Creatore di Video per Nuovi Arrivi: Mostra i Tuoi Ultimi Prodotti

Potenzia i lanci di prodotto con video professionali, facilmente realizzabili utilizzando template e scene flessibili.

Crea un video dinamico di 30 secondi 'intro arrivo moda' rivolto a millennial e Gen Z attenti alla moda per una Storia di Instagram. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con transizioni rapide, palette di colori vivaci e primi piani di nuovi capi di abbigliamento, il tutto accompagnato da una traccia musicale elettronica vivace. Utilizza i "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti visivamente accattivanti, completati da sovrapposizioni di testo concise generate tramite "Text-to-video from script" per evidenziare le caratteristiche principali della collezione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video professionale di 45 secondi per il lancio di un 'nuovo prodotto' rivolto a acquirenti B2B e product manager, enfatizzando funzionalità e innovazione. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista e informativo, incorporando rendering 3D del prodotto, grafiche animate pulite e una sofisticata combinazione di colori, con una voce narrante chiara e autorevole. Sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per presentare le caratteristiche principali e utilizza la "Voiceover generation" per una narrazione lucida e coerente che spieghi i benefici del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un intrigante video di 15 secondi 'in arrivo' per un ampio coinvolgimento sui social media, creando attesa per il lancio di un servizio o prodotto imminente. Lo stile visivo dovrebbe essere scuro e misterioso, rivelando lentamente scorci, magari utilizzando animazioni astratte o effetti di luce sottili, accompagnati da musica cinematografica suspense. Migliora il video con il "Media library/stock support" per B-roll di alta qualità e assicurati la massima portata includendo "Subtitles/captions" per gli spettatori che guardano senza audio.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale coinvolgente di 60 secondi per gli acquirenti di e-commerce, evidenziando le ampie opzioni di personalizzazione di un nuovo articolo. L'approccio visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, dimostrando varie configurazioni del prodotto con transizioni fluide e animazioni di testo vivaci, il tutto accompagnato da musica di sottofondo allegra e contemporanea. Ottimizza il video per diverse piattaforme utilizzando "Aspect-ratio resizing & exports", e integra i principali richiami di personalizzazione con "Text-to-video from script" per chiarezza.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Creatore di Video per Nuovi Arrivi

Crea rapidamente video coinvolgenti per mostrare i tuoi ultimi prodotti e generare entusiasmo su tutti i tuoi canali digitali.

1
Step 1
Seleziona un Template
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di template video personalizzabili progettati per mettere in risalto i tuoi nuovi arrivi con stile.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Carica le tue immagini di prodotto e filmati video, oppure sfoglia la nostra vasta libreria di stock per arricchire il tuo contenuto.
3
Step 3
Genera il Tuo Voiceover
Crea voiceover dinamici istantaneamente dal tuo script, garantendo una narrazione professionale e coinvolgente per i tuoi prodotti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo file MP4 ad alta risoluzione, perfettamente ridimensionato per qualsiasi piattaforma social media, pronto a catturare il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sfrutta le Testimonianze per la Fiducia nei Nuovi Prodotti

Costruisci credibilità per il tuo marchio e i nuovi arrivi creando video AI coinvolgenti con testimonianze di clienti soddisfatti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video accattivanti per i nuovi arrivi?

HeyGen è un potente "creatore di video per nuovi arrivi" che ti consente di creare facilmente "video visivamente accattivanti" per le tue ultime collezioni. Utilizza "template video" personalizzabili, aggiungi "animazioni di testo" e arricchisci il tuo "video prodotto" con un coinvolgente "voiceover generation" per catturare l'attenzione dei clienti.

HeyGen può essere utilizzato come un versatile "creatore di video prodotto" per promozioni sui social media?

Assolutamente! Come un robusto "creatore di video prodotto", HeyGen ti consente di progettare dinamici "video promozionali" ottimizzati per piattaforme come Instagram. Sfrutta le "opzioni di personalizzazione" e i "controlli di branding" per produrre "video social media" di alta qualità che riflettano l'identità del tuo marchio.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen per generare contenuti video aziendali coinvolgenti?

HeyGen si distingue offrendo "AI avatars" e capacità di "text-to-video from script", rendendolo un avanzato "agente video AI". Questo ti permette di trasformare contenuti scritti in presentazioni video coinvolgenti con "voiceover generation" dal suono naturale e "sottotitoli/caption" automatici.

Quanto è facile da usare HeyGen per qualcuno senza esperienza precedente come "video editor"?

HeyGen presenta un "editor drag-and-drop" intuitivo e un ampio supporto "media library", rendendolo un "creatore di video" accessibile a tutti i livelli di abilità. Puoi facilmente aggiungere "animazioni", utilizzare "template video personalizzabili" e garantire che il tuo output finale sia un "filmato di qualità HD" per qualsiasi scopo.

