Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi per le nuove uscite, rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer e-commerce. Questo video dovrebbe presentare un rapido montaggio di nuovi prodotti, utilizzando colori vivaci e una musica di sottofondo moderna e vivace. Evidenzia quanto sia facile iniziare con modelli e scene pre-progettati per mostrare le ultime offerte, rendendolo ideale per video di prodotto accattivanti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi per i social media, rivolto a fashion blogger e proprietari di boutique, svelando una collezione stagionale unica. Lo stile visivo dovrebbe essere alla moda e ricco di dettagli, incorporando transizioni fluide e una voce narrante coinvolgente. Sottolinea come le capacità di generazione di voiceover di HeyGen possano dare vita ai loro modelli di video promozionali gratuiti, creando un aspetto raffinato e professionale.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di marketing elegante di 60 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia e agli early adopters, annunciando un gadget rivoluzionario. L'estetica visiva deve essere futuristica e pulita, utilizzando animazioni dinamiche per evidenziare le caratteristiche principali, supportate da sottotitoli chiari per l'accessibilità. Spiega come il creatore di video online semplifichi il processo di creazione, sfruttando in particolare sottotitoli/didascalie per aumentare il coinvolgimento su diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Produci un video elegante di 30 secondi per collezionisti d'arte e aziende creative, presentando una collezione d'arte in edizione limitata. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato, con panoramiche lente e zoom sulle opere d'arte, accompagnato da una colonna sonora orchestrale rilassante. Illustra la flessibilità dell'editor video menzionando come gli utenti possano utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare i loro modelli personalizzati a diverse esposizioni in galleria o mostre online.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Nuove Uscite

Crea rapidamente video promozionali professionali e coinvolgenti per le tue nuove uscite utilizzando strumenti intuitivi per catturare il tuo pubblico e suscitare interesse.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo dalla nostra vasta libreria di "modelli video" progettati specificamente per le nuove uscite. I nostri ampi Modelli e scene forniscono un punto di partenza professionale per dare vita alla tua visione.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza i tuoi "video di prodotto" aggiungendo le tue immagini, testo ed elementi di branding. Usa i controlli di branding (logo, colori) per garantire coerenza con l'identità e il messaggio del tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con "animazioni" dinamiche e una traccia di sottofondo adatta. Puoi anche generare Voiceover generation per aggiungere una narrazione coinvolgente e coinvolgere ulteriormente i tuoi spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video promozionale, "esporta il video" nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Il nostro Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni assicurano che la tua creazione sia pronta per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Ispira il Pubblico con i Lanci di Prodotti

Lancia nuovi prodotti con video motivazionali che ispirano e risuonano con il tuo pubblico di riferimento, generando entusiasmo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali per le nuove uscite dei miei prodotti?

HeyGen è un intuitivo creatore di video promozionali per nuove uscite che ti consente di produrre rapidamente video di prodotto straordinari. Utilizza la nostra vasta gamma di modelli video e un editor drag-and-drop per mostrare le tue ultime offerte in modo efficiente.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video coinvolgenti sui social media?

HeyGen fornisce un creatore di video online con una ricchezza di strumenti perfetti per i social media. Aggiungi facilmente animazioni accattivanti, musica di repertorio e personalizza i modelli per creare contenuti dinamici che catturano l'attenzione del pubblico.

HeyGen può aiutarmi a personalizzare i modelli video per allinearsi con l'identità del mio marchio?

Assolutamente. L'editor video robusto di HeyGen consente un'ampia personalizzazione di tutti i modelli video. Puoi applicare controlli di branding, inclusi il tuo logo e palette di colori specifiche, assicurando che ogni video di marketing rappresenti veramente il tuo marchio.

Quali benefici porta il contenuto generato dall'AI di HeyGen ai miei video di marketing?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per semplificare la creazione di video di marketing di alta qualità, inclusi avatar AI e capacità di testo in video. Questa innovazione ti aiuta a generare contatti e produrre contenuti coinvolgenti in modo più efficiente per le tue campagne.

