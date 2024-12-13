Generatore di Video Esplicativi per Nuovi Dipendenti per un Onboarding Rapido

Crea video esplicativi professionali per nuovi dipendenti senza sforzo. Sfrutta avatar AI e strumenti intuitivi per trasformare la tua esperienza di onboarding.

Immagina un video esplicativo di 1 minuto rivolto ai Responsabili delle Risorse Umane e ai responsabili della Formazione e Sviluppo, che mostri quanto velocemente un "generatore di video esplicativi per nuovi dipendenti" possa creare contenuti di "onboarding" coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando i "Template e scene" di HeyGen per evidenziare un'interfaccia intuitiva, accompagnato da una traccia audio aziendale vivace. La narrazione sottolinea la trasformazione di script grezzi in "video esplicativi" raffinati senza sforzo utilizzando "Testo-a-video da script".

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video convincente di 90 secondi per professionisti L&D esperti di tecnologia e Direttori della Comunicazione Interna, dimostrando il potere di una "piattaforma video AI" per migliorare la "comunicazione interna". Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e innovativo con una voce narrante sicura e autorevole, evidenziando specificamente come i realistici "avatar AI" di HeyGen e le avanzate capacità di "Generazione di voiceover" semplifichino la creazione di messaggi ad alto impatto senza una produzione complessa.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di "formazione" dettagliato di 2 minuti rivolto a Formatori Aziendali e Sviluppatori di E-learning, illustrando il flusso di lavoro senza soluzione di continuità di HeyGen come versatile "creatore di video". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere educativo e coinvolgente, con un tono amichevole ma professionale, mostrando chiaramente come trasformare contenuti testuali estesi in lezioni video dinamiche utilizzando "Testo-a-video da script" e garantendo l'accessibilità con "Sottotitoli/caption" automatici.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo dinamico di 45 secondi per i team di Marketing e i Proprietari di Piccole Imprese, enfatizzando il potenziale creativo di creare "video animati" visivamente sorprendenti. Utilizza uno stile visivo dinamico, colorato ed energico con una voce entusiasta, mostrando come l'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen consenta una narrazione ricca e come "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" garantisca che i contenuti appaiano perfetti su qualsiasi piattaforma, aiutando a mantenere una forte estetica del marchio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generator di Video Esplicativi per Nuovi Dipendenti

Crea facilmente video esplicativi coinvolgenti per semplificare l'onboarding dei nuovi dipendenti, fornendo informazioni cruciali in modo chiaro ed efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Video
Inizia convertendo il tuo script direttamente in un video dinamico, sfruttando la creazione avanzata di testo-a-video per dare vita ai tuoi contenuti di onboarding.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Migliora il tuo messaggio aggiungendo avatar AI realistici per presentare le informazioni, rendendo il tuo video esplicativo più personale e coinvolgente per i nuovi assunti.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Assicura la coerenza utilizzando i controlli di Branding per incorporare il logo, i colori e i font della tua azienda, allineando il video con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video utilizzando il Ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme, garantendo un risultato finale impeccabile per i tuoi nuovi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i Nuovi Assunti

.

Crea messaggi di benvenuto e video motivazionali che risuonano con i nuovi dipendenti, favorendo una prima impressione positiva dell'azienda.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che consente agli utenti di creare video animati e video esplicativi di alta qualità. Sfrutta avatar AI sofisticati e la creazione di testo-a-video, trasformando gli script in contenuti visivi coinvolgenti in modo efficiente.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video facile da usare?

HeyGen offre un'interfaccia intuitiva con un design drag-and-drop, rendendolo accessibile a chiunque voglia diventare un creatore di video. Fornisce una ricca libreria di template per avviare i tuoi progetti, dai video di formazione alla comunicazione interna.

HeyGen può personalizzare il branding e i voiceover per i video?

Assolutamente, HeyGen consente un controllo completo del branding, così puoi facilmente incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video. Inoltre, puoi generare voiceover dal suono naturale per adattarsi perfettamente al tono del tuo marchio.

Come può HeyGen supportare l'onboarding e la formazione dei dipendenti?

HeyGen è un generatore ideale di video esplicativi per nuovi dipendenti, aiutando a creare video di onboarding e formazione coinvolgenti. Le sue capacità, inclusa la potenziale integrazione con LMS, semplificano la consegna di informazioni cruciali al tuo team.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo