Creatore di Video sui Processi Naturali: Video AI Straordinari, Veloci

Genera video naturali di qualità cinematografica senza sforzo dal tuo script utilizzando la nostra funzione intuitiva di testo in video.

398/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un affascinante cortometraggio di 1 minuto che evidenzi i modelli ipnotici dell'acqua che scorre in un ruscello, destinato a creatori di contenuti e sviluppatori di app per la meditazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere di qualità cinematografica, concentrandosi su esperienze calmanti e immersive con suoni di sottofondo delicati, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per video naturali mozzafiato.
Prompt di Esempio 2
Genera un video promozionale conciso di 1 minuto che mostri la rapida crescita di una pianta dal seme al germoglio, rivolto a social media marketer e educatori impegnati. Il video dovrebbe utilizzare uno stile visivo dinamico in time-lapse con sottotitoli/legende coinvolgenti per trasmettere rapidamente le informazioni chiave, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per semplificare la produzione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dettagliato di 2 minuti che spieghi tecnicamente l'erosione del suolo e i metodi di prevenzione, destinato a scienziati ambientali e ingegneri agricoli. Questo video richiede uno stile visivo professionale, simile a un documentario, con grafica precisa e un tono autorevole, sfruttando appieno il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una visualizzazione ottimale su varie piattaforme tecniche.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il tuo creatore di video sui processi naturali

Crea senza sforzo video accattivanti sui processi naturali con strumenti guidati dall'AI, trasformando le tue idee in contenuti di qualità cinematografica per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Crea la tua Visione con l'AI
Inizia inserendo il tuo script o testo, sfruttando la capacità di "Testo in video da script" per generare istantaneamente scene naturali iniziali straordinarie.
2
Step 2
Seleziona Visuali Coinvolgenti
Migliora il tuo video scegliendo da una ricca "libreria stock royalty-free" di scene naturali in HD e diversi modelli per abbinare perfettamente il tuo tema.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Professionale
Utilizza la "funzione di generazione di voiceover" per aggiungere senza soluzione di continuità una narrazione chiara e coinvolgente, dando vita ai tuoi processi naturali con una traccia audio professionale.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma
Finalizza la tua creazione regolando il "ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto" per una visualizzazione ottimale su varie piattaforme social e dispositivi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Pubblico con Video Naturali

.

Crea video mozzafiato sui processi naturali AI che evocano emozione e ispirazione, perfetti per contenuti di benessere o campagne di sensibilizzazione ambientale.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la generazione di video naturali AI?

HeyGen utilizza una tecnologia AI avanzata per generare video naturali AI coinvolgenti direttamente dal tuo script o input testuale. Questo consente la creazione efficiente di scene naturali in HD e contenuti di qualità cinematografica, trasformando il testo in immagini straordinarie.

Quali strumenti di editing video AI offre HeyGen per contenuti naturali?

HeyGen fornisce robusti strumenti di editing video AI, tra cui capacità come il Rilevamento Automatico delle Scene, la Correzione Intelligente del Colore e la Stabilizzazione delle Riprese Mosse. Queste funzionalità aiutano a garantire che i tuoi video naturali raggiungano un aspetto professionale e raffinato, migliorando l'esperienza visiva complessiva.

Posso personalizzare gli aspetti visivi e la qualità di esportazione dei miei video naturali AI con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti consente di personalizzare vari elementi visivi e di regolare facilmente i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Puoi esportare i tuoi video naturali AI in alta qualità, inclusa la qualità di esportazione 4K, per soddisfare gli standard di contenuti professionali.

HeyGen supporta voiceover e media stock per progetti di video naturali?

Sì, HeyGen integra una potente funzione di generazione di voiceover per narrazioni multilingue e offre accesso a una libreria stock royalty-free. Questo ti consente di arricchire i tuoi video naturali con audio professionale e diversi elementi visivi, garantendo una produzione completa.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo