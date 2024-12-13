Creatore di Video per Servizi Municipali per Informazioni Pubbliche Chiare

Ottimizza la comunicazione del governo locale e aumenta il coinvolgimento dei cittadini con video informativi pubblici professionali generati utilizzando avatar AI.

Crea un video istruttivo di 90 secondi progettato per far comprendere chiaramente ai cittadini il nuovo processo online per i pagamenti delle tasse sulla proprietà. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI professionale di HeyGen, che fornisce informazioni con una voce calma e autorevole, accompagnato da registrazioni dello schermo del portale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e passo dopo passo, garantendo una consegna completa delle informazioni pubbliche per tutti i residenti locali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio di servizio pubblico di 60 secondi mirato a migliorare la comunicazione del governo locale riguardo alla preparazione alle emergenze per condizioni meteorologiche avverse. Utilizza la generazione di voiceover robusta di HeyGen per trasmettere un messaggio urgente ma rassicurante, abbinato a filmati dinamici di repertorio e testo essenziale sullo schermo per un impatto immediato. Il pubblico di riferimento è costituito da tutti i membri della comunità locale, in particolare quelli che preferiscono informazioni visive e uditive.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 45 secondi per i social media per aumentare il coinvolgimento dei cittadini in un prossimo progetto di abbellimento cittadino. Questo video ispiratore dovrebbe sfruttare i modelli predefiniti di HeyGen e l'ampia libreria di media/supporto di repertorio per mostrare il coinvolgimento vibrante della comunità e i futuri spazi verdi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e invitante, rivolgendosi direttamente a famiglie e volontari della comunità desiderosi di contribuire.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tecnico di 1 minuto che spieghi come utilizzare la nuova app mobile per segnalare problemi con i servizi municipali. Questo video si baserà fortemente sulla capacità di testo-a-video di HeyGen per trasformare un copione dettagliato in una guida visiva coinvolgente, garantendo che i sottotitoli siano abilitati per la massima accessibilità. Lo stile dovrebbe essere moderno e diretto, servendo come uno strumento completo di generazione video per tutti i cittadini esperti di tecnologia.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Servizi Municipali

Crea video informativi pubblici professionali in modo efficiente con l'AI, migliorando il coinvolgimento e la comunicazione dei cittadini per il tuo governo locale.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia incollando il tuo copione informativo pubblico. La nostra AI convertirà istantaneamente il tuo testo in un video dinamico, utilizzando le capacità di testo-a-video da copione per risparmiare tempo e sforzo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo comune, garantendo un presentatore professionale e coinvolgente per i tuoi annunci pubblici e la comunicazione del governo locale.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding e Stile
Assicurati che il tuo video rifletta l'identità della tua città utilizzando i controlli di branding per aggiungere i tuoi loghi e colori ufficiali, mantenendo la coerenza in tutti i video informativi pubblici.
4
Step 4
Genera con Sottotitoli ed Esporta
Genera il tuo video finale, che include automaticamente sottotitoli per l'accessibilità, rendendo il tuo video sui servizi municipali accessibile a un pubblico più ampio per un efficace coinvolgimento dei cittadini.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi l'Educazione dei Cittadini

Sviluppa corsi di servizio pubblico completi e contenuti educativi con avatar AI e testo-a-video, raggiungendo più cittadini in modo efficace.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video per i servizi municipali?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per ottimizzare la creazione di video per i servizi municipali. Questo consente una produzione efficiente di video informativi pubblici, trasformando rapidamente i copioni in contenuti visivi coinvolgenti.

I team di comunicazione del governo locale possono creare facilmente video professionali con HeyGen?

Sì, HeyGen offre un'interfaccia intuitiva drag-and-drop e modelli predefiniti, rendendo semplice per i team di comunicazione del governo locale produrre video professionali. I controlli di branding assicurano che tutti i contenuti siano allineati con le linee guida ufficiali, migliorando il coinvolgimento dei cittadini.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per una produzione video governativa accessibile?

HeyGen offre capacità robuste di generazione di voiceover e sottotitoli automatici, cruciali per una produzione video governativa accessibile. Queste caratteristiche tecniche garantiscono che i video informativi pubblici siano chiari e raggiungano un pubblico più ampio, inclusi coloro con disabilità uditive.

Come può HeyGen migliorare il coinvolgimento dei cittadini attraverso contenuti video?

HeyGen consente ai comuni di aumentare il coinvolgimento dei cittadini generando rapidamente contenuti video diversificati per i social media e le riunioni pubbliche. Le sue capacità di creazione video AI facilitano la narrazione creativa, rendendo le informazioni complesse accessibili e coinvolgenti per la comunità.

