione iniziale positiva con la cultura aziendale.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding per i dipendenti?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video di onboarding AI, permettendo ai team HR di generare rapidamente video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti. La sua funzionalità Text-to-video, combinata con avatar AI avanzati e uno strumento di script AI, semplifica il processo dal concetto al video finale, rendendo la creazione efficiente e accessibile per un'esperienza di onboarding personalizzata.

Posso personalizzare i miei video di benvenuto per nuovi dipendenti con i controlli di branding di HeyGen?

Assolutamente, il generatore di video di benvenuto per nuovi dipendenti di HeyGen offre ampi controlli di branding e una ricca libreria di modelli video. Puoi facilmente incorporare il logo e i colori della tua azienda, utilizzando la libreria multimediale per creare un'esperienza di onboarding veramente personalizzata e professionale che rifletta perfettamente l'identità del tuo marchio.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per la produzione video avanzata?

HeyGen fornisce robuste capacità tecniche per la produzione video avanzata, inclusi supporto multilingue e voci narranti AI per team globali. I suoi strumenti di editing AI integrati e il generatore automatico di sottotitoli AI assicurano che video di alta qualità e professionali possano essere prodotti in modo efficiente, spesso con risoluzione 4K e funzionalità di collaborazione senza soluzione di continuità.

HeyGen è adatto per i team HR senza esperienza precedente nella creazione di video?

Sì, HeyGen è specificamente progettato per essere user-friendly per i team HR, non richiedendo alcuna esperienza precedente nella creazione di video. Come creatore di video di onboarding AI, fornisce strumenti intuitivi e ricchi modelli video, permettendo a chiunque di creare video di benvenuto per nuovi dipendenti impattanti e professionali con facilità.

