Il Generatore Definitivo di Video Introduttivi per Nuovi Dipendenti

Accogli i nuovi assunti con video professionali e coinvolgenti. Personalizza facilmente ogni dettaglio utilizzando i nostri ampi Modelli e scene.

Crea un messaggio di benvenuto ispiratore di 45 secondi per i nuovi assunti che si uniscono a una dinamica startup tecnologica. Il video dovrebbe presentare grafiche luminose e moderne e una colonna sonora di sottofondo energica e motivante, completata da una voce fuori campo professionale e amichevole generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, rendendo il loro primo giorno memorabile e mostrando lo spirito innovativo dell'azienda come creatore di video introduttivi per nuovi dipendenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video animato di 60 secondi in stile 'giornata tipo' per l'onboarding dei nuovi membri del team creativo in un'agenzia di design all'avanguardia. Utilizza i vari modelli e scene di HeyGen per mostrare la cultura dell'ufficio attraverso visuali vivaci, tagli rapidi e una colonna sonora indie-pop vivace, offrendo loro un assaggio del loro nuovo ambiente stimolante e fornendo un eccellente video di onboarding per i dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Genera un video introduttivo di onboarding conciso di 30 secondi per tutti i nuovi dipendenti, fornendo una rapida panoramica dei valori aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale con un'estetica minimalista, accompagnato da musica ambientale soft e sottotitoli chiari (aggiunti tramite HeyGen) per l'accessibilità, assicurando che le informazioni cruciali siano trasmesse efficacemente come un video di onboarding completo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video personalizzato di 50 secondi per i nuovi assunti in posizioni di leadership senior, con un messaggio di benvenuto convincente dal CEO. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente raffinato e professionale, con un tono autentico e diretto consegnato da un avatar AI di HeyGen, offrendo un'introduzione coerente e d'impatto alla visione e alla leadership dell'azienda per ogni nuovo assunto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Introduttivi per Nuovi Dipendenti

Crea senza sforzo video di benvenuto professionali e coinvolgenti per i nuovi dipendenti con la nostra piattaforma intuitiva e alimentata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia digitando il tuo messaggio di benvenuto o selezionando un modello professionale progettato per le introduzioni ai nuovi dipendenti. La nostra funzione "testo-a-video" semplifica la creazione di contenuti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Voce
Personalizza il tuo video selezionando un "avatar AI" per presentare il tuo messaggio e una voce fuori campo realistica tra una varietà di opzioni.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Visuali
Arricchisci il tuo video con il branding aziendale, musica di sottofondo e visuali pertinenti dalla nostra vasta "libreria multimediale" per creare un benvenuto coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video per Nuovi Assunti
Genera il tuo "video per nuovi assunti" di alta qualità, con sottotitoli opzionali, e condividilo facilmente attraverso i tuoi canali di comunicazione interna per un onboarding senza intoppi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Messaggi di Benvenuto Ispiratori

.

Consegna messaggi di benvenuto calorosi e ispiratori e introduzioni alla cultura aziendale utilizzando avatar AI e modelli video personalizzabili.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video introduttivi coinvolgenti per nuovi dipendenti?

HeyGen ti consente di creare video di benvenuto ispiratori per i nuovi assunti utilizzando avatar AI e modelli personalizzabili. Trasforma facilmente il testo in messaggi video coinvolgenti con un editor drag-and-drop intuitivo, garantendo una prima impressione memorabile per i tuoi nuovi membri del team.

Quali caratteristiche rendono HeyGen l'ideale creatore di video di onboarding per dipendenti?

HeyGen offre potenti funzionalità come avatar AI, generazione di video da testo e capacità di voiceover, rendendolo un creatore di video di onboarding per dipendenti completo. Puoi includere sottotitoli, utilizzare una libreria multimediale diversificata e garantire un branding coerente per scalare efficacemente la creazione di contenuti di onboarding.

Posso personalizzare i video per i nuovi assunti con il branding aziendale utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda direttamente nei video per i nuovi assunti. Utilizza modelli progettati professionalmente e personalizza ogni elemento per allinearsi perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Come genera HeyGen video introduttivi professionali per nuovi dipendenti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per generare video introduttivi di alta qualità per nuovi dipendenti a partire da semplici script di testo. Scegli tra una gamma di avatar AI realistici e utilizza la creazione di video nativa per portare il tuo messaggio di benvenuto alla vita in vari formati per diverse piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo